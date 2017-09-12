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Министр здравоохранения Кубани стал лауреатом нацпремии

Вторник, 12 сентября 2017 00:39
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Акушер-гинеколог по специальности, Евгений Филиппов получил премию «Репродуктивное завтра России» в номинации «На страже женского здоровья».
Даже в должности министра не оставляет практику — проводит сложные операции, принимает роды у пациенток с тяжелыми патологиями. На счету Евгения Филиппова уже более 10 тысяч принятых родов.
Кроме этого лучшим в России перинатальным центром признан центр Сочинской городской больницы № 9.

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