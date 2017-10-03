Скажите «Да » контролю над тромбозом и инсультом!

13 октября 2017 года в Краснодаре в шестой раз подряд пройдет одна из важнейших масштабных социальных акций по предупреждению тромбозов – «День МНО». Акция приурочена к Всемирному дню борьбы с тромбозом.

В этом году при поддержке Российского кардиологического общества в мероприятии участвуют 24 медицинских организации из 19 городов страны, в числе которых и Краснодар. Акция призвана привлечь внимание общества к необходимости приема препаратов (антикоагулянтов) для уменьшения риска образования тромбов, предотвращения инсультов и инфарктов. За счет своевременного контроля свертываемости крови можно избежать образования тромбов и снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний.

На сегодняшний день проблема распространенности тромбоза в мире остается одной из самых острых и актуальных. По данным Международного общества по тромбозу и гемостазу, ежегодно это заболевание является причиной смерти у каждого четвертого жителя планеты¹.

Суть заболевания состоит в том, что в сосудах образуются кровяные сгустки, которые могут закрыть просвет сосуда, что в ряде случаев вызывает необратимые последствия, в том числе может стать причиной летального исхода. Тромбоэмболия может быть следствием различных заболеваний, таких как мерцательная аритмия или варикозное расширение вен, повышает риск образования тромбов при протезировании клапанов сердца. Также развитию этого опасного состояния способствуют наследственная предрасположенность, беременность и роды, гормональные нарушения, низкий уровень физической активности и другие факторы. Ежегодно частота тромбозов увеличивается на 9–12 %, и при этом отмечается заметное «омоложение» заболевания².

Тромбоз, в свою очередь, становится причиной таких опасных для жизни патологий, как инфаркты и инсульты. В частности, около 80 % всех ишемических инсультов являются следствием нарушений свертываемости крови³. В России ежегодно регистрируется в среднем порядка 400 тысяч инсультов4.

Чтобы снизить риск развития таких опасных заболеваний, пациентам с тромбозом нужно принимать препараты, снижающие свертываемость крови (антикоагулянты), среди них основной представитель – варфарин4. Таким пациентам необходимо производить постоянное измерение уровня свертываемости крови и под контролем врача регулярно корректировать дозы препарата во избежание противоположного эффекта приема антикоагулянтов – риска кровотечений. Для этого измеряется стандартизированный показатель свертываемости крови – Международное нормализованное отношение, или МНО. Данный параметр крови позволяет врачам контролировать терапию своих пациентов, что ведет к снижению риска развития тромбоза и сохранению качества жизни. Часто пациенты считают выполнение этих анализов слишком затруднительным. Для этого требуется получить направление от врача, осуществить забор крови из вены в лаборатории и только через несколько дней получить результат теста. Если полученный результат не входит в рекомендуемый диапазон, то пациенту необходимо повторно записаться к врачу и сдать анализ. Всемирный опыт доказывает, что наиболее эффективна модель наблюдения таких пациентов в специализированном антикоагулянтном кабинете (кабинет профилактики тромбоза и инсульта) или модель самоконтроля показателя МНО дома5.

За пять лет проведения социальной акции «День МНО» в ней приняли участие более 10 000 пациентов, были достигнуты определенные успехи в организации службы контроля и мониторинга за пациентами, находящимися на антикоагулянтной терапии. За последние годы в России было организовано и поддержано более 30 антикоагулянтных кабинетов в Санкт-Петербурге, Архангельской, Курской и Кемеровской областях. Все больше пациентов говорят «да» контролю над тромбозом и инсультом, особенно пациенты высокой группы риска, после серьезных операций или уже перенесшие последствия тромбоэмболий. Такие пациенты, как правило, маломобильные, и им жизненно необходим регулярный контроль МНО не выходя из дома. Если мы поможем им справиться с такой непростой задачей, больше людей получат шанс на жизнь без тромбоза.

В Краснодаре акция «День МНО» пройдет в ГБУЗ Краевая клиническая больница №2 (поликлиника центра СКАЛ, процедурный кабинет, холл 1 этажа) по адресу: ул. Красных партизан, 6/2. Записаться на прием и получить информацию, нужно ли измерять МНО именно вам, можно по бесплатному телефону горячей линии 8(800)-100-19-68 или зарегистрировавшись онлайн на сайте www.mnoportal.ru.

В рамках акции «День МНО» пациенты, принимающие варфарин, получат консультацию врача-специалиста, а также познакомятся с возможностями самоконтроля, сдав анализ на определение уровня свертываемости крови из пальца за несколько минут.

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:

Гусейнова Милана

Тел.: 8 916 352 18 05

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