Пешком - за здоровьем

В горах Сочи будут развивать экологический туризм. Более 700 километров пеших эко-маршрутов планирует создать горный курорт «Роза Хутор». Они пройдут в регионе Западного Кавказа, прилегающего к Красной Поляне.

- Мы предлагаем объединение уникальных природных территорий сетью пеших эко-маршрутов протяженностью более 700 км. Программа предполагает партнерство горных курортов, особо-охраняемых природных территорий, научных и образовательных учреждений, местного сообщества. Разработку программы курорт «Роза Хутор» будет вести совместно с компанией Norwegian Mountain Consulting, - сообщили представители горного комплекса.

Появление в горах Сочи пешеходных эко-троп станет весомым вкладом в развитие экологического туризма в России. Реализацией глобального проекта занимается Министерство природных ресурсов и экологии страны.

- Интерес ко внутреннему экологическому туризму в России растет. По итогам 2016 года заповедники и национальные парки посетило более 10 миллионов человек. В числе лидеров – парк «Лосиный остров» - три миллиона посетителей, «Самарская Лука» - более двух миллионов гостей и Сочинский национальный парк – один миллион 200 тысяч человек, - рассказал министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.

Появление экологического туризма в национальных парках станет новым шагом в деле развития заповедной системы страны. Сегодня общая площадь особо-охраняемых территорий в России превышает 62 с половиной миллиона гектаров, включая 103 заповедника, 51 национальный парк и 58 федеральных заказников. Однако по большему счету все они являются своеобразными «музеями природы», закрытыми для посещения. Вскоре ситуация изменится.

- В планах Министерства создание в следующем году 73 особо-охраняемых природных территорий в 21 регионе страны. Мы разработали приоритетный проект «Дикая природа России: сохранить и увидеть». Цель его - создание механизмов сохранения, восстановления и устойчивого использования биологического и ландшафтного разнообразия, включая развитие экотуризма на базе 22 особо охраняемых природных территорий федерального значения. Мы готовим проект распоряжения Правительства, устанавливающий прозрачные механизмы предоставления земельных участков в рекреационных зонах национальных парков для создания объектов социально-культурного назначения. В дальнейшем инвесторы приступят к формированию программ развития, привлекая к этой работе зарубежных экспертов. К маю данные программы должны быть сформированы, - отметил Сергей Донской.

В результате выполненных мероприятий ожидается трехкратное увеличение территорий, располагающих инфраструктурой для экологического туризма, в таких регионах как Северный Кавказ,

Прибайкалье, Забайкалье, Горный Алтай и Арктика. Такие амбициозные планы по развитию экологического туризма в стране вызывают опасения у различных природоохранных организаций. «Тревожиться не стоит!» - уверены специалисты.

- Экология – это наука антропоцентричная. И работать она должна для человека. Сохранность природы – главный залог будущего человека. Но не надо думать, что экологи, которые выступают за сотрудничество с туризмом, чтобы привлекать инвестиции в национальные парки, ратуют за уничтожение природы. Если мы возьмем развитые страны, где экологическое законодательство давно поддерживает взаимодействие человека и природы, например Канаду, Швейцарию, США, в них посещение людьми национальных парков приносит многомиллиардные доходы, которые идут на сохранение природы. Если не развивать экологический туризм, то ни у одного гражданского общества, ни у одного государства не хватит средств на то, чтобы сохранить и защитить природные богатства. Эколог может надзирать, может оберегать, спасать природу, но он не должен мешать тому, что делается в соответствие с экологическими нормами. Мы должны работать с отечественной экономикой, так чтобы любой проект, который сегодня может развивать территорию был экологичным, а не для того, чтобы его просто не делать, - считает со-председатель Экологической палаты России Владимир Коптев-Дворников.

Объекты, необходимые для развития эко-туризма будут созданы на территориях специальных биосферных полигонов. Уже существует целая отрасль экологичного строительства, которая специально разработана для заповедников, национальных парков и особо охраняемых территорий. Такие объекты наносят минимальный вред и вмешательство в окружающую среду, их можно увидеть в особо охраняемых зонах в Москве. Экологичное строительство подразумевает использование натуральных материалов, отсутствие централизованных сетей, нарушающих целостность природных массивов, отсутствие фундаментов под строениями, асфальта. Такие элементарные вещи позволяют делать все объекты недорогими, они не противоречат окружающей среде. К примеру, открытая знаменитая Байкальская тропа проходит по территории Баргузинского заповедника.

- В этом году Экологическая палата России страны провела создание специальных тренерских групп по скандинавской ходьбе в 28 регионах России. Этот вид спорта доступен для любого возраста, от детей, до весьма пожилого. Скандинавской ходьбе противопоказан асфальт, она совершается на природе. Люди начинают ходить, они узнают свой край, но даже при этом им нужна инфраструктура, где можно отдохнуть. Посещение особо-охраняемых зон дает возможность человеку дышать, заниматься какими-то видами спорта, это обеспечивает здоровье нации. А вложение в население – главные инвестиции в экономику государства, - подчеркнул Владимир Коптев Дворников.

Идея того, что активный отдых на природе может обеспечить здоровье гражданам целой страны – не нова. Первый Кавказский горный клуб был

создан еще в 1902 году, его председателем являлся известный инженер путей сообщения, руководивший строительством шоссе из Сочи в Красную Поляну, Василий Константинов. Клуб устраивал однодневные и многодневные поездки в окрестностях курорта, содействовал организации поездок более далёких – в горы. На поток пеший туризм в нашей стране поставили уже в советское время. В 1924 году было создано Всероссийское общество пролетарского туризма.

- Туристские базы начали появляться по всей стране. На территории Сочи их было 12. Первая, знаменитый «Горный Воздух», была создана в поселке Красная Поляна в 1924 году, - рассказала Елена Сергеева, бывшая председателем правления городского клуба туризма в Сочи.

Чуть позже в горном поселке была построена еще одна турбаза. Принадлежала она Министерству обороны. И не случайно! Как оказалось, туристские походы могут быть не только хорошим отдыхом, но и помощью в улучшении физической подготовки. Гостями военной турбазы становились не только советские офицеры с семьями, но и летчики из отрядов космонавтов, а также бойцы войск специального назначения. Начавшаяся с двух деревянных корпусов и «палаточного городка», к 1980-м годам военная турбаза в Красной Поляне в год принимала более 20 тысяч отдыхающих.

- Сказать точно, сколько туристов отправлялось в горы из Красной Поляны, наверное, сложно. Между собой мы всегда шутили, что каждый день в походах находится не менее сотни человек. Помимо группового туризма, когда любители активного отдыха покупали путевку, приезжали на турбазу, где им выдавали оборудование, определяли гида, существовал и самостоятельный туризм. В стране велась массовая пропаганда такого вида отдыха. Все маршруты были собраны в специальные справочники, они продавались в каждом книжном магазине. Особое внимание уделялось обеспечению безопасности. Все люди, увлекающиеся туризмом, стояли на учете, в случае происшествия они в любой момент присоединялись к спасательным отрядам, - пояснила Елена Сергеева.

Маршрутов в горах Сочи было довольно много. Они были рассчитаны на разный уровень подготовки и разное время. Например, переход из Красной Поляны на озеро Рицу длился шесть дней. Особой популярностью пользовались маршруты, по принципу «через горы к морю». Они подразумевали переход к приморскому городу через перевал со стороны Адыгеи.

- В горах Красной Поляны была создана целая сеть туристских домиков, балаганов, мест размещения для палаток, где туристы могли останавливаться для отдыха и ночевок, - отметила Елена Сергеева.

Развал системы туристических походов и отдыха в горах, который сейчас можно назвать модным словом «экологическим», совпал с развалом Советского Союза. Долгое время в горы отправлялись лишь немногие энтузиасты. К тому же, увидеть красоты природы с пользой для здоровья стало весьма накладно.

- Сегодня походы в горы предлагают лишь немногочисленные фирмы. К тому же посещение заповедника – дело нелегкое. Нужно получать специальные пропуска, оплачивать пребывание на его территории. И суммы – немаленькие, порядка 350 рублей в день, - объяснила Елена Сергеева.

Возрождение добрых традиций туризма в горах Сочи началось с развитием олимпийских курортных комплексов. Очень скоро стало понятно, что отдых на Красной Поляне может быть интересным не только для поклонников горных лыж и сноубордов, но и для любителей природы. Старожилы отмечают, что, сегодня популярность летнего туризма возвращается к тем годам, когда именно теплый туристский сезон считался основным в горном поселке.

- Еще лет пятнадцать назад летний сезон был основным для Красной Поляны. Сегодня популярность отдыха в горах летом вновь растет. Ссновной резерв этого сезона – развитие активностей. Например, трафик по треккингу вырос практически в два раза. Я занимаюсь велоэкскурсиями – заметил трехкратный рост гостей. Если раньше в поселке стоял один экскурсионный автобус, сегодня их - по нескольку в день, - рассказал редактор газеты «Краснополянская Правда» Александр Курбангалеев.

- Одним из самых популярных маршрутов этого лета стал эко-маршрут к самому высокому водопаду Сочи — водопаду «Поликаря» на высоте 1600 метров. Используя кресельные канатные дороги, к подножию 70-метрового водопада в этом летнем сезоне смогли подняться около 100 000 человек, - сообщили в пресс-службе курорта «Горки Город».

Специальные тропы для занятий треккингом появились и на крупнейшем горном курорте страны «Роза Хутор». В прошедшем летнем сезоне здесь был открыт целый парк водопадов «Менделиха», расположенный на южном склоне хребта Аибга. Для самых маленьких гостей горного комплекса появились необычные экологические экскурсии. Они разрабатывались при поддержке экспертов сочинского Эколого-биологического центра и географического факультета МГУ. Маршруты увлекательных исследовательских экспедиций проходят по территории курорта «Роза Хутор» в лесной зоне и на гребне хребта Аибга, и занимают от часа до четырех. Юные натуралисты могут проникнуть в тайну появления Кавказского хребта и выяснить, из чего состоят окружающие горы, научиться различать деревья в окрестных лесах и раскрыть секреты экологических систем, но самое главное – знать и любить природу.

- Уникальная природа Кавказа - достояние всей страны. Познавательные экологические экскурсии для ребятишек знакомят их с особенностями сочинского Причерноморья. Таким образом мы помогаем туристам узнать об окружающей природе и делаем их нашими союзниками в деле ее сохранения, - пояснил директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.

Популярность отдыха на природе подтверждает и еще один необычный проект в Сочи. Уже второй год подряд здесь проходит фестиваль «Звездопад». В ночь, когда над землей проносится поток Персииды в горах

Красной Поляны, на высоте 1600 метров над уровнем моря, разбивают настоящий палаточный лагерь.

- В прошлом году участниками звездного фестиваля стали около 200 человек. Помимо палаток на площадке устанавливаются телескопы, работают кафе, звучит музыка, проходят различные мастер-классы. На специальных занятиях любители астрономии могут узнать все о метеорах и метеоритах, а любители прекрасного – научится фотографировать звездное небо, - рассказали организаторы фестиваля «Звездопад».

Что же загадывают на падающие звезды романтика, собравшиеся в горах Сочи? Только вернуться сюда снова. Отдохнуть на природе с пользой для здоровья. И, конечно же, прогуляться среди горных вершин. Тем более, здесь планируется создать более 700 километров пешеходных эко-маршрутов.

Ирина СИЗОВА