Жесткие матрасы: кому действительно нужна жесткость?

Распространенное мнение о спать на исключительно жесткой поверхности неверно. Жесткий матрас подходит не всем, некоторым на слишком твердом и упругом покрытии неудобно, при проблемах со здоровьем вредно. Кому тогда подойдут матрасы повышенной и экстремальной жесткости?

Жесткие матрасы — вариант не для всех

Матрас нужно выбирать не с помощью посторонних, а прислушиваясь к собственным пожеланиям, учитывая особенности своего организма, позвоночника, возраста, любимую позу сна и так далее. Вполне может оказаться, что в вашем случае экстремально жесткий матрас не принесет ничего, кроме бессонницы, болей в спине и отлежанных боков.

Ортопедический эффект хорошего матраса, вне зависимости от жесткости, выражается в здоровой поддержке позвоночника. Лежать на слишком твердой поверхности так, чтобы поясница провисала, а таз был поднят, — не нужно. Помните, что правильно сформированный позвоночник требует во сне опоры, учитывающей особенности физиологии. Поэтому не стоит выбирать экстремальные варианты жесткости при отсутствии действительной необходимости. Остановите свой выбор на матрасах средней и умеренной жесткости или двусторонних моделях.

Рис.1 Беспружинная модель с разными сторонами высокой и средней жесткости.

Кому подходят жесткие матрасы?

Жесткие беспружинные матрасы, часто изготавливаемые из кокосовой койры или пенополиуретана повышенной плотности, рассчитаны на большие нагрузки. Первая

группа потенциальных пользователей подобных изделий — люди с весом более 100 килограммов. Они смогут спать на подобной поверхности, не опасаясь ее быстрого продавливания и провисания.

Рис.2 Демонстрация работы наполнителей на жесткой стороне двустороннего матраса.

Вторая группа потребителей, которой могут подойти матрасы повышенной жесткости, — дети и подростки. Выбирая матрас для малыша, следует проконсультироваться с ортопедом, тем более если у ребенка диагностированы какие-либо проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Как правило, малышам подходят жесткие матрасы, а подросткам — модели умеренной жесткости.

Помните, что есть группа людей, которой спать на слишком твердом не рекомендуется. Это люди преклонного возраста, беременные, люди с весом менее 60 килограммов. Твердая поверхность может повредить тем, кто страдают от проблем в поясничном отделе позвоночника, болезней суставов и системы кровообращения. Если вы сомневаетесь, что сможете выбрать жесткость матраса самостоятельно, проконсультируйтесь у ортопеда, а также у работника магазина спальных товаров «МногоСна». Подготовлено при помощи специалистов сайта http://mnogosna.ru/tipy-matrasov/