Минздрав ограничит курение вейпов в общественных местах

По словам Слагая, проект документа будет разработан до 25 февраля 2018 года.

Ранее стало известно, что Минздрав намерен ограничить курение кальянов в общественных местах. В опубликованном ведомством документе указывается, что ограничения должны быть введены с 1 января 2019 года. Курение кальянов в местах общественного питания (кафе, барах и ресторанах) будет запрещено. В то же время вейпы и электронные сигареты в проекте не упоминались.

Запрет на использование вейпов в ресторанах упоминался в качестве одной из мер борьбы с табакокурением в антитабачной концепции, подготовленной Минздравом. Проект концепции был отправлен на утверждение в правительство, однако кабмин вернул его ведомству на доработку.