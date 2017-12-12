Важно говорить с ребенком про ВИЧ

Почему мы не говорим с детьми о СПИД и ВИЧ? Большинство родителей уверены, что все, о чем они молчат, то, что неизвестно их детям, пройдет стороной. К сожалению, такая схема действия не работает. С детьми можно и нужно говорить, чтобы защитить их жизнь и здоровье.

С какого возраста начинать говорить?

Очевидно, что в дошкольном возрасте рассказывать ребенку про ВИЧ нет смысла. Необходимо гигиеническое воспитание в целом. Важно рассказать, что нельзя ничего подбирать с земли, особенно шприцы. Что пользоваться можно только своей зубной щеткой. Школьнику можно рассказать о самом вирусе (при общем рассказе об иммунитете, без уточнения способа передачи).

Детям старше 12 – 14 лет можно рассказывать о ВИЧ более полно, включая больше медицинской информации. Важно объяснить ребенку, каким образом может передаваться инфекция.

Информация должна быть полной и максимально правдивой. Если вы расскажете не все, ребенок, скорее всего, это почувствует, и не будет вам доверять. Не старайтесь запугать детей, давайте полную и осознанную информацию. Ребенку старшего возраста, важно давать полную информацию, включая пути передачи. Помните, что дети не воспринимают монологи, поэтому в любом случае стройте беседу в формате диалога.

Что нужно рассказать ребенку о ВИЧ?

ВИЧ и вирусные гепатиты распространяются одинаково, есть три основных пути заражения: два естественных (это половой путь и передача от матери ребенку) и один искусственный (использование зараженных инструментов – медицинских, маникюрных и прочих подобных). Исключив каждый из вышеперечисленных путей передачи, человек избежит заражения.

1. Сексуальный контакт

Вирус содержится в сперме (в гораздо большем количестве, чем во влагалищном секрете), а в организм проникает через слизистую или микротравмы на коже. Риск заражения ВИЧ возрастает при наличии у партнера инфекций, передаваемых половым путем. Презерватив не является стопроцентно надежным средством защиты от ВИЧ.

2. Контакт «кровь-кровь»

Вирус может попасть в организм вместе с инфицированной кровью:

• При совместном использовании шприцев, игл, фильтров для введения наркотиков, при использовании общей посуды для приготовления наркотиков и промывания шприца

• При использовании нестерильных медицинских инструментов

• Если татуировку или пирсинг делают нестерильным оборудованием

• При попадании инфицированной крови на поврежденную кожу, рану или слизистую (в том числе – при оказании медицинской помощи)

3. Контакт «мать – ребенок»

ВИЧ-инфицированная мать может заразить ребенка во время беременности, во время родов и в послеродовой период (в первую очередь – в период кормления грудью).

Что нужно знать о способах защиты и взрослым, и детям?

· При половом контакте необходимо использовать презерватив

· Нужно сдавать тест на ВИЧ минимум один раз в год всем, кто живет половой жизнью. Лучше идти сдавать тест вместе со своим партнером

· Необходимо соблюдать элементарные правила личной гигиены

· Избегать употребления наркотических веществ. Особенно инъекционных