Роспотребнадзор предупредил о вспышке чумы в Китае

По данным ведомства, всего за 2017 год в провинции Ганьсу было зафиксировано четыре смерти от чумы. При этом в 2016 году был зафиксирован лишь один больной чумой пациент, который выздоровел после лечения. Последний летальный исход от септической формы чумы произошел 12 декабря. 12 человек оказались под карантином из-за контактов с умершим, карантин был введен и в госпитале города Субей, где он содержался.

«Роспотребнадзор обращает внимание российских граждан [на эти данные] и просит учитывать данную информацию при планировании поездок», — предупредили в ведомстве.

В начале октября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о вспышке чумы на Мадагаскаре, жертвами которой стали 33 человека. Всего на острове было зарегистрировано свыше 200 случаев заболевания чумой.