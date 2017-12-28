Роспотребнадзор предупредил о новой вспышке птичьего гриппа в Европе

Роспотребнадзор предупредил туристов из России о новых вспышках птичьего гриппа в Европе. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Отмечается, что о первых случаях птичьего гриппа сообщила Голландия.



«Согласно информации Международной организации здоровья животных (OIE) от 22 декабря текущего года, официальные власти Голландии доложили о новой вспышке птичьего гриппа H5N6 у дикой водоплавающей птицы (утки, гуси, лебеди и другие) в двух провинциях страны. В начале декабря в Голландии была зафиксирована первая вспышка гриппа H5N6, похожего на недавние вспышки в Южной Корее и Китае», — говорится в сообщении.



Также в другом докладе OIE говорится о вспышке в Италии. Там болезнь поразила более 10 тыс. уток на фермах.



Опасность распространения птичьего гриппа есть и в Великобритании, где обитает большое число перелетных птиц из Голландии.



Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок.