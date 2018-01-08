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Кубанские нейрохирурги вернули к жизни ребенка после ДТП‍

Понедельник, 08 января 2018 08:21
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В Краснодаре нейрохирурги провели сложную операцию ребенку. В одном из районов Кубани накануне произошла авария, пострадал ребенок. Девочка получила   среди прочих травм ушиб легких,  перелом ключицы. Также -  перелом свода черепа, ушиб головного мозга. Девочку экстренно  доставили в Детскую краевую клиническую больницу. Было принято решение о немедленной операции. Она прошла успешно. Сейчас ребенок  идет на поправку, уточнили « МК на Кубани» в краевом министерстве здравоохранения. Однако девочку продолжают наблюдать врачи.

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