Кубанские нейрохирурги вернули к жизни ребенка после ДТП‍

В Краснодаре нейрохирурги провели сложную операцию ребенку. В одном из районов Кубани накануне произошла авария, пострадал ребенок. Девочка получила среди прочих травм ушиб легких, перелом ключицы. Также - перелом свода черепа, ушиб головного мозга. Девочку экстренно доставили в Детскую краевую клиническую больницу. Было принято решение о немедленной операции. Она прошла успешно. Сейчас ребенок идет на поправку, уточнили « МК на Кубани» в краевом министерстве здравоохранения. Однако девочку продолжают наблюдать врачи.