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В Краснодаре медики спасли жизнь беременной женщины и ее ребенка

Вторник, 09 января 2018 00:24
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Будущую мамочку Ирину доставили в пульмонологическое отделение Краевой клинической больницы №2 в тяжелом состоянии. У девушки на позднем сроке беременности развилась вирусно–бактериальная пневмония. Болезнь уже дала осложнения на почки и дыхательную систему, развив острую недостаточность.

Этот диагноз опасен для любого организма, а для беременной девушки он мог стать трагическим. У Ирины диагностировали отек легких, при котором нарушается поступление кислорода из легких в кровь. Требовалось подключение искусственной вентиляции легких. При беременности все заболевания развиваются быстрее, чем обычно и большинство манипуляций и медикаментов противопоказано.

Реаниматологам, пульмонологам, акушер-гинекологам, клиническим фармакологам краевой больницы №2 удалось сохранить здоровье мамы и малыша. Медсотрудники провели противовирусную, антибактериальную и дезинтоксикационную терапию, а также переливание компонентов крови. Ирину пришлось подключить к аппарату «искусственной почки» для диализа.

Спустя три недели после выписки из больницы Ирина родила здорового малыша.

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