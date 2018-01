Ученые рассказали об опасности ибупрофена

Группа ученых из Копенгагенского университета обнаружила, что популярное болеутоляющее и жаропонижающее средство ибупрофен может привести к бесплодию у мужчин. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, сообщает Science Alert.

В эксперименте принимал участие 31 мужчина в возрасте от 18 до 35 лет. Их разделили на две группы. Первым испытуемым давали 600 мг ибупрофена (эквивалентно трем таблеткам) каждый день в течение шести недель, вторые принимали плацебо.

По истечении 14 дней у мужчин из первой группы зафиксировали увеличение выработки лютеинизирующего гормона. Он влияет на синтез тестостерона, который необходим для образования сперматозоидов. Слишком большая концентрация этого гормона грозит снижением выработки тестостерона и, как следствие, бесплодием.

Ученые отметили, что их испытуемые принимали ибупрофен в умеренных дозах, поэтому негативные последствия были выражены не так сильно. Однако те люди, которые принимают болеутоляющее в больших дозах и на регулярной основе, например, профессиональные спортсмены, должны быть осторожнее.