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СЮЖЕТ ДНЯ

Медицинский десант из краевой столицы

Среда, 17 января 2018 08:51
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Медицинский десант из краевой столицы высадился сегодня в поселке Первомайском. На курорте стартовала выездная диспансеризация населения.

Выездные обследования в муниципалитете будут проходить в течение двух недель. Поселок Первомайский стал первым из шести запланированных для посещения пунктов. Пройти обследование жителям предлагают в «лаборатории на колесах». 4 мобильных медицинских комплекса оснащены современным оборудованием, а прием ведут специалисты из Краевой клинической больницы №1. Пациенты могут пройти ЭКГ, маммографию, флюорографию, сдать лабораторные анализы, получить консультацию терапевта и гинеколога. По результатам исследований всем будут даны рекомендации. Тех, у кого выявят отклонения от нормы, направят на углубленное обследование в местную поликлинику или краевые медучреждения.

Уже завтра краевой медицинский десант высадится в станице Саратовской, а в четверг посетит Кутаис. Выездная диспансеризация продолжится со вторника и на следующей неделе – краевые специалисты проведут прием жителей станиц Бакинской и Суздальской, а в городе – микрорайона Развилка. Подобные мероприятия проводятся для того, чтобы обеспечить медицинскими услугами жителей отдаленных населенных пунктов. Особое внимание при этом уделяется маломобильным гражданам.

Жители Горячего Ключа состояние своего здоровья могут проверить в городской поликлинике. В 2018 году диспансеризацию могут пройти все граждане России, рожденные в следующих годах: 1928, 1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1997. Для того, чтобы записаться на обследование по месту прописки, необходим паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Диспансеризация жизненно необходима каждому человеку, ведь многих смертельно опасных болезней можно избежать, если вовремя начать лечение.

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