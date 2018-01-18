Лекарство от рака разработают школьники

Необычным проектом занимаются в сочинском центре для одаренных детей «Сириус» юные химики и медики - участники Уральской проектной смены. Специальная микрокапсула будет содержать магнитные наночастицы, которые обеспечат адресную доставку лекарственных препаратов от рака. Благодаря новой технологии капсула будет распадаться только вблизи опухоли. Проект курируют ученые Уральского федерального университета.

- Микрокапсула, содержащая магнитные наночастицы и противоопухолевое лекарство, предназначена для точечного воздействия на раковые опухоли различной природы. В настоящее время остро стоит проблема терапии онкологических заболеваний, в том числе актуальной задачей является адресная доставка лекарственных препаратов в пораженные ткани и органы. Поскольку такие лекарственные средства в больших количествах часто являются очень токсичными для организма, воздействие микроколичеств лекарства исключительно на пораженные клетки является эффективным решением данной проблемы, - рассказывает руководитель проекта, младший научный сотрудник УрФУ Андрей Охохонин.

Применение таких капсул позволит удешевить лечение рака на начальных стадиях и отказаться от химиотерапии.

Ирина СИЗОВА