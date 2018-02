4 февраля - Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. Он был учрежден Международным союзом борьбы против рака для привлечения внимания мировой общественности к этой проблеме. Девиз «Мы можем. Я могу» (We can. I can), под которым этот день проводится в 2016-2018 гг., призывает подумать о том, что может сделать каждый из нас в борьбе с болезнью и внести свой вклад в кампанию против рака.

По данным ВОЗ, ежегодно диагностируется около 14 млн случаев рака, от онкологических заболеваний умирают около 9 млн человек. К 2030 г. число новых заболевших может вырасти до 21 млн человек. В нашей стране, по данным Росстата, с января по декабрь 2017 г. 285 тыс. россиян скончались от онкологических заболеваний. При этом всего в стране умерло 1,8 млн человек, то есть причиной смерти каждого шестого нашего соотечественника стал рак. Ежегодно на учет с впервые в жизни установленным диагнозом становятся более 0,5 млн больных, имеющих злокачественные новообразования. Причем год от года это число увеличивается: 510,5 тыс. человек в 2014 г., 524,3 тыс. – в 2015 г., 530,5 тыс. – в 2016 г. В 2006 г. этот показатель составлял 448,3 тыс. человек.

Рак (карцинома) - это злокачественная опухоль, развивающаяся из эпителия различных органов. По словам генерального директора ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский радиологический центр» Минздрава России Андрея Каприна, у мужчин на первом месте по распространению находится рак легких, бронхов и трахеи, это 17,8% от числа всех онкологических диагнозов, на втором – рак предстательной железы (14,3%), далее идет рак кожи (11,5%). У женщин первое место занимает рак молочной железы (21%), второе – меланома и другие новообразования кожи (16,5%), затем идут колоректальный рак и рак яичников (по 12%).

Ключевой момент в успешном лечении рака – профилактика и своевременная диагностика. Источниками риска являются высокий индекс массы тела, низкий уровень потребления фруктов и овощей, отсутствие физической активности, употребление табака и алкоголя. По этой причине важно следить за питанием, свести к минимуму вредные привычки и обеспечивать себя регулярными физическими нагрузками. Также важнейшей проблемой является обращение за медицинской помощью на поздних стадиях заболевания.

«АльфаСтрахование-ОМС» напоминает, что раз в три года каждый человек может совершенно бесплатно пройти диспансеризацию – комплексное медицинское обследование по полису ОМС. С 2018 г. в рамках его проведения еще большее внимание будет уделено выявлению онкологических заболеваний.

С 1 января 2018 г., согласно Приказу МЗ № 869н от 26.10.2017 г. «Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения», список услуг в составе диспансеризации изменился. В частности, пройти маммографию могут женщины 39-49 лет 1 раз в 3 года, а 50-70 лет – 1 раз в 2 года. Определять уровень ПСА (который косвенно может говорить о раковом заболевании) будут всем мужчинам в 45 лет и в 51 год. Исследование кала на скрытую кровь для граждан 49-73 лет будет проводиться на первом этапе как и раньше, но не раз в три года, а раз в два года.

«Информационная поддержка и профилактические меры помогают выявить онкологические заболевания на ранней стадии. Раньше жертвами рака молочной железы становились в основном женщины после сорока лет, сегодня недуг «помолодел». Важность своевременных осмотров и профилактических мероприятий от этого только увеличилась. Диспансеризация – хороший шанс проследить за своим здоровьем, она проводится бесплатно, а на время проведения на работе обязаны дать выходной», - рассказывает доктор

медицинских наук, руководитель дирекции медицинской экспертизы и защиты прав застрахованных ООО «АльфаСтрахование-ОМС» Алексей Березников.

