Вспышка бруцеллеза зафиксирована в трех районах Кубани

В Лабинском, Новокубанском и Мостовском районах инфекция поразила нескольких домашних животных. Управление ветеринарии края ужесточило контроль за молоком, мясом и кормами для скота.

Убой животных на фермах и в личных подсобных хозяйствах можно проводить только после ветеринарного осмотра и экспертизы.

Жителям районов напоминают, что покупать мясо без специальных документов на стихийных рынках небезопасно.

Бруцеллез — инфекция, которая опасна для человека и может привести к ряду серьезных хронических заболеваний. Все личные подсобные хозяйства, где случились инциденты, сейчас под контролем.