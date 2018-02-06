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Вспышка бруцеллеза зафиксирована в трех районах Кубани

Вторник, 06 февраля 2018 08:00
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В Лабинском, Новокубанском и Мостовском районах инфекция поразила нескольких домашних животных. Управление ветеринарии края ужесточило контроль за молоком, мясом и кормами для скота.

Убой животных на фермах и в личных подсобных хозяйствах можно проводить только после ветеринарного осмотра и экспертизы.

Жителям районов напоминают, что покупать мясо без специальных документов на стихийных рынках небезопасно.

Бруцеллез — инфекция, которая опасна для человека и может привести к ряду серьезных хронических заболеваний. Все личные подсобные хозяйства, где случились инциденты, сейчас под контролем.

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