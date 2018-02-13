Контроль качества воды на страже нашего здоровья

Процессы водоочистки и процедура контроля качества воды на производственных предприятиях осуществляющих водоснабжение или водоотведение начинаются с мероприятий по исследованию воды на соответствие требованиям, установленным в нормативных документах. Проведение исследований воды является обязательной процедурой для всех предприятий и организаций, осуществляющих водоснабжение или водоотведение, эти требования закреплены на законодательном уровне в Федеральном законе от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». Обязательному контролю подлежат: питьевая вода (централизованного и нецентрализованного водоснабжения, горячего водоснабжения, бутилированная, вода поверхностная, сточная (очищенная и неочищенная), вода общественных бассейнов.

Особенное внимание уделяется питьевой воде, т.к. это жизненно важный продукт и требования к качеству данной воды находится под двойным контролем, от лица продавца воду контролирует организация осуществляющая водоснабжение, а от лица потребителя контроль осуществляют санитарно-эпидемиологические службы. В Федеральном законе «О санитарно-эпидемиологическом благополучии» написано, что питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства.

Очень высокие требования на законодательном уровне применяются и к сточной воде. Промышленные предприятия, осуществляющие сброс своих стоков в централизованную канализацию должны подавать декларацию о составе сточных вод. Организация, осуществляющая водоотведение и очистку сточных вод контролирует состав, как поступающих на очистные сооружения канализации сточных вод, так и очищенных сточных вод. Очищенная сточная вода в основном сбрасывается в водоемы, поэтому водоемы находятся под постоянным контролем со стороны экологических организаций.

К примеру, прежде чем приступить к возведению моста через реку строительная компания в обязательном порядке проводит химический анализ воды, пробы на анализ берутся и после завершения строительства, чтобы подтвердить безвредность сооружения для экологии региона.

Современные методы анализа позволяют с высокой точностью выявлять наличие конкретных веществ и их концентрацию в составе образца. Все испытания проводятся в лабораторных условиях при помощи специального оборудования с использованием химических реагентов и препаратов.

Краевой базовый испытательный центр контроля качества воды ГУП Краснодарского края «Кубаньводкомплекс» – осуществляет проведение химических исследований различных типов вод: питьевой воды, воды подземных и поверхностных источников, бутилированной воды, воды плавательных бассейнов, хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод, а также ливневых вод.

Центр располагает современным и высокоточным оборудованием, что обеспечивает своевременное получение достоверных результатов.

Свою деятельность испытательный центр осуществляет в трех направлениях: химическом, микробиологическом и радиологическом. В зависимости от происхождения и

назначения воды, проводятся те или иные комплексы анализов. Для каждой категории подобран перечень базовых показателей, которые рекомендуется контролировать, в зависимости от цели проведения исследований перечень показателей может быть расширен.

Испытательный центр аккредитован в национальной системе аккредитации (аттестат аккредитации (N° РОСС RU.0001.21ВП03), регулярно проходит подтверждение компетентности. Для осуществления работ работы с микроорганизмами III–IV группы патогенности имеет лицензию (N°23КК.08.001.Л000164.09.06 от 07.06.2011 г.),

Качество, достоверность и точность исследований, а также профессиональная компетентность специалистов на протяжении многих лет подтверждаются и межлабораторными сличительными испытаниями, в которых испытательный центр регулярно принимает участие.

Центр обладает высококвалифицированным кадровым потенциалом. Все сотрудники, а именно: инженеры-химики, микробиологи, лаборанты, занимающиеся основной производственной деятельностью имеют высшее образование, большой практический опыт работы, регулярно повышают свой профессиональный уровень, проходят стажировки в научно-исследовательских институтах.

Надежда Алексеевна Конных 10 лет возглавляет испытательный центр ГУП КК «Кубаньводкомплекс». Это опытный и знающий специалист заслуженно пользуется уважением, как сотрудников центра, так и заказчиков, многие из которых являются постоянными клиентами.

Сегодня испытательный центр стремительно наращивает эффективность производственного потенциала. Об этом наглядно свидетельствует количество проводящихся исследований. Например, в 2017 году их было выполнено около 12 000, а в плане 2018 года число показателей возрастет до 20 000.

По вопросам стоимости исследований, оформления заявки на выполнение работ обращаться к сотрудникам испытательного центра ГУП КК «Кубаньводкомплекс»:

· по телефонам: (861) 226-73-38, (861) 226-73-00 · по электронной почте: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .