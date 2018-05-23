Две тысячи жителей Кубани пострадали от укусов клещей

По данным регионального Роспотребнадзора, в больницу после укусов клещей обратились 1 тысяча 930 жителей Кубани. При этом 839 из них — дети до 14 лет.

На Черноморском и Азовском побережьях от укусов этого насекомого пострадали 470 человек, 270 из которых дети. При этом в санаториях и лагерях таких случаев не зарегистрировано. В статистику попадают только те пострадавшие, которые обращались в медицинские учреждения.

Сейчас продолжается обработка полей и лесов от клещей, на данный момент работы завершены на 50% участков. Также Роспотребнадзор составил памятку, которая должна уберечь от укусов.