ВОЗ: всемирный день без табака будет посвящен болезням сердца

«Во Всемирный день без табака в 2018 году внимание будет сфокусировано на воздействии, которое табак оказывает на здоровье сердца и сосудов людей во всем мире. Употребление табака является одним из важнейших факторов риска развития ишемической болезни сердца, инсульта и болезни периферических сосудов», — говорится на сайте ВОЗ.

Информационные кампании ВОЗ и партнеров организации в этот день будут направлены на повышение осведомленности в отношении связи между табаком и болезнями сердца, инсультами, инфарктами и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Также будет рассказано о том, как предотвратить болезни сердца и снизить риски сосудистых катастроф, которые во всем мире находятся на первом месте среди причин смертности населения.