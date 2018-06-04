За первый квартал 2018 г. «АльфаСтрахование-ОМС» приняла 733,8 тыс. обращений застрахованных

«АльфаСтрахование-ОМС» ведет активную деятельность по защите прав застрахованных граждан и принимает обращения через Службу страховых представителей по телефону круглосуточной бесплатной горячей линии «АльфаСтрахование-ОМС» 8-800-555-10-01, сайт www.alfastrahoms.ru, а также при личном визите в любой офис компании на территории 13 субъектов РФ. За первые три месяца специалистами «АльфаСтрахование-ОМС» было принято 733,8 тыс. обращений граждан, в том числе 193,5 тыс. устных и 540,3 тыс. письменных.

В первом квартале «АльфаСтрахование-ОМС» получила 537,3 тыс. заявлений, в том числе 195,8 тыс. составили обращения за консультацией. Также компания приняла от застрахованных и рассмотрела 697 жалоб, они касались различных аспектов получения гражданами медицинской помощи в системе ОМС.

После анализа каждой жалобы страховым представителем на предмет соответствия или несоответствия изложенных в ней претензий застрахованного лица нормам законодательства РФ, а также проведения медицинской экспертизы, 220 жалоб (31,6%) были признаны обоснованными.

«Наши специалисты следят за соблюдением прав застрахованных граждан, поэтому тщательно рассматривают каждое обращение, - говорит руководитель дирекции медицинской экспертизы и защиты прав застрахованных ООО «АльфаСтрахование-ОМС» Алексей Березников. – Обратиться в компанию можно по любому вопросу, который касается получения бесплатной медицинской помощи, сделав это через любой доступный канал связи или лично в офисах «АльфаСтрахование-ОМС».