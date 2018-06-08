Наталья Костенко: «Строительство краевого онкологического центра на Кубани будет взят ОНФ под особый контроль»

На «прямой линии» Президента России Владимира Путина в числе множества других вопросов была затронута проблема развития в стране онкологической службы. Президент напомнил, что в своем послании Федеральному Собранию он уделил этой теме особое внимание, сказав, что необходима разработка общенациональной Программы по борьбе с онкологическими заболеваниями. В данный момент Правительство уже занимается разработкой этого документа. На реализацию Программы будет направлено 1 триллион рублей. Она будет включать в себя мероприятия по ранней диагностике рака, применению новейших технологий в лечении и, конечно же, обеспечение онкологической службы квалифицированными кадрами в достаточном количестве.

В ходе обсуждения темы прозвучал вопрос от жителей Кубани о необходимости строительства в Краснодаре онкологического центра. Президент отметил, что такие центры обязательно будут строиться в регионах, это предусмотрено в будущей Программе.

Депутат Госдумы РФ, член Центрального штаба ОНФ Наталья Костенко считает, что ситуация с онкологическими заболеваниями в Краснодарском крае требует незамедлительных действий по строительству современного краевого онкологического центра. С 2016 года ежегодно в крае фиксируется более 20 тысяч новых случаев заболеваний раком. Действующий краевой диспансер уже давно не справляется с наплывом больных. Врачи принимают по 50 пациентов в день вместо положенных 25. Но еще хуже ситуация в сельской местности – в трети муниципальных больниц нет онкологов, пациентов принимают терапевты и другие специалисты.

Вопрос о строительстве онкологического центра в Краснодаре, включающего в себя современнейший радиологический центр, поднимался еще в 2010 году. Было даже подготовлено медико-технологическое обоснование. Однако деньги были выделены лишь для обновления оборудования и капитальный ремонт в уже существующих онкологических учреждениях.

«Уверена, что министерство здравоохранения Краснодарского края не бездействует в этом вопросе, но, тем не менее, проблема до сих пор не решена, тогда как ситуация с онкологическими заболеваниями в регионе носит угрожающий характер, - говорит Наталья Костенко. – Поэтому я, как депутат Госдумы от Краснодарского края, беру вопрос строительства

краевого онкологического центра под свой личный контроль. Уже на следующей региональной неделе мной будет организовано совещание по проблемам формирования эффективной онкологической службы на Кубани, куда будут приглашены специалисты-медики, представители минздрава, представители пациентских и врачебных организаций, а также иные эксперты. Чтобы начать действовать и выходить на уровень российского Правительства, мы должны всесторонне изучить ситуацию».