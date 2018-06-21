Где оздоровить ребенка в городе

Начались летние каникулы, но не все школьники и подростки проведут все три летних месяца на море или природе. Где и как краснодарские мамы и папы смогут бесплатно поправить здоровье детворы в летнем городе?

Дневной лагерь или детская площадка

Два из трех жарких месяцев в столице Кубани будут работать 77 лагерей дневного пребывания на базе школ и учреждений дополнительного образования, которые будет посещать более десяти тысяч мальчишек и девчонок. Также во всех девяноста с лишним школах города будут работать тематические творческие и спортивные площадки. Узнать их адрес и расписание работы можно, обратившись в ближайшее к вам учреждение образования. И в программе лагерей, и в программе площадок обязательно есть оздоровительный компонент: это оздоравливающие процедуры, которые выполняют врачи из ближайшей поликлиники, а также профилактические лекции о гигиене, летних болезнях и травматизме.

Поликлиника

За три летних месяца 16 муниципальных учреждений здравоохранения — девять детских городских поликлиник и шесть педиатрических отделений в составе городских поликлиник, а также муниципальный детский лечебно-реабилитационный центр примут 16 тысяч юных пациентов. Оздоровление детей проходит по коллективным и индивидуальным планам для стоящих на диспансерном учете мальчишек и девчонок с хроническими патологиями, которыми предусмотрены зарядка, гимнастика, гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика, коррекция осанки, физиопроцедуры, массажи, кислородные коктейли и пр. Чтобы ребенок получил всё это, достаточно обратиться в ту детскую поликлинику, за которой он закреплен.

Бальнеолечебница

До середины ноября в Центре восстановительной медицины и реабилитации «Краснодарская бальнеолечебница» сможет бесплатно поправить здоровье более четырех тысяч подростков, только тысячи из них — в течение лета. Чтобы получить бесплатную путевку в бальнеолечебницу сроком на 21 день, оплаченную из средств краевого бюджета, родители краснодарцев и детей с краевой пропиской в возрасте от 4 до 17 лет должны обратиться в Управление по вопросам семьи и детства Краснодара: ул. Кузнечная, 4, этаж 6, каб. 602, тел. 8 (861) 277-30-88, с понедельника по четверг, с 09:00 до 12:00. Необходимо предоставить следующие документы: подлинник и копию свидетельства о рождении и копию паспорта ребенка, если ему исполнилось 14 лет, с регистрацией на территории Краснодарского края, медсправку по форме 0/70у из детской поликлиники для получения в управлении путевки, копию паспорта одного из родителей (законного представителя).

Кстати

Родители (или законные представители ребенка), если они являются гражданами России и постоянно проживают на территории Краснодарского края, могут получить выплату за самостоятельно приобретенные путевки детям от 4 до 17 лет в загородные лагеря или санатории. Размер выплаты составляет 50 процентов от среднекраевой стоимости путевки. Для этого необходимо обратиться в МФЦ или в порядке электронной очереди — в Управление по вопросам семьи и детства администрации Краснодара не позднее трех месяцев от даты окончания заезда.

Подготовила Анастасия КУРОПАТЧЕНКО