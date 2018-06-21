Те, кто врачует, всегда в цене

Спрос на медицинских работников в первой половине нынешнего года на Кубани увеличился почти в два раза, по данным компании HeadHunter, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: медики и фармацевты в дефиците в Краснодаре, Сочи, Адлере и Новороссийске.

Аналитики выяснили, что hh.индекс, который показывает количество резюме на одну вакансию и отражает уровень конкуренции среди соискателей, равен 1,5. Это говорит о дефиците специалистов на территории Краснодарского края. Количество вакансий в сфере медицины, размещенных на портале, составляет 5 процентов от общего числа предложений.

Особенно востребованы на рынке труда Кубани лечащие врачи (38 процентов), младший и средний медперсонал (28 процентов) и специалисты по клиническим исследованиям (25 процентов). А вот меньше всего вакансий в этой области для психологов, дефектологов и логопедов.

Самые высокие зарплатные предложения — для врачей-стоматологов различных специализаций: до 150 тысяч рублей в месяц. Что касается среднего медперсонала, то операционная медсестра (медбрат) может зарабатывать от 50 тысяч рублей в месяц, а массажист — от 25 тысяч рублей. А вот среди соискателей в этой сфере 72 процента — женщины преимущественно в возрасте от 25 до 36 лет с опытом работы от трех лет.

Подготовила Анастасия КУРОПАТЧЕНКО