Свобода движения в каждом шаге

Фестиваль скандинавской ходьбы «Свобода движения», организованный при поддержке Вольтарен*Эмульгель* 12 часов, Русской национальной ассоциации скандинавской ходьбы (RNWA) и регионального отделения Союза пенсионеров России по Краснодарскому краю, прошел в краснодарском парке «Чистяковская роща». Несмотря на ненастную погоду, на него собралось более полутора тысяч поклонников этого вида физической активности, который доступен всем: от молодого спортсмена до пожилого человека.

Фестиваль прошел в рамках ежегодной всероссийской кампании «Свобода движения», которая была запущена в 2016 году для популяризации скандинавской ходьбы как одного из самых результативных и простых видов физических нагрузок. За два года проект объединил восемь городов: Москву, Казань, Волгоград, Кемерово, Санкт-Петербург, Самару, Новосибирск и Ярославль, а в этом году после Уфы состоялся и в Краснодаре, после чего пройдет в Красноярске и завершится в Нижнем Новгороде.

Опытные инструкторы RNWA обучили участников фестиваля правильному подбору снаряжения и технике ходьбы с палками, а также ознакомили с гимнастикой цигун — системой дыхательных и физических упражнений, направленных на оздоровление и укрепление тела и духа. Цигун, как и скандинавская ходьба, щадит суставы и прекрасно подходит для людей с любым уровнем физической подготовки.

Программа фестиваля включила в себя и пробную прогулку по километровой трассе, а затем зарегистрированные участники разных возрастов могли посостязаться в соревнованиях на дистанции четыре километра, которую открыла известная российская телеведущая Лариса Вербицкая. Прошла викторина по материалам проведенных лекций для поклонников скандинавской ходьбы, участники которой получили памятные ценные призы бренда Вольтарен*Эмульгель* 12 часов, продукция которого действенно помогает снять боль и воспаление суставов. Все включенные в программу фестиваля мероприятия были бесплатными, а палки для тренировочных упражнений или состязаний выдавались напрокат. Помимо этого все желающие могли отдохнуть в массажных креслах, установленных брендом Вольтарен*Эмульгель* 12 часов на площадке, где проходил фестиваль.

— В нашей стране уже много поклонников скандинавской ходьбы — одного из прекрасных видов физической активности,— сказала звезда российского телеэфира Лариса Вербицкая. — Это новый здоровый и активный образ жизни, основанный на гармоничном развитии духа и тела. Это спорт для людей всех возрастов, который зарекомендовал себя как самый доступный вид физической активности.

Пять лет назад я с мужем поехала в отпуск в горы и там впервые попробовала, что такое скандинавская ходьба. Мы поняли: наше здоровье целиком и полностью зависит от двух волшебных палочек, которые используются при скандинавской ходьбе, и, конечно же, от желания вести здоровый образ жизни. Уверена, что все участники фестиваля станут постоянно заниматься такой ходьбой, будут активны и позитивны.

По словам председателя научного комитета, вице-президента RNWA, кандидата медицинских наук Андрея Волкова, скандинавская ходьба хорошо зарекомендовала себя в профилактике и лечении многих заболеваний. Она благотворно влияет на состояние человека при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, дыхательных путей. Это вид двигательной активности, когда в процессе занятий задействуется большое количество мышц, поэтому и энергозатраты выше, чем при обычной ходьбе.

Скандинавская ходьба помогает эффективно оздоровить организм, снять мышечное напряжение в области шеи, верхней части спины, улучшить мозговое кровообращение, снизить уровень холестерина. Кроме этого ходьба с палками помогает справиться со стрессом: даже получасовая прогулка способна повысить настроение. Многие спортсмены признаются, что занятия скандинавской ходьбой помогают им не только разнообразить тренировочный процесс, но и добиваться более высоких результатов. В некоторых армиях мира такая ходьба даже используется для подготовки солдат. Это вид физической активности, доступный и взрослым, и детям, который помогает насладиться жизнью.

— Фестиваль скандинавской ходьбы «Свобода движения», организованный при поддержке Вольтарен*Эмульгель* 12 часов и Русской национальной ассоциации скандинавской ходьбы,— именно то мероприятие, которое привлекает всех, кто хочет вести здоровый и активный образ жизни,— поделилась одна из его участниц Ольга Сергеева. — Все, кто начнет заниматься скандинавской ходьбой, обязательно получат удовольствие и пользу от занятий.

Михаил МУСАЕВ