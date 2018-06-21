Медицина высоких технологий

Кубанские вертебрологи спасли молодую женщину от инвалидности

В поликлинику Краснодарской краевой клинической больницы №1 имени С. В. Очаповского обратилась 35-летняя жительница Краснодара с жалобами на острые боли в спине и скачки температуры до 39 градусов. Во время обследования у женщины стали неметь ноги и внезапно ее парализовало.

МРТ выявила эпидурит в грудном отделе позвоночника. Это редкое и коварное заболевание, при котором воспалительный процесс поражает клетчатку между стенками позвоночного канала и твердой мозговой оболочкой. Образовавшийся гной сдавливает спиной мозг, что приводит к серьезным неврологическим нарушениям. Спасти больную от инвалидного кресла могла только экстренная хирургическая помощь.

В этот же день вертебрологи НИИ — ККБ №1 выполнили операцию. Ее суть — аккуратно проникнуть в позвоночный канал, безопасно сместить спинной мозг и опорожнить протяженный передний эпидуральный абсцесс, то есть гнойник.

Послеоперационное обследование показало, что хирургическое лечение прошло успешно и пациентка будет ходить. Сегодня молодая женщина передвигается самостоятельно, опираясь на трость. Специалисты уверены, что после завершения курса реабилитации двигательная функция больной будет полностью восстановлена.