Они дают нам возможность жить

Врач — самая гуманная профессия нашего времени, так как жизнь человека, его здоровье — главные ценности для каждого. В основе этой профессии — доброта, ведь только человек с добрым сердцем и желанием помочь другому сможет полностью посвятить свою жизнь медицине. Твердость характера, умение вовремя принимать решения — одни из самых важных качеств, необходимых хорошему профессионалу. А еще нужно и важно быть внимательным и чутким, уметь слушать и сопереживать, внушать доверие и, конечно, любить свою профессию.

В Краснодаре прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника. С праздником представителей отрасли поздравил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

— Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником — Днем медицинского работника! Здесь собрались люди, которые дают нам возможность жить. Вместе на передовой мы отвечаем за нашу пятимиллионную Кубань,— обратился Вениамин Кондратьев к присутствующим.

Он поблагодарил работников здравоохранения за отличные цифры и результаты, которые показывает сегодня отрасль.

— За всеми успехами стоит ваш непростой ежечасный труд, порой ценой собственного здоровья вы даруете жизнь другим людям, «заводите» их сердца. Вы максимально берете на себя чужую боль, дарите надежду и больному, и его родственникам. Но главное — сегодня наши врачи дают нам уверенность, что всё со здоровьем у жителей края будет хорошо,— акцентировал глава региона.

По словам вице-губернатора Краснодарского края Анны Миньковой, впервые за двадцать лет на Кубани был достигнут исторический минимум по общей смертности.

— Были спасены жизни более чем 1,5 тысячи человек, особенно это касается людей в трудоспособном возрасте. Мы с вами научились предотвращать смерти и делаем это качественно,— отметила Анна Минькова, добавив, что средняя продолжительность жизни в крае — 73 года и этот показатель необходимо повышать и дальше.

— Перед каждым лечебным учреждением, перед каждым врачом стоит задача своевременно профилактировать заболевания и налаживать более четкую работу с пациентами старшего поколения,— подчеркнула вице-губернатор.

После торжественной части губернатор наградил лучших работников отрасли. Так, медали «За выдающийся вклад в развитие Кубани» был удостоен заместитель главного врача по хирургии Краевой клинической больницы №2 Владимир Дурлештер. Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Кубани» было присвоено девяти специалистам. Также глава региона вручил почетные грамоты и благодарности главы администрации отличившимся медицинским работникам.