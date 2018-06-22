Медицинская помощь в полном объеме

О медицинском обеспечении чемпионата мира по футболу представителям СМИ на прошедшей в спортивном пресс-центре Сочи пресс-конференции рассказали министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов, главный врач чемпионата мира по футболу в Сочи Николай Босак и начальник Управления здравоохранения города Сочи Марина Вартазарян.

Евгений Филиппов, открывая пресс-конференцию, рассказал об огромном позитивном влиянии футбола на здоровье болельщиков и даже... на рождение детей. Оказывается, в период матча, когда все болельщики увлечены футболом, количество вызовов «скорой» сокращается вдвое! Люди забывают о болезнях и наслаждаются спортом. А жена заядлого болельщика сборной России из Геленджика так обрадовалась финальному пятому голу Александра Головина, что в этот же день, на две недели раньше срока, родила здорового мальчика, которого назвали Александром в честь знаменитого футболиста.

Затем министр здравоохранения рассказал о готовности кубанского здравоохранения к проходящему чемпионату мира.

— Краснодарский край не в первый раз проводит масштабные международные мероприятия. Это и Олимпиада 2014 года, и ежегодный Гран-при «Формула I» и Кубок конфедераций в 2017 году. Сочи является постоянным местом проведения различного рода соревнований и тренировок ведущих спортсменов мира. Полученный опыт позволяет нам быть уверенными в организации медицинского обеспечения чемпионата мира по футболу на высоком уровне,— отметил Евгений Филиппов — Все службы кубанского здравоохранения готовы оказать медицинскую помощь в полном объеме как участникам и гостям чемпионата, так и жителям и всем тем, кто приехал насладиться морем, солнцем и красотой Сочи.

Для работы в семи медпунктах и на территории фан-зоны задействовано 180 медицинских работников, привлеченных из медицинских организаций края. Все сотрудники, задействованные в подготовке и проведении мероприятий чемпионата мира по футболу FIFA-2018 в городе Сочи и местах размещения баз команд-участниц, прошли аккредитацию FIFA.

В дни матча на дежурство заступают двадцать мобильных бригад. В их составе: врачи —анестезиологи-реаниматологи, врачи и фельдшеры скорой медицинской помощи и др. Одиннадцать бригад скорой медицинской помощи работают в периметре стадиона на автомобилях. За периметром стадиона, на так называемой последней миле, работают еще одиннадцать бригад скорой медицинской помощи.

На площадке фестиваля болельщиков, которая организуется в районе Южного мола Морского порта Сочи, располагается еще семь медицинских бригад.

Медицинские работники прошли курс интенсивной практики по английскому языку. В каждой медорганизации, участвующей в оказании медицинской помощи, круглосуточно дежурит сотрудник, владеющий английским языком. Привлечены специалисты, владеющие иностранными языками, и в диспетчерскую службу, и в бригады Станции скорой медицинской помощи г. Сочи, размещенные в периметре проведения соревнований.

Во всех медорганизациях городов проведения матчей и расположения баз команд-участниц сформирован резерв коечного фонда, в том числе резерв коек анестезиологии и реанимации. Организовано дежурство врачей-специалистов, владеющих иностранными языками, и переводчиков в приемных отделениях медицинских организаций.

В соответствии с программой подготовки к Кубку конфедераций и чемпионату мира по футболу был проведен анализ и определены потребности в модернизации медоборудования к 2018 году.

Как результат усилено оборудование, усилена клинико-лабораторная база медицинских учреждений в местах расположения баз команд и автопарк «скорой». Закуплено 28 автомобилей класса С, оснащенных современным реанимационным оборудованием.

— Разумеется, всё новое оборудование, автомобили «скорой помощи», медицинские учреждения Сочи работают не только на соревнования, но и на обычных жителей и гостей города,— отметил министр здравоохранения края. — Особенно в летнее время, когда на курорт приезжает огромное количество отдыхающих и численность населения возрастает в несколько раз, а следовательно, растет потребность в медобеспечении.