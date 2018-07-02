В ОНФ обсудили развитие онкологической службы на Кубани

Борьба с онкологическими заболеваниями поставлена Президентом Владимиром Путиным одной из главных задач в сфере здравоохранения на ближайшие шесть лет. Краснодарские онкологи, общественники и пациенты по инициативе депутата Госдумы, члена Центрального штаба ОНФ Натальи Костенко обсудили проблемы, которые мешают эффективно решать эту задачу. Их предложения будут направлены в Федеральную Программу, которую к осени должен разработать Минздрав.

Сегодня Краснодарском крае - 174 тысячи онкологических больных. Ежегодно этот страшный диагноз, по данным Минздрава Краснодарского края выявляют примерно у 25 тысяч жителей Кубани. Наиболее распространены в крае заболевания рака кожи, легких, кишечника, молочной и предстательной железы.

Примерно 9 тысяч кубанцев вследствие болезни ежегодно становятся инвалидами (онкология на территории края является второй причиной, приводящей к инвалидности). 40% из этих людей — трудоспособного возраста.

Хуже всего дела обстоят в этом смысле в Выселковском, Павловском, Тимашевском, Брюховецком, Успенском, Новопокровском, Динском и Белореченском районах. Лучшие показатели у Отрадненского, Усть-Лабинского, Калининского, Тбилисского районов и Армавира.

Люди жалуются в ОНФ на проблемы с получением лекарств, на слабую доступность медпомощи в этой сфере, в том числе на значительные временные промежутки по установке диагнозов (от месяца до полугода), а также слабое информирование их о течение болезни и льготах.

Как сообщила заместитель министра здравоохранения Кубани Валентина Игнатенко, за счет налаживания системы раннего выявления болезни (в большинстве случаев на 1 и 2 стадии), а также обеспечения в этой области более низкого уровня дифицита кадров (67-60%) Краснодарскому краю удается обеспечивать незначительную, но положительную динамику в вопросе борьбы с онкологией.

Однако, признают медики, проблем в крае достаточно. По мнению медиков, они связаны в первую очередь с инфраструктурными вопросами — почти все онкодиспансеры и онкобольницы находятся в помещениях постройки начала 20 века и имеют дефицит помещений.

Другой проблемой является неффективная система лекарственного обеспечения. При этом проблема носит не только финансовый аспект. С учетом того, что лечение злокачественнных новообразований сегодня все больше отходит от оперативного характера и переходит в медикаментозное, то дефицит необходимых современных препаратов серьезно влияет на результаты излечивания пациентов.

Участники встречи согласились с председателем комитета ЗСК по вопросам здравоохранения и социальной защиты Николай Петропавловский, что ресурс раннего выявления и профилактики онкозаболеваний в крае используется еще крайне недостаточно - всего на 20%.

Среди причин – более высокий уровень дефицита кадров в первичном звене (49%), слабое взаимодействие онкологов с врачами других специальностей, которые должны проявлять онконастороженность и при малейшем подозрении направлять пациентов к своим коллегам. Недостаточную бдительность проявляют и сами граждане, которые попросту избегают обследований, боясь выявления злокачественного новообразования, так как существует миф, что онкология неизлечима. Между тем по детской заболеваемости российские врачи уже добиваются хороших результатов – до 90% излечения. Необходимо выработать механизмы стимулирования для раннего выявления болезни как для врачей, так и для работодателей, которые очень неохотно организуют своим работникам диспансеризацию, а от выявленных онкобольных стараются избавиться, считая, что полноценных работников из них уже не получится.

Между тем, выявление заболевания на 1 и 2 стадии способно сохранить жизнь и здоровье людей и серьезно сэкономить бюджетные средства (лечение пациента на ранних стадиях обходится 100-120 тыс. рублей в год, а на 3 и 4 стадиях - от 1 миллиона).

Также в профилактической деятельности не хватает активной работы с людьми: обучения людей самостоятельным методам обследования для выявления первых признаков рака, пропаганды здорового образа жизни.

Особую роль в эффективной борьбе со злокачественными новообразованиями должно сыграть развитие отрасли реабилитации, которая позволит через систему постоперационного сопровождения больного снизить уровень рецидивов и инвалидизации населения.

Обсудили на совещании и вопрос строительства онкоцентра в Краснодаре, который прозвучал в ходе «прямой линии» Президента. По словам заместителя руководителя департамента строительства Краснодарского края Виталия Видинеева, на сегодняшний момент продолжается работа по подготовке площадки и разработке проектной документации на строительство. Пока же участники совещания согласились с Натальей Костенко, что стратегически Краснодарский онкоцентр, с учетом наличия в крае высококачественных медицинских кадров, должен не только вывести оказание помощи больным злокачественными новообразованиям на принципиально новый уровень, но и стать межрегиональной научно-методической базой для всего Юга России.

«Эту мысль, а также все предложения по усовершенствованию онкологической службы края я доведу до Минздрава РФ. Предложения регионов и простых людей должны быть услышаны на федеральном уровне. Только так мы создадим эффективную Программу по борьбе с этим страшным заболеванием и выполним поручение Президента», - сказала Наталья Костенко.