Как помочь своему сердцу долго оставаться в норме

Здоровое сердце мы не ощущаем: оно бьется ровно, учащая ритм лишь в минуты сильных эмоций. Однако порой даже самые незначительные симптомы могут свидетельствовать о том, что «мотор» в нашей груди начинает слабеть. На что обратить внимание, чтобы сохранить сердце здоровым? Об этом читателям «Кубани сегодня» напоминают специалисты ГБУЗ «Центр медицинской профилактики» Министерства здравоохранения Краснодарского края.

Когда тревожиться

Сердце вдруг ни с того ни с сего забилось, замерло, «провалилось» куда-то, если в груди появились частые сердцебиения и острая боль, отдающая в лопатку, шею или зубы. Врач, которому вы опишете свои ощущения, может заподозрить ишемическую болезнь сердца (ИБС). Это значит, что вашему сердцу не хватает кислорода.

Кто в зоне риска при таких симптомах

Факторы риска ишемической болезни сердца бывают двух типов. К неуправляемым относится наследственность (у человека есть родственники с ИБС), пол (мужчины болеют чаще женщин) и возраст (чем старше человек, тем выше риск ИБС). К управляемым факторам относятся: нарушения жирового обмена (высокий уровень холестерина), повышенное артериальное давление, стенокардия, аритмия, курение, сахарный диабет, избыточная масса тела, гиподинамия (недостаток движения) и постоянные стрессы.

Что еще должно насторожить

Иногда сердце внезапно прекращает работу из-за фибрилляции желудочков или первичной остановки — внезапная сердечная смерть (ВСС) происходит по нетравматическим причинам, но в 90 процентах случаев вызвана ишемической болезнью сердца.

У кого высок риск ВСС

Больные с хронической недостаточностью и ишемией сердца, те, у кого диагностирована существенная гипертрофия сердца. В четверти всех случаев внезапной гибели взрослых людей каких-либо предшествующих симптомов не было, она наступала без явных на то причин. Другие больные отмечали за одну — две недели до приступа ухудшение самочувствия в виде более частых болевых приступов в области сердца, нарастания одышки; уменьшения работоспособности, чувства усталости и быстрой утомляемости, более частых эпизодов аритмии и перебоев в деятельности сердца.

Что делать в целях профилактики

При малейших признаках угрозы здоровью сердца необходимо обращаться к кардиологу.

Также необходимо соблюдать несколько важных правил:

— не курить;

— правильно и разнообразно питаться — рыба, овощи, фрукты, крупы, хлеб из цельного зерна, растительные масла, меньше жиров и сладостей;

— следить за своим весом — избыточный вес способствует повышению артериального давления; контролировать вес можно с помощью индекса массы тела (ИМТ) (ИМТ = масса тела (кг) /рост (кв. м); единица измерения — кг/кв. м; нормальная МТ соответствует ИМТ 18,5—24,9 кг/кв. м; при величине индексе МТ 25,0 кг/кв. м масса тела оценивается как избыточная, а 30,0 и более — как ожирение);

— больше двигаться и бывать на свежем воздухе, например проходить быстрым шагом от трех до пяти километров в день;

— контролировать свое артериальное давление — оно не должно быть выше 140/90 мм рт. ст., и при его стабильном повышении или частых перепадах необходимо обязательно проконсультироваться у специалиста для решения вопроса о необходимости медикаментозной терапии;

— после сорока лет регулярно проверять уровень холестерина и сахара в крови — избыток холестерина может откладываться на стенках артерий и приводить к образованию бляшек, которые сужают сосуды. Максимально допустимый уровень холестерина в крови — 5 ммоль/л. А максимально допустимый уровень сахара крови натощак не должен превышать 6,1 ммоль/л.

Цифры и факты

Сердце — четырехкамерный мышечный насос, который в среднем весит 200—300 граммов.

Подготовила Анастасия КУРОПАТЧЕНКО