Уникальная операция

В Краевую клиническую больницу №1 имени проф. С. В. Очаповского Министерства здравоохранения Краснодарского края была госпитализирована 64-летняя жительница Краснодара с хроническим остеомиелитом. В нижней челюсти развился гнойно-некротический процесс, из-за которого было сложно пережевывать и больно глотать пищу. Периодически женщину мучили высокая температура, озноб и упадок сил. Чтобы остановить развитие опасной болезни, нужно было удалить более половины нижней челюсти. Но ведь нужно было вернуть пациентку к полноценной жизни, а значит, такая радикальная операция не подойдет.

Врачи краевой клиники предложили совершенно новое высокотехнологичное решение: сделать Н. новую челюсть из ее малоберцовой кости. Это потребовало десяти часов филигранной хирургии после тщательной подготовки с помощью 3D-моделирования.

Вначале в операционной параллельно работали две медицинские бригады. Первая удаляла пораженный фрагмент челюсти, а вторая делала забор костного трансплантата (берется фрагмент малоберцовый кости, отсутствие которого на походку и стабильность голеностопного и коленного суставов не влияет; гипсовая лангета не накладывается, надобности в ней нет; больная ходит без трости на вторые сутки после операции).

Затем по 3D-шаблону врачи придали изъятой малоберцовой кости необходимую форму. Она во всём повторяла недостающий фрагмент нижней челюсти: от длины до изогнутости и угла наклона. В завершение хирурги зафиксировали пациентке новую челюсть и реваскуляризировали ее — соединили сосуды трансплантата с сосудами шеи. Все этапы этой нестандартной операции прошли благополучно.

Сегодня пациентка готовится к выписке. Для полной реабилитации женщине еще предстоит дентальная имплантация с последующим восстановлением зубного ряда.