Вода: польза и пользователи

Вода — самый ценный минерал на земле. Не будь воды — не было бы и жизни на планете Земля. Вода дала развитие человечеству. Первые государства возникли возле рек, будь то Египет на Ниле или Шумер на Тигре и Евфрате, китайские царства на берегах великих рек Янцзы и Хуанхэ. В Юго-Восточной Азии великий Меконг способствовал созданию и процветанию многих цивилизаций. Именно вода, необходимость обустраивать каналы или ирригацию для полива полей заставили племена объединяться, создавать племенные союзы и государства.

Необходимость знать, когда будут разливы рек или, наоборот, наименьший сток, сколько потребуется воды для полива плантаций финиковых пальм, люцерны, риса, пшеницы, овощей, сколько можно засеять, благодаря воде, площадей, заставила людей учиться математике, изобретать письменность, чтобы записывать расходы воды и расходы на семена, продажу урожая или выдачу его в долг. Астрономия — тоже дар воды. Жрецы Египта по звездам определяли, когда начнет прибывать вода в Ниле и нужно будет сеять зерно, когда приступать к поливу или уборке урожая.

И сегодня большая часть городов мира стоит на берегах рек. И понятно почему. Горожанам требуется огромное количество воды для бытовых нужд. В десятки раз больше требуют воды предприятия. Вот уж воистину «без воды и ни туды, и ни сюды». Никуда не делись и потребности в воде сельского хозяйства. Расширение посевных площадей, в том числе мелиорированных для получения стабильных урожаев, требует всё большего количества воды. В связи с этим всё сильнее испытывается на Земном шаре дефицит пресной воды.

И растет напряжение между государствами, которые пользуются одним водным источником. Так, серьезные прения возникают между государствами Центральной Азии из-за рек Амударьи и Сырдарьи, между государствами, расположенными в верховьях Нила, и за водные источники Тигр и Евфрат.

Серьезные проблемы возникают между Германией и Голландией из-за воды реки Рейн — одной из крупнейших в Европе, которой пользуются оба государства, и река жизненно важна и для Германии, и для Голландии, развития их экономик.

Можно только порадоваться, что Россия — огромная страна и мы не сталкиваемся по причине общего пользования водами того или иного водоема или реки. Но вот проблемы рационального пользования водой везде одинаковые. В той же Германии, где цена здоровой, чистой воды очень высока, семьи вынуждены умываться одной и той же водой экономии ради. И принимать душ — тоже. Для нас это звучит странно. У нас, слава богу, до этого пока не дошло. Но ведь Ейск, Новороссийск, Геленджик годами жили при страшном дефиците питьевой воды, пока к ним не проложили водные магистрали (водопроводы). Но города растут, и вода снова становится проблемной, притом что на Кубани более тысячи рек и речек. Беда в том, что они расположены неравномерно. В главном сельскохозяйственном регионе края — степном, где потребность в воде очень высока, их гораздо меньше, чем в горных.

К тому же берега рек и сами реки подвергаются всё большей антропологической нагрузке на природную среду, которая связана с урбанизацией: размещением промышленных и потенциально экологически опасных объектов, ростом количества и номенклатуры грузов, переправляемых через край и морские порты Кубани, о которых, особый разговор. А пока скажем о том, что в крае постоянно увеличиваются площади под рисом. Кубань стала главным поставщиком белого зерна в России, в том числе и на экспорт. А производство риса требует огромных расходов воды. Рис, как известно, растет в воде. На ирригацию рисовых плантаций используется вода главной реки края — Кубани. Ее расход строго лимитируется. Но при этом всё острее ощущается дефицит влаги, из-за постоянно растущих площадей под рисом. Поскольку постоянно растут и летние температуры, воду будут использовать шире и при производстве зерна и овощей.

В девяностые годы прошлого века многие ирригационные системы были разрушены, техника пришла в негодность. И в одночасье их не восстановить. Но климат, который становится с каждым годом всё жарче, потребует их восстановления. И тогда нехватка воды встанет во весь рост.

Если расходы воды реки Кубани находятся под постоянным контролем, то о водах других рек этого никак не скажешь.

Недавно на одном из городских рынков разговорился с фермером, который продавал молодой картофель, выращенный осенью. Продукция была отличного качества и ее охотно покупали. Оказывается, это был третий урожай, выращенный за один летний сезон.

— Ученые Кубани нас давно к этому подталкивали,— делился фермер. — А мы относились к их советам, скажем так, прохладно. А потом побывали на семинарах, послушали не раз и решились. Результат действительно замечательный. Три урожая — это хорошая прибыль. Длинный теплый период на Кубани дает возможность получить звонкую копейку, которая всегда не лишняя хозяйстве. Но при этом меня тревожит хищническое отношение моих земляков к воде. Они накупили мощные насосы и бесконтрольно забирают воды из реки Понуры на полив своих сельскохозяйственных плантаций, будь то поля овощей, зерновых или картофеля.

Бесконтрольный полив ведет к деградации природной среды: засолению почв, ухудшению качества продукции. Она становится водянистой, быстро портится. Опять же ухудшается структура почв, земли заболачиваются. В них повышается количество болезнетворной микрофлоры, губительной для сельскохозяйственных культур. Такой полив способствует бесконтрольному росту вредных растений, а это требует в свою очередь борьбы с такими явлениями, употребления различных ядов: гербицидов, удобрений, которые вместе с водой с полей поступают в туже реку Понуру, отрицательно влияют на ее аквакультуру, сокращают биологическое разнообразие и связанную с этим способность природы к саморегуляции.

В каналах, реках всё меньше становится рыбы, раков, всяческой водяной живности. Погоня за прибылью, ежеминутная выгода становятся выше заботы о природе, ее равновесия, нравственности. Никто не думает об экологии, что мы — часть природы, а не ее хозяева. И с природой надо дружить, жить с нею в ладу. Уничтожим природу, уничтожим себя. У фермеров свой взгляд на природу. Они используют ее как могут, далеко не заглядывая. А бесценную воду используют бесплатно, потому и не ценят. Не берегут, не относятся к ней по-хозяйски, бережно.

Значит, надо законодателям ставить таким хищническим аппетитам заслон. Используешь воду — плати за каждый кубометр. Как в городе. Или плати по счетчику, или плати втридорога. Так, словно ты используешь воду круглосуточно. Почему же речную воду можно использовать, ни копейки за это не платя? Копейка, она дисциплинирует. И фермеры задумаются, как и сколько использовать воды, а не заливать поля без меры, ведь это будет вводить в расход.

Как поставить расход речной воды под контроль? Обязать фермеров, владельцев огородов поставить на свои насосы счетчики. Фермеры хорошо умеют считать, а потому почешут затылки и станут ставить приборы. И расход воды резко пойдет на спад и начнет уменьшаться заиливание и обмеление реки. И земле от этого будет только благо.

Река Понура, куда меньше станет поступать всяческих ядов, гляди и поздоровеет, и ее берега снова огласятся звоном птичьих голосов. Запестрят не только зайцами и енотами, но и другой живностью. И земле будет благо. Будет ей благо, а значит, благо будет и нам.

Но есть и другая беда с использованием воды селянами. Там, где нет рядом реки, станичники используют для полива своих обширных огородов питьевую водопроводную воду, которой цены нет. Ведь основными источниками водоснабжения Краснодарского края являются подземные воды. Общее количество подземных вод, включая прогнозные ресурсы, составляет около 960 тысяч кубометров в сутки при расходовании 942 тысяч кубометров в сутки. В том числе есть еще минерализованные пресные подземные воды с минерализацией до одного грамма на один дециметр воды — 9270 тысяч кубометров в сутки, что пока значительно превышает перспективную потребность. Это и в самом деле пока. Потому что население края растет быстрыми темпами.

Краснодарский край — регион с самым теплым и благодатным климатом в стране, длинным курортным сезоном у двух морей, и сюда едут люди с севера и востока. Об этих темпах говорит такой пример: население Краснодара по последней переписи составляло 760 тысяч человек. В настоящее время город стал не просто миллионером — его население перевалило за миллион двести тысяч человек, а может, и больше. Подождем для точности следующей переписи.

На настоящий момент разведаны и утверждены запасы пресных вод по 47 месторождениям. Из них двадцать семь — на равнинной и предгорной части края и двадцать — на черноморском побережье. Для хозяйственно-бытовых нужд десять лет назад населением края использовалось подземных вод 949,378 тыс. кубических метров в сутки. Это на полтора процента больше, чем в 2007 году. Поверхностных же вод — 074, 898 тыс. кубометров в сутки, что на 12,9 процента больше уровня предыдущего года. Вот этот скачок прежде всего, возможно, и дали фермеры, чьи плантации находятся по берегам реки Понуры и других рек Кубани. Ведь такое неумеренное, бесконтрольное использование речных вод для полива плантаций в самом деле используется по всему краю. Понура — только наглядный пример.

Специалисты утверждают, что с количеством пресной воды у нас на Кубани пока всё в порядке. И горожанам в ближайшей перспективе не угрожает, как немцам, всей семьей по очереди умываться одною и той же водою и даже принимать душ.

При этом необходимо отметить, что средние и мелкие водозаборы эксплуатируются в Славянске-на-Кубани, в Усть-Лабинске, других населенных пунктах без утвержденных запасов. Ряд других водозаборов требует актуальной переоценки запасов пресных вод.

К тому же не будем забывать, что запасы подземных вод распределены на территории края неравномерно, что создает проблемы в решении вопроса водоснабжения в районах с дефицитом подземных вод питьевого качества.

Основными проблемами в обеспечении населения края питьевой водой гарантированного качества в достаточном количестве в настоящее время являются: как уже говорилось выше, неравномерная обеспеченность территории Кубани пресными подземными водами; неудовлетворительная эксплуатация систем водоснабжения в сельских населенных пунктах, что ведет к истощению подземных пресных вод и их загрязнению; неудовлетворительное санитарно-техническое состояние водопроводных сетей и как следствие — загрязнение питьевой воды при ее транспортировке потребителю.

Нередко бывая в районах края по профессиональной надобности, приходится видеть бесхозные буровые скважины, через которые под землю могут попадать неочищенные воды — дождевые, талые, несущие с собой землю с остатками гербицидов, удобрений, болезнетворной флоры. Кто поручится, что, они не попадают в подземные водные месторождения?

В последнюю четверть века в связи с отсутствием финансирования за счет бюджетных средств практически полностью утрачен контроль по охране подземных вод, что недопустимо при наличии большого количества скважин (более 15 тысяч), вскрывающих в основном хорошо защищенные артезианские подземные воды. По результатам выборочного обследования в отдельных районах края установлено резкое увеличение числа бесхозных скважин, в основном в сельской местности, образовавшихся из-за разорения сельхозпредприятий и частой смены собственника.

Необходимо отметить, что вопросы водозаборов, переоценки их запасов, создания зон санитарной охраны и соответствия их предназначенному статусу, мониторинга и охраны подземных вод, их истощения и загрязнения постоянно откладываются на второй план и не имеют должного сопровождения со стороны федеральных структур.

Это необходимо не только для переоценки ресурсной части подземных пресных вод, но и для оценки качественных характеристик добываемых вод, тенденций изменения состава и устранения источников загрязнения, ограничения хозяйственной деятельности в пределах санитарной охраны и выдачи прогнозных оценок изменения качества подземных вод на последующую четверть века.

Перспективное направление в качестве поиска резерва водных ресурсов для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технологического обеспечения — проведение геологоразведочных работ на континентальном шельфе Таманского полуострова со стороны Азовского моря.

Особо хотелось бы сказать о заброшенных разведочных, использованных нефтяных скважинах. Их в крае более чем достаточно, в том числе на той же Тамани. Они законсервированы. Но почему бы их не исследовать на предмет наличия в них минеральных вод? Нефтяники могут сказать, что это не их дело. Конечно, но почему бы нефтяникам не расширить сферу своей деятельности? Пусть это будет называться рекультивацией. А часть скважин с прилегающими территориями в ней действительно нуждается. Обнаружить, а они непременно обнаружатся, скважины с богатыми минерализованными водами, пригодными для лечения и оздоровления, а затем передать их Министерству здравоохранения с целью обустройства лечебниц или санаториев. А нужда в них в крае будет только расти в связи с постоянным ростом привлекательности Кубани для туристов и отдыхающих.

Виктор БОГДАНОВ