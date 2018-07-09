Житель Новосибирска подал иск на четыре млн к сочинской стоматологии

Мужчина подал иск в областной суд. Он пожаловался на некачественное оказание медицинской помощи. Клиент заключил договор с сочинской стоматологией на оказание платных услуг. Он был готов заплатить за работу специалистов 2,3 миллиона рублей.

«В результате услуг, оказанных мне в клинике, вместо красивой улыбки я получил постоянные боли», — написал в иске пострадавший.

Он рассказал о болях в голове, мышцах подбородка, нижней челюсти. У него опухли язык и щеки. Новосибирец заметил у себя дефекты речи, а зубы стали чувствительными к теплому и холодному. Употребление твердой пищи стало проблемой.

После первого приема потрадавший неоднократно обращался в стоматологию. Он просил устранить вышеуказанные симптомы. Однако новые сеансы только усиливали боли.

По этой причине медицинское учреждение приостановило лечение. Врачи отправили мужчину к гастроэнтерологу, невропатологу, кардиологу и аллергологу. Медики также не смогли помочь пациенту.

Позже мужчина обратился в другую стоматологическую клинику. Там сотрудники предложили пройти повторное лечение зубов. Согласно их прейскуранту итоговая сумма составила бы 528 тысяч рублей.