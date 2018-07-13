Распознанный ВИЧ-статус как обязательное условие

Вирус иммунодефицита человека по-прежнему представляет угрозу. Напрасно многие из нас думают, что это риск заболеть касается только наркоманов и представительниц древнейшей профессии. Сейчас риск инфицирования смещается в сторону вполне социально благополучных людей, находящихся в поиске «второй половины». Именно поэтому Министерство здравоохранения Краснодарского края проводит мероприятия, направленные на предотвращение распространения этого заболевания и организует акции, призывающие к тестированию. О деятельности краевого Минздрава в этом направлении нам рассказала начальник Управления организации медицинской помощи взрослому населению Ирина Вязовская.

— Ирина Николаевна, вы утверждаете, что свой ВИЧ-статус должен знать каждый. Гарантируется ли анонимность во время организуемых краевым Минздравом акций по тестированию?

— Да, анонимность исследования гарантируется законом. Важно, чтобы, если у человека выявили ВИЧ, он сам нес социальную ответственность. Во-первых, проходил лечение, а во-вторых, заботился о партнере, с которым находился в половом контакте. Если обнаружить ВИЧ на ранних стадиях болезни, можно своевременно начать прием препаратов. Лечение бесплатное.

— А какой путь передачи ВИЧ сейчас самый распространенный?

— В настоящее время ВИЧ-инфекция во всем мире вышла за рамки групп риска (наркоманы и люди, ведущие беспорядочные половые связи) и приняла характер распространения с охватом более широких слоев населения, в том числе социально сохранных. Тенденция последних лет: заражение ВИЧ происходит в большинстве случаев именно половым путем. До 2000 года Краснодарский край по количеству ВИЧ-инфицированных занимал 2-е место в России после Калининградской области. В настоящее время ситуация стабилизировалась, край занимает 22-е место среди всех субъектов Российской Федерации по количеству ВИЧ-инфицированных. В основном ВИЧ-инфекцией заражаются лица трудоспособного возраста (30—40 лет), среди которых больше 60 процентов мужчин.

— Еще с 90-х годов много слухов ходило о заражениях вследствие переливания крови или других медицинских процедур. Было такое в нашем крае? Какие меры принимает краевой Минздрав для недопущения заражения ВИЧ-инфекцией вследствие медицинских процедур?

— В Краснодарском крае не было зарегистрировано случаев внутрибольничного заражения ВИЧ. Данный факт неоднократно был отмечен Минздравом России как положительный пример.

В государственных медицинских учреждениях ведется строгий контроль за профилактикой внутрибольничного инфицирования ВИЧ и вирусными гепатитами В и С, ведутся журналы проведения стерилизации медицинских инструментов. С медицинскими работниками лечебно-профилактических учреждений Краснодарского края постоянно проводятся занятия, лекции и семинары на тему профилактики ВИЧ-инфекции в больничной среде.

Еще хочу отметить, что мы одними из первых в России в 2003 году внедрили в работу методику по профилактике передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку — с помощью применения современных лекарственных препаратов риск того, что ребенок, родившийся у ВИЧ-инфицированной матери, заразится, снижается в десятки раз. В связи с этим в крае достигнуты значительные успехи в профилактике передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку: в 2003 году регион также одним из первых в России внедрил методику проведения трехэтапной химиопрофилактики перинатальной передачи ВИЧ. Ежегодно в соответствии с планом работы Министерства здравоохранения Краснодарского края с педиатрами, неонатологами, акушерами-гинекологами и инфекционистами края проводятся научно-практические конференции и семинары по вопросам оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным женщинам и детям. Благодаря этому в крае за весь период регистрации ВИЧ-инфекции не отмечено ни одного случая внутрибольничного заражения ВИЧ.

— Как и где можно пройти тестирование?

— В Краснодарском крае функционирует 42 специализированные лаборатории. Освидетельствование на ВИЧ-инфекцию граждан Российской Федерации осуществляется бесплатно в любой медицинской организации государственной и муниципальной систем здравоохранения с проведением до- и послетестового консультирования. Каждый пятый житель Кубани в 2017 году прошел обследование на ВИЧ-инфекцию (более 21 процента населения), в этом году обследования продолжаются. Проведение различных профилактических кампаний, направленных на обследование и обучение всех групп населения по профилактике ВИЧ-инфекции в последние годы, привело к снижению удельного веса впервые выявленных ВИЧ-инфицированных в Краснодарском крае в возрасте до 29 лет почти на 5 процентов. Тестированием на ВИЧ в 2018 году запланировано охватить не менее 22,5 процента жителей края. За шесть месяцев 2018 года на ВИЧ-инфекцию обследовано более 11 процентов населения края, до конца года целевой показатель будет достигнут.

В местах массового скопления людей и в учебных заведениях края регулярно проводится бесплатное и анонимное тестирование на ВИЧ экспресс-методом. В 2018 году только в подобных акциях приняло участие и обследовалось на ВИЧ более 3,5 тыс. человек.

Для того чтобы узнать свой ВИЧ-статус, следует обращаться в поликлинику по месту жительства, чтобы сдать анализы. По их результатам будет принято решение о более углубленном обследовании (при необходимости!) в специализированном центре.

— За последнее время мы часто слышали новость о том, что в мире вылечили от ВИЧ-инфекции взрослого человека. Как вы относитесь к такой новости?

— Медицина не стоит на месте: постоянно проводятся клинические испытания новых антиретровирусных препаратов, создаются удобные комбинированные формы лекарств, но в настоящий момент таблетки, способной полностью избавить организм от вируса, нет — врачи могут лишь подавить активность ВИЧ и замедлить прогрессирование болезни на десятилетия. В настоящее время ВИЧ-инфекция — это не приговор, а заболевание, перешедшее, благодаря достижениям медицины, в разряд хронических.

— Существует мнение, что ВИЧ нет, а СПИД — выгодный бизнес-проект. Чем это объясняется и может ли такое быть?

— В России есть целое движение так называемых СПИД-диссидентов, сторонники которого, используя разного рода антинаучные теории, отказываются от лечения ВИЧ-инфекции, считая, что ее не существует. Сторонники этого движения говорят, что уже несколько лет живут с диагнозом «ВИЧ-инфекция», не принимая лекарств. В действительности иммунная система каждого из нас индивидуальна: у одного заболевание может никак себя не проявлять десятилетиями, а у другого разовьется очень быстро. Также не стоит забывать и о наличии ложноположительных результатов тестирования на ВИЧ — этим часто козыряют представители таких движений.

— Существует много тяжелых болезней — почему повышенное внимание вызывает ВИЧ-инфекция?

— Одна из причин заключается в том, что ВИЧ-инфекция, в отличие от других заболеваний, может очень долго не давать знать о себе, если, например, при сахарном диабете присутствуют те или иные проявления, при ВИЧ-инфекции их зачастую не будет вплоть до развития СПИДа, человек чувствует себя хорошо, ведет обычный образ жизни, не знает, что инфицирован и можно заразить других. Поэтому очень важно проходить обследование — тест на ВИЧ необходимо сдавать хотя бы раз в год. Если обнаружить ВИЧ на ранних стадиях болезни, можно своевременно начать прием препаратов. Лечение для российских граждан бесплатное.

Адреса СПИД-центров в Краснодарском крае: