Минздрав предупреждает: ранняя диагностика рака продлевает жизнь

В ходе прямой линии, которая прошла 7 июня, президент России Владимир Путин поставил задачу увеличить раннее выявление онкологических заболеваний до 50—70 процентов от общего числа больных. Министерство здравоохранения Краснодарского края постоянно работает в этом направлении. Для того чтобы диагностировать болезнь на ранней стадии, краевой Минздрав разрабатывает и проводит целый комплекс мероприятий.

Чтобы добиться положительных результатов в эффективности лечения и снижении смертности от онкозаболеваний, важно повысить выявляемость злокачественных новообразований на ранних стадиях.

— Чем раньше начато лечение, тем оно эффективнее, тем выше продолжительность жизни и ее качество,— считает заместитель министра здравоохранения края Валентина Игнатенко. — В 90 процентах случаев, если рак обнаружен вовремя, на ранней стадии, пациенты полностью излечимы. Но сделать это сложно, ведь коварство злокачественной опухоли в том, что она растет бессимптомно, и чтобы обнаружить ее в момент перерождения, необходимо проходить регулярные профилактические обследования. Мы советуем раз в год или раз в полгода, в зависимости от группы риска, посещать онколога с профилактической целью.

С 2011 года краевой Минздрав активно занимается работой по профилактике и ранней диагностике злокачественных опухолей среди населения. В итоге в течение семи лет в ходе выездных консультативно-диагностических акций кубанские врачи-онкологи осмотрели более 370 тысяч человек и у трех тысяч обнаружили раковые заболевания.

На протяжении всего этого времени раз в месяц в выходной день краевые онкологи, вооруженные современным диагностическим оборудованием, проводят осмотры пациентов в поликлиниках центральных районных больниц.

— С 2018 года к этим выездам добавились и еженедельные: по понедельникам мы отправляем специалистов в отдаленные поселки и на хутора, где особо нуждаются в онкологической диагностике,— поясняет заместитель министра. — Кроме того, несколько раз в неделю в различные населенные пункты края отправляется маммографический комплекс и врачи специалисты для диагностики заболеваний молочной железы у женщин.

В прошлом году в рамках профилактического проекта «Кубань против рака» в феврале — марте впервые была проведена широкомасштабная максимально доступная для населения акция «Недели мужского и женского здоровья». Это начинание было продолжено и в нынешнем году. В настоящее время во всех медицинских организациях первичного звена края проводится акция «Месяц ранней диагностики новообразований полости рта и глотки».

В ходе всех этих профилактических акций в 2017 году в Краснодарском крае активно выявлено 29,0 процента всех первичных онкобольных (в России — 25,8 процента, плановый показатель в 2017 г. — 28,0 процента).

За последние пять лет выявляемость онкозаболеваний на I и II стадиях увеличилась на 5,2 процента и составила более 58 процентов. Это почти на две тысячи случаев ранних диагнозов больше, чем за предыдущий пятилетний период.

Сегодня уровень лечения онкологии в крае соответствует общемировым стандартам. Как отметили в краевом Министерстве здравоохранения, благодаря активной поддержке губернатора Краснодарского края В. И. Кондратьева онкологическая служба Кубани обеспечена всем необходимым дорогостоящим оборудованием, что позволяет осуществлять диагностику заболеваний и проводить высокотехнологическое противоопухолевое лечение на уровне мировых стандартов и внедрять методики, используемые в лучших онкологических клиниках.

— Наши врачи постоянно совершенствуют свой профессионализм: принимают участие в крупнейших международных и отечественных конференциях, конгрессах, симпозиумах и мастер-классах, проходят стажировку в центральных клиниках России и Европы,— акцентирует Валентина Игнатенко. — В повседневную практику внедрены минимально инвазивные, реконструктивно-восстановительные операции, новые высокоэффективные схемы радиохимиотерапии.

В Краснодарском крае используются различные методы лечения рака.

Как заверила замминистра, есть онкологические заболевания, которые можно лечить без операции: это онкогематологические заболевания. Но основная часть злокачественных новообразований всё же лечится комплексным или комбинированным методом:

— В нашем распоряжении хирургия, лучевая терапия, в различных вариантах лекарственное лечение (химиотерапия, гормонотерапия, иммунотерапия, таргетная терапия). Чем раньше мы опухоль выявили, тем больше шансов, что можно сделать малоинвазивную операцию и на этом лечение закончится. В этом случае человек быстрее восстанавливается, его шансы на выздоровление составляют 90—95 процентов.

В Краснодарском крае в каждой поликлинике работают смотровые кабинеты: женские и мужские. Все пациенты, которые впервые в этом году обратились в поликлинику, обязаны пройти обследование в смотровом кабинете. Там работает специалист, подготовленный к ранней диагностике обозримых локализованных опухолей. Медицинским работником осматривается кожа, ротовая полость, щитовидная и молочные железы, проводится генитальный осмотр — такие простые манипуляции дают возможность, даже если человека ничего не беспокоит, заподозрить онкологическое заболевание.

Если опухоль начинает беспокоить, то это уже не первая стадия. Если человек резко начинает терять вес, это говорит о глубокой опухолевой интоксикации. Если у человека кровянистые выделения в моче, в кале, при кашле в мокроте, то это может свидетельствовать о том, что распадается опухоль, она травмируется. Если появляется болевой синдром, одышка, человек не может глотать, то опухолевый процесс уже запущенный.

— Предотвратить заболевание мы не можем, так как не можем заставить человека вести здоровый образ жизни и вовремя лечить хронические заболевания. Хотя настоятельно это рекомендуем,— настаивает представитель Минздрава. — Ранние формы рака протекают бессимптомно и никак себя не проявляют. Единственная возможность их выявить — это ежегодный профилактический осмотр. Есть тысячи людей, которые это заболевание победили. Но для того чтобы это произошло, есть очень много разных факторов. В первую очередь это настроение человека, его желание жить и желание заболевание победить. Человек должен быть настроен на позитивный исход. Второе — это сотрудничество пациента и доктора, полное доверие и полное взаимопонимание. Заботьтесь о своем здоровье, избавьтесь от вредных привычек, правильно питайтесь, регулярно посещайте смотровой кабинет поликлиники по месту жительства! Эти несложные правила — лучшая профилактика рака!

Варвара СИНИЧКИНА

«Чем раньше начато лечение, тем оно эффективнее, тем выше продолжительность жизни и ее качество,— считает заместитель министра здравоохранения края Валентина Игнатенко. — В 90 процентах случаев, если рак обнаружен вовремя, на ранней стадии, пациенты полностью излечимы».

Онкологическая служба Кубани обеспечена всем необходимым дорогостоящим оборудованием, что позволяет осуществлять диагностику заболеваний и проводить высокотехнологическое противоопухолевое лечение на уровне мировых стандартов и внедрять методики, используемые в лучших онкологических клиниках.