Важное звено в медицине

Развитие первичного звена здравоохранения всегда будет в приоритете, ведь это те медорганизации, куда человек приходит в первую очередь, если у него возникают проблемы со здоровьем. Задача специалистов первичного звена вовремя обнаружить болезнь и начать эффективное лечение. Медорганизации первичного звена на Кубани — это поликлиники, городские, районные больницы, офисы врачей общей практики и фельдшерско-акушерские пункты. Более подробнее об оказании медпомощи в этих учреждениях — в интервью с заместителем начальника Управления организации медпомощи взрослому населению, начальником отдела организации первичной медико-санитарной помощи Министерства здравоохранения Краснодарского края Юрием Сарычевым.

— Юрий Александрович, расскажите, пожалуйста, подробнее об оказании помощи в медорганизациях первичного звена на Кубани.

— Чтобы качественная медицина была доступна всем кубанцам, даже жителям отдаленных сел, активно продолжается развитие сети офисов ВОП. Только за 2017 год сеть офисов врачей общей практики, кабинетов, где медицинская помощь оказывается жителям малых населенных пунктов, выросла почти на десять процентов. Сегодня в крае для здоровья кубанцев работает уже 248 офисов и кабинетов ВОП. Хорошо подготовленный врач общей практики в состоянии самостоятельно лечить наиболее распространенные заболевания, а значит, и пациентам больше не нужно выезжать в районный центр. К тому же в сельской местности врач общей практики знает практически каждого пациента в лицо, а значит, знает всю историю болезни. Это практически семейный врач, который может оказать медпомощь и ребенку, и родителям. А при необходимости он свяжется с коллегами из районных или краевых медорганизаций для консультации с помощью телемедицины или по линии санавиации.

Они пользуются определенной популярностью у жителей Кубани. Ежегодно около полутора миллиона человек в среднем посещает офисы ВОП, как и фельдшерско-акушерские пункты. Их на данный момент в крае работает около семисот.

— То есть даже сельское здравоохранение вовсю использует современные технологии?

— Развитию информатизации в нашем крае всегда отводилось особое внимание. Постепенно все медорганизации получили доступ в интернет и возможность консультации с краевыми и федеральными коллегами. Кроме того, технологии позволяют проходить курсы повышения квалификации без отрыва от рабочего места. И конечно, они упростили запись на прием к врачу для пациентов. На Кубани в числе первых внедрена электронная регистратура, в том числе сервис «Запись на прием к врачу» через Интернет. Им в 2017 году уже воспользовались более 8 млн. человек. Система также позволила перейти муниципальным медорганизациям на электронный документооборот, что упрощает деятельность персонала и сокращает время пребывания в поликлинике пациентов. Таких регистратур уже более двадцати. Край также в 2017 году вошел в федеральный пилотный проект «Бережливая поликлиника». Все эти меры заметно сокращают очереди в поликлиниках, где ежегодно выполняется более 50 миллионов посещений.

— Что такое «Бережливая поликлиника» и есть ли уже первые выводы от участия в пилотном проекте?

— «Бережливая поликлиника» — это новый формат работы. Система позволяет максимально сократить время ожидания и бесполезные переходы с этажа на этаж. В холлах и коридорах установлены яркие и понятные указатели. Время проведения в очереди в регистратуре сокращается за счет электронной системы, когда пациенту на месте терминал выдает талончик, затем посетитель вызывается к окошку регистратора.

Очередь к узким специалистам сокращается. Причину обнаружили в излишней бумажной работе медсестер, поэтому для них организованы компьютеры и вся документация оцифрована. Выписки электронные, а весь документооборот в поликлинике переведен «в цифру». Историю болезни, назначения в компьютерной системе найти проще, чем в картотеке. Также проводится работа по организации труда медперсонала с учетом пиковых часов загрузки.

Чтобы уменьшить число ожидающих приема в процедурный кабинет, талоны сюда теперь выдаются терапевтом и распределяются на более широкий отрезок времени. И можно прийти в установленный час и день и совершить процедуры без очереди. А сами процедуры тоже больше не требуют бумажных архивов: специальное устройство считывает штрих-код на направлении врача — и сразу вся история болезни и информация о пациенте выводится на монитор сотрудника процедурного кабинета.

Еще один важнейший плюс нового формата — улучшение условий работы врачей. Формат «Бережливого производства» позволяет докторам уделять пациентам больше времени во время приема, не отвлекаясь на заполнение бумаг, и, соответственно, провести больше консультаций за смену. В мае 2017 года, когда край только вошел в число регионов, где стартовала реализация новой модели работы «Бережливая поликлиника», на территории края было две поликлиники, перешедшие на новое производство. Сегодня принципы бережливого производства внедряются в сорока медицинских организациях первичного звена по всему краю.

— А как же заботиться о своем здоровье тем, кто не может приехать в поликлинику?

— С целью предупреждения и своевременного обнаружения болезни краевые специалисты регулярно проводят масштабные профилактические акции и выездные обследования. За несколько лет их работы обследовано около 85 тысяч жителей края.

Мобильный комплекс здоровья краевого Центра медпрофилактики более семи лет выезжает на предприятия и в отдаленные уголки края с командой краевых специалистов, принимая участие в профилактических проектах «Дни здоровья» или обследуя людей без отрыва от производства. Бригада врачей мобильного комплекса проводит основной комплекс исследований: определяет факторы риска здоровья, измеряет показатели артериального давления, уровень глюкозы, холестерина, индекс массы тела и т. д. За эти годы бригада врачей мобильного комплекса обследовала 45 тысяч кубанцев.

Кроме того, для проведения профилактических медосмотров работает автопоезд «Диспансеризация». Это четыре мобильных медицинских комплекса, оснащенных самым современным оборудованием и позволяющих решать обширный спектр диагностических задач. Основная цель автопоезда — выявление сердечно-сосудистых заболеваний и других патологий внутренних органов на максимально ранних стадиях.

За четыре года автопоезд «Диспансеризация» совершил почти 170 выездов, было осмотрено почти 18 тысяч человек.

Свой передвижной медкомплекс есть и у онкологической службы края. Мобильный диагностический центр стоит на страже женского здоровья. Он используется специалистами онкодиспансера для проведения обследований жительниц отдаленных населенных пунктов Кубани. С помощью мобильного комплекса было выявлено 4,5 тысячи различных патологий молочной железы.

Беседовала Варвара СИНИЧКИНА