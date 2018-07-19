Прощай, очередь в регистратуру

Обновленный региональный портал записи на прием к врачу www.kuban-online.ru Министерства здравоохранения Краснодарского края позволяет удаленно получать талоны на прием или узнавать расписание работы специалистов, не выходя из дома или офиса. Как пользоваться этим сервисом, разобралась «Кубань сегодня».

С чего начать

С входа через «Личный кабинет» на портале госуслуг www.gosuslugi.ru. Он перенаправит на www.kuban-online.ru и позволит создать свой «Личный кабинет» в единой системе удаленной записи на прием к врачу. Это удобно, поскольку в «Личном кабинете», в разделе «История записей», хранятся все талоны на предстоящий прием к врачу с возможностью их распечатать или отменить, а в одноименных разделах хранятся направления пациентов, результаты анализов и пр.

Как записываться к врачу

Открыть раздел «Записаться на прием» и заполнить обязательные поля: ФИО, дата рождения, пол и номер полиса обязательного медицинского страхования (он должен быть постоянным, а его владелец — прикреплен к поликлинике). Затем нужно выбрать медицинскую организацию из списка доступных по прикреплению, медуслугу (специальность) и ФИО врача (вместе с ними отображается количество свободных талонов и номер участка, если выбран участковый врач), к которому пациент хочет попасть на прием, дату и время его посещения из доступных и указать причину посещения. После этого нужно нажать плашку «Подтвердить подачу заявки» — и талон оказывается в «Личном кабинете» пациента.

Можно ли записаться, не имея прикрепления к поликлинике

Увы, нет. Для осуществления записи на прием через Интернет пациенту необходимо иметь в поликлинике амбулаторную карту. Его данные, вводимые на портале для получения талона (номер и серия полиса), должны полностью совпадать с данными в амбулаторной карте.

Если нет талонов

На портале существует лист ожидания, в «Личном кабинете» — раздел «Журнал отложенной записи». Запись пациентов в лист ожидания производится при отсутствии свободных талонов или отсутствии удобного времени в расписании приема врача медицинской организации. Чтобы встать в электронную очередь к нужному специалисту, необходимо перейти в раздел «Заявка в журнал отложенной записи» нажатием кнопки «Подать заявку». Эта заявка также остается в «Личном кабинете», где пациент может следить за сменой ее статуса. Смена статуса записи происходит по результатам рассмотрения заявки со стороны медицинской организации.

Что делать, если время уже занято

Редко, но бывают случаи, когда пациенты из разных городов записываются на одно и то же время одновременно. Факт записи и бронирования времени осуществляется при заполнении всех данных и нажатии кнопки «Подтвердить запись на прием». Кто сделает это первым, тот и бронирует время.

Нужного врача нет в списке. Что делать?

Согласно приказу Минздрава РФ, медицинские учреждения обеспечивают запись на первичный прием к следующим специалистам: терапевтам, педиатрам, врачам общей практики (семейным врачам), стоматологам, гинекологам. Возможность записи к узким специалистам предоставляется медицинскими организациями по собственному усмотрению. Поэтому, если нужного специалиста нет в списке, придется обращаться в регистратуру.

Можно ли получить консультацию удаленно

Можно, поскольку на портале www.kuban-online.ru есть возможность подать заявку на телемедицинскую консультацию с нужным пациенту специалистом, а также проводить сеансы многоточечных конференций с возможностью записи трансляции. Однако для этого нужно не только подать заявку через раздел «Телемедицина», но и подключить специальное оборудование. Для этого нужно обращаться в ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» Министерства здравоохранения Краснодарского края по телефону + 7 (861) 279-70-78 (доб. 201).

Кстати

С 1 января этого года вступил в силу закон о телемедицине — дистанционном консультировании и назначении лечения пациентам врачами государственных или сертифицированных и лицензированных клиник. Согласно ему, телеконсультациями могут пользоваться только те граждане, у которых есть подтвержденный аккаунт на портале госуслуг. По данным портала «Яндекс.Здоровье», крупнейшего сервиса онлайн-консультаций с врачом (до десяти тысяч телеконсультаций в месяц), сервисом больше всего пользуются в Краснодаре, Самаре, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.

К слову

Телефон горячей линии службы технической поддержки регионального портала записи на прием к врачу: + 7 (800) 2000-366.

Подготовила Анастасия КУРОПАТЧЕНКО