Краевой Минздрав предупреждает!

Здоровье — самое важное для любого человека. Поэтому тема медицины волнует каждого из нас. И уж, конечно, иной человек, начитавшись медицинских книг и насмотревшись сериалов, полагает, что разбирается в здравоохранении не хуже врачей, а может, даже лучше. За разъяснениями по многим важным вопросам мы обратились к заместителю министра здравоохранения Краснодарского края Валентине Игнатенко.

— Валентина Алексеевна, расскажите о трехуровневой системе оказания медпомощи на Кубани. И что эта система обозначает на практике?

— В крае развита трехуровневая система здравоохранения. В пределах часовой доступности для прикрепленного населения функционирует 71 межмуниципальный медицинский специализированный центр: восемнадцать сосудистых, пять онкологических, 29 травматологических, одиннадцать акушерских и восемь педиатрических. Медицинская помощь жителям края, как взрослым, так и детям, оказывается в зависимости от сложности заболевания в медучреждениях разного уровня, с учетом их оснащенности и кадрового потенциала. К примеру, человек с инфарктом миокарда будет доставлен не в участковую больницу, а в первичное сосудистое отделение, региональный сосудистый центр или даже краевую больницу.

— А если пациент или его родственники хотят лечиться у лучших докторов сразу в краевой больнице?

— Здесь вопрос не в желании пациента, а в порядке маршрутизации в зависимости от диагноза и в стандартах оказания медпомощи. Выбор медицинской организации должен осуществляться с учетом принципов территориальности, типа и профиля лечебного учреждения, с целью своевременности оказания медицинской помощи.

Я вам расскажу на примере маршрутизации беременных в нашем крае. Перинатальные центры принимают женщин со всего края с определенными патологиями как со стороны матери, так и со стороны плода. Поэтому будущих мам, имеющих патологию со стороны сердца, почек, или других органов, направляют в перинатальный центр, расположенный на базе многопрофильного стационара Краевой клинической больницы №2, чтобы помимо акушера-гинеколога контролировать здоровье женщины могли и узконаправленные специалисты.

А если беременность развивается с риском для здоровья плода и есть вероятность, что сразу после рождения ребенку понадобится специализированная медпомощь детских врачей, то будущую маму направляют в Перинатальный центр Детской краевой клинической больницы. Буквально недавно хирургами ДККБ была проведена уникальная операция: малышу восстановили диафрагму. Состояние новорожденного было настолько тяжелым, что его нельзя было даже транспортировать внутри больницы, и операцию проводили прямо в отделении реанимации. Поэтому очень важно соблюдать четкие правила маршрутизации.

И если беременная женщина, роды которой не связаны с серьезными рисками для здоровья, придет в ПЦ самостоятельно и скажет: «Я хочу рожать у вас» — не по жизненно важным показаниям, а просто потому, что «хочу», ей, скорее всего, порекомендуют обратиться в учреждение родовспоможения по месту жительства. Поверьте, в районных больницах работают отличные врачи, ежедневно спасающие жизни.

Врачи перинатальных центров не должны идти на поводу у тех женщин, которым просто важен престиж медорганизации и которые при этом лишают возможности получить своевременную медпомощь тех женщин и детей, кому это жизненно необходимо.

— А если я самостоятельно приду в Детскую краевую больницу с ребенком, его там не осмотрят?

— Осмотрят обязательно. И направят с учетом выявленной патологии на лечение в специализированное учреждение. Обращаю внимание, что это будет не обязательно краевое медучреждение. То есть вы можете просто потерять время в разъездах. Ведь краевая больница — это самый высокий уровень оказания медпомощи.

Если вы приведете ребенка, скажем с ангиной, вашего малыша осмотрят. И направят на лечение по профилю заболевания в инфекционный стационар.

Нужно понимать, что ребенок с инфекционной патологией может быть опасен для тех детей, которые обратились в ДККБ за медпомощью с другим заболеванием. Контакт малыша, который приехал на плановую госпитализацию, с ребенком, у которого наблюдается инфекционная патология в приемном покое больницы, может отсрочить проведение жизненно необходимой операции на неопределенное время.

Поэтому при первых же симптомах заболевания рекомендую обращаться в детскую поликлинику по месту жительства или вызывать врача на дом. Это не новинка. Так было всегда. Для этого не надо ехать в Детскую краевую клиническую больницу или первую попавшуюся взрослую. В экстренных случаях стоит вызывать «скорую». Медики сами решат, куда доставить пациента. Госпитализация осуществляется строго по показаниям.

— Куда в первую очередь обращаться родителям, если ребенок заболел или получил травму?

— При появлении первых признаков заболевания у детей следует обращаться в детские поликлиники по месту жительства — к участковому педиатру. При острых состояниях и травмах — в городские или центральные районные больницы педиатрического профиля, где круглосуточно дежурят специалисты.

Первое, что нужно сделать, если ребенок получил ту или иную травму или у него появились признаки острого заболевания, например поднялась высокая температура,— вызвать «скорую» по номеру 103 или самостоятельно, если позволяет состояние ребенка, доставить к врачу. При наличии показаний ребенок будет госпитализирован в профильный стационар.

— А в более сложных случаях, когда требуется помощь краевых специалистов, куда обращаться?

— Решение вопроса о переводе в Детскую краевую клиническую больницу принимает консилиум специалистов муниципальной медорганизации после тщательной диагностики состояния пациента, а не один врач и тем более не родители, бабушки и дедушки. Важно помнить, что транспортировка больного ребенка может существенно изменить состояние, даже ухудшить его и вызвать необратимые последствия! Поэтому перевод пациента часто требует согласования с краевыми специалистами.

— Расскажите о работе бригад санитарной авиации Министерства здравоохранения края. Сколько жизней они спасли с начала года?

— Работая вместе, муниципальные и краевые специалисты в течение короткого времени выявляют больных с инфарктами, инсультами, тяжелыми травмами, ожогами, при сложном течении беременности и с патологиями новорожденных. С помощью наземного или воздушного (при необходимости) транспорта краевые бригады оперативно доставляют пациентов для дальнейшего лечения в краевые медучреждения. Часто решение о транспортировке больного принимают краевые специалисты, выезжая в район. Если пациент не транспортабельный, то краевые врачи оказывают ему необходимую помощь на месте, в дальнейшем проводя консультации по ведению пациента по мере необходимости. Врачи муниципальных больниц могут круглосуточно, 24 часа в сутки, запрашивать консультации любых краевых специалистов.

С января по июнь нынешнего года реанимационные бригады НИИ — ККБ №1 Министерства здравоохранения Краснодарского края экстренно транспортировали 708 взрослых пациентов, 108 из них — с помощью медицинского вертолета. В основном это крайне тяжелые, находящиеся на искусственной вентиляции легких больные. В структуре заболеваний 90 процентов составляют тяжелые травмы и серьезные сосудистые заболевания. Также врачи краевой клиники провели 1225 выездных консультаций, 95 из них — вертолетом.

По данным Детской краевой клинической больницы Министерства здравоохранения Краснодарского края только за шесть месяцев 2018 года реанимационно-консультативными бригадами проведено более восьмисот консультаций, из них 355 — новорожденным. Бригадами санавиации ДККБ (наземным и авиатранспортом) эвакуирован 831 ребенок, в том числе 261 новорожденный.

— Расскажите о расширении сети офисов врачей общей практики.

— Чтобы качественная медицина была доступна всем кубанцам, даже жителям отдаленных сел, активно продолжается развитие сети офисов ВОП. Только за 2017 год число офисов врачей общей практики, кабинетов, где медицинская помощь оказывается жителям малых населенных пунктов, выросла почти на 10 процентов. Сегодня в крае для здоровья жителей Кубани работает уже 248 офисов и кабинетов ВОП. Хорошо подготовленный врач общей практики в состоянии самостоятельно лечить наиболее распространенные заболевания, а значит, и пациентам больше не нужно выезжать в районный центр. К тому же в сельской местности врач общей практики знает практически каждого пациента в лицо, а значит, знает всю историю болезни. Это практически семейный врач, который может оказать медпомощь и ребенку, и родителям. А при необходимости он свяжется с коллегами из районных или краевых медорганизаций для консультации с помощью телемедицины или по линии санавиации.

На 2018 год запланировано строительство еще тридцати офисов ВОП, пять — за счет средств федерального бюджета, двадцать пять — из краевого бюджета.

— Как решается в муниципалитетах вопрос с обеспечением пациентов обезболивающими лекарственными препаратами?

— Для обезболивания применяется ряд лекарственных препаратов, часть из которых относится к контрольным группам, оборот которых четко регламентирован.

Заявку на них медицинские организации муниципальных образований края формируют с учетом нормативов, утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации. Поставка данных препаратов в край осуществляется на основании сводной заявки.

В целях оперативного решения вопросов, связанных с оказанием обезболивающей терапии, во всех муниципальных образованиях края приказом по медицинской организации назначен ответственный специалист по организации и контролю проведения обезболивающей терапии врачами первичного звена.

Для получения данных препаратов пациенту необходимо обратиться к лечащему врачу, который сформирует необходимый пакет документов и сообщит, где и когда получить препарат.

Министерством здравоохранения Краснодарского края в целях обеспечения доступности своевременной адекватной обезболивающей терапии с 2014 года организован мониторинг и проводится ежемесячный анализ лекарственного обеспечения инкурабельных больных, нуждающихся в наркотических и психотропных препаратах.

Обезболивающая терапия онкологическим больным в крае проводится в полном объеме. Организован и ведется реестр пациентов, получающих наркотические лекарственные препараты в амбулаторных условиях. Лекарственными препаратами онкологические больные обеспечиваются за счет средств краевого и федерального бюджетов.

Министерством здравоохранения Краснодарского края организована работа круглосуточного контакт-центра с многоканальной бесплатной телефонной линией (тел. 8-800-2000-366), осуществляющего прием обращений граждан по вопросам, касающимся сферы здравоохранения, в том числе по доступности обезболивающей терапии.

— Многих интересует вопрос детской вакцинации. Как организована вакцинопрофилактика в крае?

— В настоящее время вакцинопрофилактика является самым эффективным методом защиты от вакциноуправляемых инфекций. При принятии решения об отказе от вакцинации родителям надо понимать, что они рискуют здоровьем ребенка, а иногда и жизнью.

Вакцинация детского населения Краснодарского края проводится в соответствии с приказом Минздрава России от 21 марта 2014 года №125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

Национальный календарь профилактических прививок включает вакцинацию против 12 инфекций (вирусный гепатит В, туберкулез, пневмококковая и гемофильная инфекции, дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит, грипп, корь, краснуха, эпидемический паротит). В календаре профилактических прививок по эпидемическим показаниям предусмотрена вакцинация против 19 инфекций.

Вакцинация детей проводится в прививочных кабинетах медицинских организаций государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения. Дети также прививаются в медицинских кабинетах общеобразовательных организаций (детские сады, школы).

Необходимым условием для проведения иммунизации является добровольное согласие родителей ребенка (законных представителей) на проведение вакцинации.

Кроме того, родители ребенка (законные представители) при осуществлении иммунопрофилактики имеют право:

— на получение от медицинских работников полной и объективной информации о необходимости профилактических прививок, последствиях отказа от них, возможных поствакцинальных осложнениях;

— медицинский осмотр и при необходимости медицинское обследование перед профилактическими прививками, получение медицинской помощи в медицинских организациях при возникновении поствакцинальных осложнений в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

— отказ от профилактических прививок (отказ подтверждается в письменной форме).

Согласно нормативным документам кроме вреда здоровью ребенка отсутствие профилактических прививок влечет:

— запрет для граждан на выезд в страны, пребывание в которых в соответствии с международными медико-санитарными правилами либо международными договорами Российской Федерации требует конкретных профилактических прививок;

— временный отказ в приеме граждан в образовательные организации и оздоровительные учреждения в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий;

— отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.

Перед проведением вакцинации ребенок обязательно осматривается врачом-педиатром или фельдшером, проводится термометрия, собирается анамнез о заболеваниях, реакциях или осложнениях на прививки, аллергических реакциях на лекарственные препараты, продукты. Результаты осмотра, информированное добровольное согласие на вакцинацию и разрешение на введение конкретной вакцины фиксируются в медицинской документации ребенка.

При наличии острого или обострения хронического заболевания у ребенка на определенный срок устанавливается медицинский отвод от профилактических прививок. Вопрос об иммунизации детей с длительными медицинскими отводами решается на иммунологических комиссиях медицинских организаций муниципальных образований Краснодарского края. Кроме того, на базе Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Специализированная клиническая детская инфекционная больница» Министерства здравоохранения Краснодарского края работает краевая иммунологическая комиссия.

— Валентина Алексеевна, а как ведется работа с обращениями граждан? С чем люди чаще всего обращаются в министерство?

— Работа с обращениями граждан в Министерстве здравоохранения Краснодарского края осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и является одним из значимых разделов. Рассмотрению обращений уделяется самое серьезное и пристальное внимание, обращения анализируются, проверяется информация, отдельные из них берутся на контроль. Анализ рассмотрения обращений доводится до сведения глав администраций муниципальных образований края и руководителей медицинских организаций.

Ежегодно отмечается увеличение числа поступающих обращений. Рост числа обращений граждан отчасти связан с информационной доступностью, повышением открытости органов исполнительной власти и контрольно-надзорных органов различных уровней, позволяющими гражданам оперативно обращаться при возникновении вопросов оказания медицинской помощи и лекарственного обеспечения через различные интернет-порталы и телефоны горячих линий.

В тематике поступающих обращений преобладают вопросы организации медицинской помощи, качества оказания медицинских услуг, вопросы лекарственного обеспечения, кадровые вопросы.

— Еще одна острая тема — профилактика зависимостей от алкоголя, наркотиков и даже сигарет. Что делает краевой Минздрав помимо того, что «предупреждает»?

— Было бы замечательно, если бы предупреждения действовали на отказ от зависимостей. На деле же, действительно, одним из важнейших направлений деятельности здравоохранения Краснодарского края является развитие системы профилактики наркомании и алкоголизма, в первую очередь направленной на молодые семьи, подрастающее поколение, мотивацию на ведение здорового образа жизни, отказ от курения и потребления алкоголя.

На территории Краснодарского края с мая 2012 года продолжается реализация мероприятий профилактического проекта «Кубань вне зависимости» Министерства здравоохранения Краснодарского края, который направлен на формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака.

Целевой аудиторией проекта являются различные социальные и возрастные группы населения Краснодарского края с приоритетным привлечением к проведению мероприятий молодежной аудитории: учащиеся общеобразовательных школ, учреждений начального и среднего профессионального образования, студенты высших учебных заведений.

Программа мероприятия включает три блока работы: медицинский, информационный и культурно-спортивный.

В рамках медицинского блока, в зависимости от целевой аудитории, организуется работа выездных консультативных кабинетов: врача-нарколога, экспресс-диагностики употребления психоактивных веществ, ранней диагностики сексуальных нарушений при употреблении алкоголя, социальной поддержки (медико-социальная реабилитация), психологической диагностики зависимого поведения, ранней диагностики осложнений при злоупотреблении алкоголем, профилактики игровой зависимости.

В работе выездных консультативных кабинетов проекта используется мобильное приложение Drinking Mirror («Зеркало для пьющих»). Сфотографировавшись на планшет, испытуемые могут наблюдать, как изменится их внешность при виртуальном употреблении определенного количества алкогольных напитков. На экране они видят свое изображение спустя десять лет регулярного употребления спиртных напитков.

Профилактический проект «Кубань вне зависимости» неоднократно представлял Министерство здравоохранения Краснодарского края на межгосударственных форумах государств — участников СНГ «Здоровье населения — основа процветания стран содружества», является постоянным участником Международного дня борьбы с наркоманией, наркобизнесом и алкоголизмом, проводимого Общероссийской общественной организацией «Российская наркологическая лига».

За время реализации проекта проведено почти четыреста мероприятий, в которых приняло участие более 125 тысяч человек.

За 2017 год в рамках проекта организовано и проведено 97 мероприятий, из которых пятьдесят семь — выездные в образовательные организации Краснодарского края, в них приняло участие более 25 тысяч жителей Краснодарского края.

— Как на Кубани реализуются майские указы президента России в сфере здравоохранения?

— Майскими указами президента России поставлена главная цель: достичь ожидаемой продолжительности жизни — 78 лет к 2024 году, а к 2030 году — 80 лет.

Отрасль здравоохранения может повлиять на достижение этой цели снижением смертности с доведение целевых показателей к 2024 году:

— в трудоспособном возрасте до 350,0 на 100 тысяч соответствующего возраста;

— от болезней системы кровообращения — до 450,0 на 100 тысяч населения;

— от новообразований, в том числе от злокачественных — до 185,0 на 100 тысяч населения.

Целевой показатель младенческой смертности к 2024 году должен составлять 4,5 случая на тысячу родившихся живыми.

Все эти показатели на сегодняшний день в крае являются одними из лучших в стране. Так, показатель общей смертности впервые составил 12,4 на тысячу населения. Это ниже, чем в среднем по стране. За последние три года смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снижена на 5,5 процента, от новообразований — на 5 процентов, на 6 процентов — от внешних причин, от туберкулеза — на 30 процентов. Показатель младенческой смертности в нашем регионе на европейском уровне — 4,5 на тысячу родившихся живыми — это ниже, чем в среднем по России (5,1).

На сегодняшний день показатель ожидаемой продолжительности жизни по краю — 73,4 года; в том числе мужчин — 68,8, женщин — 78,1 года; РФ — 72,7; ЮФО — 72,3.

Также в рамках исполнения майских указов решаются вопросы доступности лекарственной помощи жителям отдаленных населенных пунктов, медицинскими организациями получены разрешительные документы на 533 структурных подразделения для розничной реализации лекарственных препаратов жителям населенных пунктов, в которых отсутствуют аптечные организации. Обеспечение граждан лекарственными препаратами по семи высокозатратным нозологиям осуществляется за счет средств федерального бюджета в соответствии с потребностью.

Алексей ПОСЛЕДНИЙ

Справочно

Куда обращаться за медпомощью в экстренных ситуациях жителям краевой столицы

Медпомощь детям в экстренных ситуациях на территории краевой столицы зависит от характера и локализации травмы. Поэтому всегда первое, что нужно сделать,— отбросить панику и набрать «скорую» по номеру 103. Диспетчер незамедлительно направит к вашему ребенку специализированную бригаду, а также может сориентировать, что делать до приезда «скорой».

Если ребенок получил незначительную травму или его укусил клещ или другие животные, необходимо обращаться в детский травмпункт при больнице скорой медицинской помощи по адресу: г. Краснодар, ул. 40 Лет Победы, 14, корпус 6, тел. 8 (861) 252-28-71.

При травмах, полученных в результате ДТП, всегда вызывайте «скорую помощь»! Только медики могут определить тяжесть состояния и учреждение, куда госпитализировать пациента.

Амбулаторная хирургическая помощь, не требующая госпитализации (фурункул, инфицированная рана, инфицированный вросший ноготь и др.), оказывается в будние дни на базе ДГП №1: г. Краснодар, ул. Тургенева, 23, тел. 8 (861) 255-39-01. В выходные дни и вечернее время — в хирургическом кабинете детского приемного отделения больницы скорой медицинской помощи по адресу: г. Краснодар, ул. 40 Лет Победы, 14, корпус 6, тел. 8 (861) 252-28-71.

В случае различных отравлений необходимо срочно вызвать бригаду скорой медицинской помощи. Врач на месте определится с дальнейшей тактикой.

С травмами глаз — обращаться в Детскую краевую клиническую больницу. В рабочие дни, с 8 до 16 часов,— в кабинет окулиста №4 в Детском диагностическом центре на улице Постовой, 18; в вечернее, ночное время и в выходные и праздничные дни — в приемное отделение ДККБ к дежурному офтальмологу.

Если у ребенка возникла острая зубная боль или получена травма области лица и челюсти, то в будние дни вам окажут помощь в детских стоматологических поликлиниках по адресам: г. Краснодар, ул. Ленина, 92, тел. 8 (861) 262-60-31; ул. Ставропольская, 221, тел. 8 (861) 231-56-74; ул. Атарбекова, 35, тел. 8 (861) 226-25-44; ул. Рашпилевская, 31; в ночное время и выходные дни — в больнице скорой медицинской помощи по адресу: г. Краснодар, ул. 40 Лет Победы, 14, тел. 8 (861) 252-28-71.

Если у вашего ребенка высокая температура, кашель, насморк, расстройство пищеварения, вялость, слабость, лучше вызвать бригаду «скорой помощи» или участкового педиатра на дом. Возможно, речь идет об инфекционном заболевании. Врач на месте определится с тактикой лечения.

Все вопросы о госпитализации и необходимости дообследования, лечения и операции определяет врач, который оформляет направление в профильное медицинское учреждение и решает, как транспортировать пациента.

При любых состояниях, угрожающих жизни вашему ребенку, звоните на номер 103 (скорая медицинская помощь) или 112 (служба спасения).

По вопросам оказания медицинской помощи и лекарственного обеспечения работает круглосуточная горячая линия Управления здравоохранения города Краснодара — тел. 8 (800) 2345-529 и Министерства здравоохранения Краснодарского края — тел. 8 (800) 2000-366.