Медпомощь пожилым людям — на особом контроле

Каждый пятый житель Кубани пожилой человек. При этом более 76 тысяч наших земляков старше 85 лет, то есть долгожители. О развитии медицинской помощи для кубанцев почтенного возраста мы побеседовали с начальником Управления организации медпомощи взрослому населению краевого Министерства здравоохранения Ириной Вязовской.

— Ирина Николаевна, Министерство здравоохранения Краснодарского края здоровью пожилых людей уделяет пристальное внимание. В чем особенности лечения людей старшего возраста и почему это особая категория пациентов?

— Здесь есть несколько причин. Первая — физиологическая. Люди пожилого возраста страдают множественными хроническими заболеваниями, протекающими на фоне снижения компенсаторных возможностей иммунной системы организма. Тридцати процентам из них требуется ежегодное стационарное лечение, более двадцати процентов нуждается в периодическом долговременном лечении. Это болезни, приобретенные за долгую жизнь и требующие длительного лечения. Вторая — социальная: пожилые люди при условии сохранения их активного долголетия, благодаря своему профессиональному опыту, умению общаться с людьми, приносят ощутимую пользу обществу. И мы можем наблюдать это в нашем регионе, где активно развивается институт наставничества.

Кроме того, продолжительность жизни в России значительно увеличилась. То, что ранее считалось серебряным возрастом человеческой жизни, в настоящее время является самым активным периодом для человека. По данным официальной статистики, в конце XVIII века средняя продолжительность жизни составляла 30,5 года, в 2017 году этот показатель по РФ составил 72,7 года, а в Краснодарском крае — 73,4 года. При этом многие пожилые люди и после 70 лет сохраняют активность, продолжают работать, заниматься профессиональной деятельностью.

— Существует ли какая-то специальная система оказания медпомощи пожилым кубанцам?

— В Краснодарском крае работает трехэтапная модель медицинской помощи пожилым людям. Она включает в себя амбулаторно-поликлиническую помощь, стационарное и санаторно-курортное лечение. При этом четко регламентированы условия и порядок направления на каждый этап, а также проведения ежегодных комплексных медицинских осмотров пожилых людей (состав врачей-специалистов и перечень необходимых клинико-диагностических мероприятий). Эта модель не только обеспечивает преемственность оказания медицинской помощи лицам старших возрастных групп, но и позволяет оценить ее качество.

Первичная медико-санитарная помощь пожилым пациентам оказывается участковыми врачами-терапевтами. А специализированная, в том числе высокотехнологичная,— в медицинских организациях края. При необходимости пациенты направляются в клиники федерального уровня. В 2017 году стационарную медицинскую помощь в крае получило более 300 тысяч человек старше шестидесяти лет, а это 35 процентов от общего числа пролеченных больных в стационаре.

В настоящее время в соответствии с распоряжением Правительства РФ №164-р от 05.02.2016 «Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 г.» и приказом Минздрава России №38н от 29.01.2016 г. «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю „Гериатрия” на Кубани активно развивается служба оказания гериатрической помощи.

— Что такое гериатрическая помощь?

— Геронтология — наука, изучающая общие процессы старения организма с учетом всего индивидуального развития в целом, всех биологических сторон возрастной динамики.

Врач-гериатр занимается лечением пациентов пожилого и старческого возраста, координирует действия команды специалистов — как медиков, так и социальных работников, психологов и членов семьи пожилого человека с целью сделать жизнь пациента проще, максимально продлить физическую независимость, обезопасить человека от депрессии, ипохондрии, уныния.

— Какие мероприятия планируются для дальнейшего развития медпомощи людям старшего возраста?

— Во всех районах Краснодарского края в течение 2018 года будут открыты гериатрические кабинеты. Уже проделана большая работа по обучению врачей-гериатров, лицензированию и открытию гериатрических кабинетов, которая продолжается и в настоящее время. За 2017 года и первое полугодие текущего года на базе Кубанского государственного медицинского университета прошло обучение по специальности «гериатрия» более шестидесяти врачей и восьмидесяти медицинских сестер. На десяти территориях края уже открыты гериатрические кабинеты. В остальных муниципальных образованиях ведется работа по получению лицензий для их открытия.

В медицинских организациях или их структурных подразделениях с численностью прикрепленного населения пожилого и старческого возраста 20 тысяч человек и более в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи по профилю «Гериатрия» будут открыты гериатрические отделения. К 2025 году в крае должно функционировать 28 гериатрических отделений на 590 коек. Первое такое отделение на 35 коек было открыто в г. Сочи.

На базе ГБУЗ «Краевой клинический госпиталь для ветеранов войн им. проф. В. К. Красовитова» в 2018 году начал работу на функциональной основе Краевой гериатрический центр.

С 2013 года в госпитале открыт телемедицинский центр. Специалистами госпиталя проводятся телемедицинские консультации гериатрических пациентов в сложных клинических ситуациях.

Кроме того, по инициативе вице-губернатора Анны Алексеевны Миньковой и министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Федоровича Филиппова в Краснодарском крае в 2018 году стартовал проект «Кубань — край долгожителей», в рамках которого проводятся ежемесячные выезды в медицинские организации муниципальных образований Краснодарского края бригад врачей ГБУЗ «Краевой клинический госпиталь для ветеранов войн им. проф. В. К. Красовитова» (в составе кардиолога, невролога, офтальмолога, пульмонолога, гастроэнтеролога, эндокринолога, оснащенных передвижным аппаратом УЗИ, ЭКГ) совместно со специалистами ГБУЗ «Центр медицинской профилактики» с целью оказания практической помощи в проведении обследования лиц пожилого и старческого возраста.

Осуществлено пять выездов бригад врачей-специалистов на территории края, осмотрено более 2200 пожилых пациентов. Всем пациентам определялись глюкоза крови, холестерин, выполнялось ЭКГ, измерялось артериальное давление, рост, вес, индекс массы тела, по показаниям проводилась УЗИ-диагностика, спирография, исследование глаз на высокотехнологичном оборудовании. Давались рекомендации по питанию и дальнейшему лечению. У многих пациентов выявлены ранее не диагностированные заболевания, назначены современные схемы лечения. Сорок семь человек получили направление на стационарное лечение в госпиталь, 22 человека госпитализированы непосредственно в ходе проведения обследования.

— Как оказывается медпомощь пожилым людям, которые не имеют возможности посетить поликлинику самостоятельно?

— В Краснодарском крае реализуются новые подходы к медицинскому, лекарственному и социальному обеспечению маломобильных граждан.

Маломобильные пожилые пациенты, нуждающиеся в проведении обследования и лечения на дому, выявляются участковыми врачами-терапевтами. Медицинское обслуживание таких пациентов осуществляется путем организации стационаров на дому, а доставкой лекарственных препаратов занимаются работники социальных служб.

— Ирина Николаевна, безусловно, всех интересует и забота о ветеранах Великой Отечественной войны. Как обстоит дело с оказанием медицинской помощи нашим героям?

— Губернатор Кубани Вениамин Иванович Кондратьев уделяет особое внимание благополучию пожилых людей, и ветераны всегда на особом контроле. Во всех муниципальных стационарах края развернуто 305 палат на 833 койки для ветеранов Великой Отечественной войны, которые в первую очередь относятся к гериатрической категории пациентов.

В Краснодарском крае по состоянию на 01.01.2018 г. на учете в органах социальной защиты населения Краснодарского края состояло 5236 ветеранов Великой Отечественной войны. Общая же численность ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним по льготам, составляла 46,6 тысячи человек. Основной медицинской организацией, оказывающей высококвалифицированную медицинскую помощь ветеранам войн и гериатрическим пациентам, является Краевой клинический госпиталь для ветеранов войн им. проф. В. К. Красовитова. В 2016 году в госпитале пролечено более 12,8 тысячи пациентов старше трудоспособного возраста, а в 2017 году — более 13 тысяч.

В своей работе госпиталь тесно взаимодействует с другими медицинскими организациями Краснодарского края, врачи госпиталя участвуют в днях здоровья в муниципальных образованиях края.

Для оказания практической помощи учреждениям здравоохранения муниципальных образований края в проведении ежегодного диспансерного обследования ветеранов Великой Отечественной войны организуются выезды бригад врачей-специалистов госпиталя. Состав бригад формируется с учетом заявок врачей, ответственных за медицинское обеспечение ветеранов войн в медицинских организациях муниципальных образований Краснодарского края. За 2017 год организованы выезды бригад врачей-специалистов госпиталя, в результате которых проконсультировано 1376 человек, 512 из них отобрано на стационарное лечение в госпитале.

— Как вы считаете, окажет ли влияние внедрение системы оказания гериатрической помощи на продолжительность жизни населения нашего края?

— В настоящее время в Краснодарском крае уделяется большое внимание вопросам оказания медицинской помощи пожилым пациентам. Все медицинские организации в нашем регионе оказывают медицинскую помощь данному контингенту. Продолжительность жизни населения Краснодарского края ежегодно увеличивается, в том числе благодаря проведению диспансеризации и своевременному лечению пожилых жителей.

Развитие системы оказания гериатрической помощи позволит систематизировать информацию о состоянии здоровья пожилого населения, разработать новые подходы к лечению и профилактике заболеваний.

Внедрение на государственном уровне системы всеобщей диспансеризации способствовало выявлению заболеваний на более ранних стадиях, назначению своевременного лечения и тем самым улучшению состояния здоровья пожилых пациентов, продлению их продолжительности жизни и активного долголетия, сохранению работоспособности в более пожилом возрасте. В настоящее время задачей современной медицинской науки и практики является не просто продление жизни пациентов, а сохранение их активного долголетия и работоспособности.

Не стоит забывать, что, благодаря грамотной социальной политике государства, постепенно меняется отношение людей к собственному здоровью. Следить за собственным здоровьем, вести активный образ жизни, заниматься спортом становится модным. В результате не просто увеличивается продолжительность жизни, но и сохраняется умственная и физическая активность человека до преклонного возраста.

Многие люди в пожилом возрасте остаются достаточно активными, продолжают работать.

— В мае состоялось вручение очередной региональной премии «Дорога жизни». И одна из награждаемых — сотрудница госпиталя, проработавшая медсестрой больше полувека. Все запомнили именно Марию Федоровну, потому что, наверное, это подвиг?

— В госпитале, как ни в одном другом лечебном учреждении, судьбы сотрудников связаны с госпитальной жизнью. Нет текучести кадров, существует не одна династия сотрудников. В госпитале дух наставничества высоко развит. Наставником многих сотрудников являлся выдающийся хирург, ученый, профессор В. К. Красовитов, и они стараются передать свой опыт и знания последующим поколениям специалистов. Их навыки, опыт, любовь к работе, теплота и доброжелательное отношение к пациентам находят свое отражение в сердцах ветеранов, которые пишут многочисленные благодарственные письма.

Вы правильно заметили, что медицинская сестра-анестезист Мария Федоровна Схаляхо 1941 года рождения. Ее стаж работы в госпитале составляет 54 года. Она прекрасно справляется со своими должностными обязанностями и планирует продолжать работать. Является добросовестным, грамотным, дисциплинированным, отзывчивым, ответственным специалистом. Чутко и заботливо относится к пациентам, всегда готова прийти на помощь к больным и товарищам по работе. Пользуется заслуженным авторитетом среди коллег и ветеранов. Активно участвует в жизни госпиталя, является наставником молодежи. И предает свой опыт следующему поколению медиков.

— Ирина Николаевна, что нужно для сохранения активного долголетия?

— Здоровое питание, регулярная физическая активность, соблюдение режима дня, отказ от вредных привычек, регулярное прохождение диспансерного обследования — это ключевые компоненты хорошего здоровья в любом возрасте. А также колоссальную роль играют психологические факторы. В пожилом возрасте серьезной проблемой является одиночество. Не всегда члены семьи уделяют должное внимание пожилым родственникам. И в такой ситуации важно сохранить имеющиеся социальные связи. Поэтому, чем дольше человек работает, общается с коллегами, испытывает удовлетворение от любимой работы, пользуется заслуженным авторитетом и признанием, тем дольше сохраняется его активность.

Беседовала Варвара СИНИЧКИНА