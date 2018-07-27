Ребенок — радость и смысл жизни

Так считает начальник Управления организации медицинской помощи женщинам и детям Министерства здравоохранения Краснодарского края Елена Гольберг. О том, что сегодня делается краевым Минздравом для того, чтобы роды прошли максимально комфортно, мы спросили у собеседника напрямую.

— Елена Николаевна, как сегодня организована в крае служба родовспоможения?

— В Краснодарском крае с 2001 года организована уровневая система оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным. Это связано с необходимостью формирования потоков беременных в зависимости от степени риска развития осложнений беременности и родов. Нормативно-правовым документом, регламентирующим уровневую систему оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным в Краснодарском крае, является приказ Министерства здравоохранения Краснодарского края от 29.04.2014 №1994 «Об оказании медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий) в Краснодарском крае». В соответствии с действующим законодательством порядок оказания медицинской помощи женщинам в период беременности включает в себя два основных этапа:

— амбулаторный, осуществляемый врачами-акушерами-гинекологами, а в случае их отсутствия при физиологически протекающей беременности — врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими работниками фельдшерско-акушерских пунктов (при этом в случае возникновения осложнения течения беременности должна быть обеспечена консультация врача — акушера-гинеколога и врача-специалиста по профилю заболевания);

— стационарный, осуществляемый в отделениях патологии беременности (при акушерских осложнениях) или специализированных отделениях (при соматических заболеваниях) медицинских организаций.

В зависимости от коечной мощности, оснащения, кадрового обеспечения, учреждения здравоохранения Краснодарского края, оказывающие медицинскую помощь женщинам в период родов и в послеродовый период, делятся на три группы по возможности оказания медицинской помощи:

— первая группа (акушерские стационары, в которых не обеспечено круглосуточное пребывание врача — акушера-гинеколога) — в Краснодарском крае нет;

— вторая группа (акушерские стационары (родильные дома (отделения), в том числе профилизированные по видам патологии), имеющие в своей структуре палаты интенсивной терапии (отделение анестезиологии-реаниматологии) для женщин и палаты реанимации и интенсивной терапии для новорожденных, а также межрайонные перинатальные центры, имеющие в своем составе отделение анестезиологии-реаниматологии (палаты интенсивной терапии) для женщин и отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных) — их 47, в том числе 11 учреждений родовспоможения несут межмуниципальные функции;

— третья группа (акушерские стационары, имеющие в своем составе отделение анестезиологии-реаниматологии для женщин, отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных, отделение патологии новорожденных и недоношенных детей (II этап выхаживания), акушерский дистанционный консультативный центр с выездными анестезиолого-реанимационными акушерскими бригадами для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи) — Перинатальный центр Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская краевая клиническая больница» Министерства здравоохранения Краснодарского края и Перинатальный центр Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Краевая клиническая больница №2» Министерства здравоохранения Краснодарского края.

В настоящее время в крае функционирует пять перинатальных центров: два самостоятельных (МБУЗ города Армавира «Перинатальный центр» и МБУ «Перинатальный центр» Управления здравоохранения администрации города Новороссийска) и три в составе многопрофильных больниц (ГБУЗ «Детская краевая клиническая больница» Министерства здравоохранения Краснодарского края и ГБУЗ «Краевая клиническая больница №2» Министерства здравоохранения Краснодарского края, а также МБУЗ города Сочи «Городская больница №9»).

— Понятно, что медики не могут напрямую влиять на желание женщины иметь детей. Но какие меры могут повлиять на ее решение?

— В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» каждая женщина имеет право самостоятельно решать вопрос о материнстве. Но, к сожалению, одним из средств регуляции рождаемости остается прерывание беременности. Согласно мировой статистике, около 40 процентов зарегистрированных беременностей оказываются нежеланными, более половины из них прекращаются с помощью искусственного аборта, осложняющегося примерно в 50 процентах случаев. Проблема в том, что в настоящий момент наблюдается снижение удельного веса женщин фертильного возраста на 1,7 процента в сравнении с 2013 годом, что является сдерживающим фактором для дальнейшего роста рождаемости. Согласно прогнозу Росстата от 2017 г., данная тенденция сохранится вплоть до 2030 г. В условиях прогнозируемого снижения уровня рождаемости за счет снижения численности женщин самого активного репродуктивного возраста (до 18—35 лет), среди которых уровень рождаемости наиболее высокий, сохранение каждой наступившей беременности является жизненно важной.

— Какова статистика снижения абортов в нашем крае?

— За десять лет в крае общее количество абортов уменьшилось более чем в 2,5 раз, показатель абортов на 1000 женщин фертильного возраста снизился также более чем в 2,5 раза. При этом прерывания беременности по социальным показаниям и криминальные аборты в 2017 году в крае не зарегистрированы.

— Это серьезные результаты. Какая работа проводится для их достижения?

— Одним из главных направлений по сохранению рождаемости является организация работы в женских консультациях кабинетов медико-социальной помощи, которые должны быть организованы не только в каждом муниципальном образовании, но и в каждой женской консультации. Медико-социальную помощь беременным, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказывают акушеры-гинекологи и психологи, социальные работники и юристы. В настоящий момент в крае организовано 60 кабинетов медико-социальной помощи, в которых работает 61 психолог и 42 специалиста по социальной работе. Для сравнения: 2016 г. — 43 кабинета медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 52 психолога и 32 социальных работника. На одиннадцати территориях края работает телефон доверия 8 (989) 169-38-64.

— Расскажите о работе краевого Центра кризисной беременности.

— С 2012 года организован и работает Центр кризисной беременности ГБУЗ «Краевой центр охраны здоровья семьи и репродукции» Министерства здравоохранения Краснодарского края. В соответствие положением о центре на постоянной основе проводится в том числе и выездная методическая работа со специалистами женских консультаций и консультативные приемы женщин в трудной жизненной ситуации. В 2017 году организовано 43 выездных консультативных приема в женские консультации края для консультирования женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и проведения методической работы со специалистами кабинетов медико-социальной помощи беременным женщинам.

Психологами центра проведено 42 практических занятия для медицинских специалистов по работе с беременными женщинами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.

Из них 11 занятий по доабортному консультированию, которые посетили 62 слушателя.

Проконсультировано 93 беременные женщины, обратившиеся на прерывание беременности, из них почти половина решила сохранить беременность.

Проанализировано 1665 амбулаторных карт женщин, обратившихся за прерыванием беременности. Также в 2017 году психологами ГБУЗ «Краевой центр охраны здоровья семьи и репродукции» Министерства здравоохранения было проведено 7 практических семинаров для врачей акушеров-гинекологов, психологов женских консультаций муниципальных образований Краснодарского края по вопросам доабортного консультирования, на которых присутствовало 62 специалиста.

На сайте ГБУЗ «Краевой центр охраны здоровья семьи и репродукции» Министерства здравоохранения Краснодарского края (www.zavedi-rebenka.ru) создан раздел с информацией для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Ссылка на сайт организована на официальных сайтах всех муниципальных и государственных учреждений здравоохранения Краснодарского края.

В 2017 году доабортное консультирование прошло более 9 тысяч женщин, обратившихся за направлением на аборт, или 99,8 процента, и этот показатель выше, чем в 2016 году, и стремится к 100 процентам. Из общего количества женщин, обратившихся в 2017 году за направлением на аборт и прошедших доабортное консультирование, от аборта отказались на 22 процента больше, чем в 2016 году.

— А что в этой работе является максимальным индикатором?

— Я вам скажу так, что показатель «количество женщин, вставших на учет по беременности после доабортного консультирования» в сравнении с 2016 годом вырос более чем на 30 процентов. Как итог количество искусственных легальных абортов уменьшилось почти на 50 процентов!

— Елена Николаевна, что еще предпринимается министерством для снижения количества абортов?

— В целях снижения числа абортов, пропаганды здорового образа жизни и сохранения репродуктивного здоровья женщин Краснодарского края Министерством здравоохранения Краснодарского края в течение 2017 года проведена следующая работа. Первое. Запланировано и проведено пять акций «Подари жизнь» — Неделя против абортов в женских консультациях, гинекологических и акушерских стационарах. В рамках проведения акций «Подари жизнь» — Неделя без абортов в медицинских учреждения Краснодарского края организуются и проводятся массовые мероприятия: конкурсы детского рисунка, фотоконкурсы и чествования многодетных семей-медиков. За 2017 год организовано 31 выступление по радио и телевидению. В муниципальных СМИ опубликовано 82 статьи о профилактике абортов, о сохранении здоровья женщины и укреплении семьи. В период проведения акций в 36 районах края была организована работа телефонов горячей линии по вопросам сохранения репродуктивного здоровья, подготовке к рождению желанных детей. Также в ходе проведения акций «Подари мне жизнь!» за 2017 год в крае проведено 50 тематических круглых столов, 128 лекций и 507 бесед, направленных на сохранение семейных отношений, планирование рождения желанных детей, с участием представителей загса, духовенства, социальной защиты населения и Пенсионного фонда РФ, психологов, юристов. В рамках акций «Подари мне жизнь» — Неделя против абортов в 2017 году из 727 женщин, обратившихся за направлением на аборт, половина (388) сделала выбор в пользу рождения ребенка.

Также проводится ежемесячный мониторинг оказания медико-социальной помощи беременным при обращении для искусственного прерывания беременности и организовано распространение во всех медицинских организациях службы родовспоможения и детства Краснодарского края информационных материалов Фонда социально-культурных инициатив: плакаты «Подари мне жизнь», листовка «Поздравляем! Вы беременны!», брошюра «Подари мне жизнь».

— Если говорить предметно, по каким причинам женщины решаются на аборт и что чаще всего мешает родить ребенка?

— Еще 30 лет назад девочка становилась девушкой в 14—16 лет, женщиной — в 18—19 лет, матерью — в 20 лет и время от становления репродуктивной функции до рождения составляло 4—5 лет. В последние годы тенденция поменялась: девочка становится девушкой в 12—14 лет, возраст полового дебюта приходится на 15—16 лет, время вступления в брак — на 22—24 года, а время рождения первого ребенка — на 25—26 лет. Таким образом, время от становления репродуктивной функции до рождения первенца увеличилось практически в 2—3 раза и составляет 10—15 лет. И к великому сожалению, именно на этот период приходится частная смена половых партнеров, что неизбежно приводит к росту заболеваний, передающихся половым путем, как среди девушек, так и среди юношей, а также к наступлению незапланированной беременности.

Из основных причин, на которые указывают женщины, обратившиеся на аборт, можно выделить следующие: отсутствие собственного жилья — 22 процента, финансовая нестабильность, материальные трудности (ипотека, кредиты) — 12 процентов, нет поддержки родных, в том числе мужа,— 20 процентов, отсутствие постоянной работы — 5 процентов.

— В каком возрасте чаще всего женщины решаются на прерывание беременности и с чем это связано?

— В настоящее время подрастающее поколение ввиду дефицита полового воспитания и избытка некачественной и откровенно вредной информации формирует репродуктивные установки, не сулящие хорошего демографического прогноза. Средний возраст вступления в брак и рождения первого ребенка увеличивается, всё больше расходясь со средним возрастом начала половой жизни. Зачатие вне брака не входит в планы вступающих в сексуальные отношения молодых женщин, но при этом средний возраст начала использования контрацепции (чаще малоэффективной) на несколько лет отстает от среднего возраста первого полового контакта.

Результатом такого репродуктивного поведения становятся личные трагедии нежеланных беременностей и их прерываний и социальные проблемы роста материнской заболеваемости и смертности, увеличение числа бесплодных браков, снижение репродуктивного потенциала общества в целом. К сожалению, уровень абортов наиболее высокий среди женщин самого активного репродуктивного возраста, а именно 25—29 лет, и составляет около 30 процентов от всех прерываний беременности.

— Беседует ли с женщиной, желающей сделать аборт, психолог?

— Каждая женщина, обратившаяся за направлением на аборт, должна получить консультацию психолога. Для этого во всех женских консультациях края организованы специальные кабинеты доабортного консультирования. В 2016 году более 11 тысяч женщин обратились за направлением на аборт и 99 процентов из них прошли доабортное консультирование. После проведенного психологами, акушерами-гинекологами консультирования 20 процентов беременных женщин, или каждая пятая, отказались от прерывания беременности и сделали выбор в пользу рождения ребенка!

— Кому противопоказано делать аборт?

— Прерывание беременности по желанию женщины (аборт) не проводится при наличии острых инфекционных заболеваний и острых воспалительных процессов. При наличии заболеваний, при которых прерывание беременности угрожает жизни женщины или наносит серьезный ущерб ее здоровью, вопрос решается индивидуально консилиумом врачей. Вообще, прерывание беременности — это серьезный удар по здоровью женщины. После аборта вся эндокринная система женщины пребывает в состоянии шока, а для восстановления ее слаженной работы потребуется еще много времени. Искусственное прерывание беременности может существенно подорвать здоровье женщины: спровоцировать возникновение нарушений менструального цикла и гормонально-зависимых заболеваний: миомы матки, эндометриоза, кист яичников, гиперпластических процессов эндометрия. Одной из самых распространенных проблем после абортов являются воспалительные процессы в маточных трубах, яичниках, в самой матке. Следствием этих осложнений является бесплодие вследствие заращения маточных труб. Если происходит неполное заращение маточной трубы, то может возникнуть внематочная беременность. Аборт — это удар и по психике женщины: после аборта нередки депрессивные состояния и неврозы. На этой почве возможны конфликты с партнером и разлад в семье. Такое большое количество возможных последствий прерывания беременности неслучайно. С морально-этических позиций православной церкви аборт — это убийство, то, что считается смертным грехом. Медикаментозный аборт в настоящее время является наиболее щадящим методом прерывания нежелательной беременности, однако тоже может приводить к вышеперечисленным осложнениям.

— Есть ли риски не забеременеть больше после аборта?

— Одной из самых распространенных проблем после абортов являются воспалительные процессы в маточных трубах, яичниках, в самой матке. Следствием этих осложнений является бесплодие, и риск его достаточно высокий после проведения абортов, особенно хирургического.

— Вы за контрацепцию? И как советуете предохраняться?

— Конечно, контрацепция лучше аборта. Физиологически в течение репродуктивного периода своей жизни женщина способна родить 10—20 детей и даже более, чему в истории есть немало примеров. У современной женщины есть право свободного выбора: она может рожать столько детей, сколько захочет, и тогда, когда она к этому готова. Но у этого выбора есть две стороны: предупредить наступление нежелательной пока беременности или прервать уже зачатую жизнь… Другой способ планирования деторождения — это предупреждение возникновения беременности, или контрацепция. Она позволяет избегать нежеланной беременности, рожать желанных детей в наилучшее для семьи время и регулировать интервалы между беременностями по выбору женщины. Понятие контрацепции («контра» — против, «цепция» — зачатие) включает в себя различные методы предохранения от беременности: презервативы, гормональные препараты, внутриматочные средства, влагалищные свечи, накожные пластыри, импланты, календарный метод и т. д. Механизм контрацептивного эффекта у перечисленных выше средств различен: подавление овуляции, препятствование проникновению сперматозоидов в шейку матки и вышележащие отделы, нарушение проходимости маточных труб, изменения структуры эндометрия, не позволяющие имплантироваться эмбриону в стенку матки.

— Насколько эффективно использовать несколько методов контрацепции?

— Методы контрацепции можно условно подразделить на высокоэффективные и низкоэффективные. К высокоэффективным методам относятся: хирургическая стерилизация, внутриматочная и гормональная контрацепция (степень надежности — 95 процентов и выше), к низкоэффективным — барьерная, химическая (спермициды), биологический метод. Возможно применение так называемого двойного голландского метода, когда прием контрацептивных таблеток сочетают с использованием презерватива. Таким образом повышается надежность контрацепции и обеспечивается защита от инфекций, передаваемых половым путем, в том числе ВИЧ-инфекции.

— Может ли девушка выбрать противозачаточные таблетки сама или их должен назначить гинеколог?

— Современные средства контрацепции позволяют подобрать способ предохранения от нежелательной беременности, исходя из особенностей женского организма и существующих противопоказаний. Это позволяет избегать незапланированных беременностей, которые чаще всего кончаются абортами.

Надежным средством контрацепции являются современные противозачаточные таблетки. Подбором оральных контрацептивов должен заниматься врач — акушер-гинеколог после предварительного обследования, включающего:

1) осмотр врача — акушера-гинеколога;

2) цитологическое исследование мазка с шейки матки;

3) ультразвуковое исследование органов малого таза;

4) при необходимости — исследование уровня гормонов крови;

5) исследование крови на свертываемость и сахар;

6) обследование молочных желез (ультразвуковое и/или маммография).

Также специалист обязательно должен проанализировать следующую информацию:

возраст;

вес и рост;

количество предшествующих родов и абортов;

особенности менструального цикла;

наличие хронических заболеваний, проблем с лишним весом или кожей;

наличие указаний на тромбозы, тромбоэмболии, инсульт, инфаркт, онкозаболевания, особенно репродуктивной системы в прошлом.

К сожалению, женщины пытаются самостоятельно выбрать себе метод контрацепции, зачастую прекращают самостоятельно прием препаратов из-за возникающих побочных эффектов и как следствие сталкиваются с нежелательной беременностью.

— Как могут влиять противозачаточные средства на состояние и здоровье девушки?

— При соблюдении правил применения гормональные контрацептивы обеспечивают высокий уровень эффективности и предотвращают наступление беременности почти на 100 процентов. Вместе с тем их применение регулирует менструальный цикл, избавляет от болей во время месячных, от менструальных кровотечений. Современные контрацептивы устраняют симптомы предменструального и климактерического периодов, снижают риски онкологических заболеваний, останавливают нежелательный рост волос на лице, проявления угревой болезни.

Чтобы своевременно выявить побочные явления противозачаточных средств, женщина, принимающая эти препараты, обязана два раза в год консультироваться у лечащего врача. При приеме оральных контрацептивов возникают побочные эффекты, похожие на симптомы, возникающие при беременности, такие как:

нагрубание молочных желез;

боль в молочных железах;

тошнота;

раздражительность;

усиление влагалищных выделений.

Как правило, эти явления проходят при длительном приеме, когда организм привыкает к изменениям гормонального баланса. Если же симптомы сохраняются дольше трех месяцев после начала применения оральных контрацептивов или усиливаются, специалист — акушер-гинеколог может подобрать другой препарат. Есть важные периоды в жизни женщины, когда она задумывается о целесообразности применения противозачаточных таблеток. К ним относятся периоды после родов, лактации, грудного вскармливания, периоды после аборта или выкидыша. Женщина задается вопросом, не нанесут ли ей вред противозачаточные таблетки. Комбинированные оральные контрацептивы признаны самыми надежными при применении в период после искусственного аборта и выкидыша. Кроме надежного контрацептивного действия они несут в себе лечебные свойства. Эти средства используются при нарушениях менструального цикла, для профилактики эндометриоза, при лечении фиброзно-кистозной мастопатии. Пожалуй, эти средства являются лучшими в плане предохранения после искусственного прерывания беременности, так как помогают избежать воспалительных заболеваний. На репродуктивное здоровье женщины влияют разные факторы. Крайне неблагоприятное действие на организм оказывает наступление незапланированной беременности в послеродовый период. Согласно исследованиям специалистов, в нашей стране каждая десятая женщина в течение одного года после родов обращается за помощью в медицинские заведения для прерывания нежелательной беременности. Следовательно, послеродовой период можно считать «критическим» в жизни женщины, а применение средств контрацепции в данный период — важнейшим в охране женского здоровья. На современном этапе появилось много препаратов для предохранения от беременности именно в послеродовый период. Выбор противозачаточных таблеток в послеродовом периоде должен быть индивидуальным для каждой женщины. Многие женщины уверены, что противозачаточные средства нельзя принимать длительное время. И женщины попросту бросают их пить. Это ошибка. Правильно подобранные противозачаточные таблетки можно пить длительное время без побочных проявлений. С момента последних родов и до менопаузы можно принимать одни и те же контрацептивы — так советуют специалисты. Нужно помнить, что для применения гормональных контрацептивов имеются и противопоказания. Гормональные контрацептивы нельзя принимать в следующих случаях:

курящим женщинам старше 35 лет;

при тяжелых заболеваниях печени — гепатитах, циррозах печени;

при онкологических заболеваниях;

при артериальной гипертензии и гипертонической болезни;

при осложненном сахарном диабете;

при заболеваниях почек — пиелонефрите, гломерулонефрите;

при тромбозе глубоких вен, тромбоэмболии в анамнезе;

в течение месяца после операций, после травм с иммобилизацией конечностей;

при ишемической болезни сердца, перенесенном инфаркте, инсульте;

при наличии кровянистых выделений из влагалища неизвестной этиологии;

при системных заболеваниях со степенью активности «ревматоидный артрит», «красная волчанка».

Если женщина страдает депрессией, ПМС, неосложненным диабетом, мигренью, варикозным расширением вен, то применять противозачаточные таблетки можно только под наблюдением лечащего врача.

Обратите внимание

Искусственное прерывание беременности может существенно подорвать здоровье женщины: спровоцировать возникновение нарушений менструального цикла и гормонально зависимых заболеваний: миомы матки, эндометриоза, кист яичников, гиперпластических процессов эндометрия. Одной из самых распространенных проблем после абортов являются воспалительные процессы в маточных трубах, яичниках, в самой матке. Следствием этих осложнений является бесплодие.

Основные осложнения аборта

Ранние осложнения — непосредственно во время операции:

кровотечение;

перфорация.

Отсроченные осложнения — в течение месяца после операции:

гематометра;

остатки плодного яйца;

прогрессирование беременности;

воспалительные заболевания матки и придатков;

нарушения менструального цикла.

Отдаленные осложнения — более месяца после проведения операции:

нарушения менструального цикла;

повреждения и рубцовые изменения шейки матки;

повреждения эндометрия;

синехии (спайки)в полости матки;

бесплодие;

невынашивание беременности;

повышенный риск перинатальной патологии;

материнская смертность.

ВОЗ более 30 лет назад признала аборт серьезной проблемой охраны репродуктивного здоровья женщин во многих странах.

По оценкам, ежегодно 42 млн беременностей заканчивается искусственным абортом. Около 20 млн в мире абортов не являются безопасными. При этом 13 процентов обусловленных беременностью смертей приходится на осложнения, связанные с небезопасным абортом, что соответствует приблизительно 67 тыс. смертей ежегодно.

Существует ли угроза психологических последствий аборта?

— Аборт — это трагедия. Это противоестественный акт, который кроме физических осложнений вызывает многочисленные душевные расстройства, внутреннее опустошение, личностные изменения, получившие название постабортного синдрома. Постабортный синдром — это сочетание психических симптомов и заболеваний, которые могут проявляться вследствие аборта. Основным симптомом болезни является постоянное преследование пережитого в подсознании женщины. Иногда симптомы постабортного синдрома можно наблюдать в течение длительного времени после аборта и намного позже увидеть их возможные последствия. Женщина призвана быть матерью. Способность вырастить в себе новую жизнь дает полноту и ценность женской душе. Даже если на уровне рассудка женщина считает аборт допустимым и неизбежным, в глубине души он вызывает чувство сильной боли, вины, невосполнимой утраты. Другими словами, сознательное решение в пользу аборта сосуществует с полным его отрицанием в подсознании. Удалить младенца из утробы матери гораздо легче, чем стереть память о ребенке в ее душе!

Cимптомы постабортного синдрома:

депрессия с чувством вины;

скорбь и чувство обиды, переходящие в агрессию;

изменения личности.

Эти симптомы проявляются в различных физических и психических расстройствах, наблюдающихся на протяжении длительного времени. Во время беременности гормоны обусловливают в организме женщины сильные физиологические изменения. Прекращение беременности ведет гормональному срыву, который является одной из причин возникающей после аборта депрессии.

Чувства женщины после аборта:

боль;

скорбь;

ощущение пустоты;

вина;

утрата;

обида;

страх.

Психические последствия аборта. Неверным является утверждение о том, что психические последствия аборта нечастые или кратковременные. Аборта без риска не бывает. С одной стороны, речь идет о смерти неродившегося ребенка, а с другой — беременная женщина совершает то, что диаметрально противоречит ее женственности и материнскому инстинкту. Аборт — это противоестественный акт, который противоречит природе женщины, ее назначению, она попадает в психологический конфликт с собой, окружающими людьми и миром. Зачатие и вынашивание ребенка — это тайна бытия. Женщина в своем материнстве особым, глубинным образом включена в эту тайну, независимо от того, отдает она себе в этом отчет или нет. Под сердцем матери растет существо, призванное к жизни вечной! Это наделяет женщину величием, и уничтожение этого состояния становится ее личной трагедией. Чувство вины связано с утратой чувства собственной полноценности. Уничтожая ребенка, женщина уничтожает нечто великое, что было принесено на алтарь более низких целей, удобств!

Чувство вины усиливают такие факторы: бесплодие как следствие аборта, невынашивание беременности, преждевременные роды, рождение больного ребенка.

— Что подразумевает собой реабилитация после аборта?

— Реабилитация после аборта направлена на то, чтобы снизить риск последующих осложнений. На продолжительность восстановления влияет возраст женщины, состояние ее здоровья, количество перенесенных ранее абортов и наличие детей (легче аборт переносят здоровые молодые женщины, имеющие детей). Медицинская реабилитация включает в себя антибиотикотерапию с целью предотвратить воспаление. Через некоторое время после аборта необходимо провести УЗИ, чтобы исключить неполный аборт или другие осложнения. Необходим обязательный осмотр акушера-гинеколога для своевременного выявления осложнений и подбора метода контрацепции.

Часто назначают гормонотерапию (например, оральные контрацептивы) с учетом гормонального фона женщины. Назначают витамины, восстанавливающие препараты, сбалансированное питание. Еще одна важная составляющая восстановления — психологическая реабилитация, которую проводят медицинские психологи.

— Как подготовиться к желательной беременности?

— Важным этапом в планировании семьи является планирование беременности. Чтобы беременность с самого начала протекала благополучно, лучше начать готовиться к ней заранее. Момент зачатия ребенка — это решение двух взрослых людей, которые психологически готовы к рождению ребенка и могут нести ответственность за его здоровье. Есть ряд условий, соблюдение которых не только увеличивает вероятность зачатия, но и максимально гарантирует рождение здорового ребенка. Подготовку лучше всего начинать за 2—3 месяца до зачатия. Необходимо отказаться от вредных привычек (курение, алкоголь), максимально ограничить использование фармакологических средств, правильно питаться.

Наличие тех или иных заболеваний у родителей может неблагоприятно отразиться на возможности к зачатию, а также на течении самой беременности. Поэтому первым этапом в планировании беременности является посещение врача-гинеколога, который назначит соответствующее клинико-диагностическое обследование, объем которого будет зависеть от состояния здоровья будущей мамы, определит необходимость в консультации других специалистов (терапевта, офтальмолога, стоматолога, генетика).

Не меньшая ответственность за здоровье будущего малыша лежит и на будущем отце ребенка. По мнению специалистов, минимальный срок подготовки для мужчины — 3 месяца, именно столько времени требуется на созревание сперматозоидов.

Меры социальной поддержки

Пособие по беременности и родам. Составляет 100 процентов среднего дневного заработка за два предыдущих года (2015—2016 гг.), который равен: например, МРОТ на начало отпуска x 24/730 Минимальное пособие = (МРОТ на начало отпуска x 24)/730) x количество дней отпуска Максимальное пособие = (670 000 + 718 000) / 730 x количество дней отпуска где: 670 000 и 718 000 - предельные величины базы на соцстрахование в 2015—2016 гг. МРОТ на 1 января 2017 г. — 7500 руб. МРОТ с 1 июля 2017 г. — 7800 руб. Неработающим женщинам пособие выплачивается в фиксированном размере. Пособие за постановку на учет в ранние сроки. Выплачивается один раз за постановку на учет до 12 недель в фиксированном размере — 613,14 рубля. Единовременное пособие при рождении ребенка. Выплачивается один раз в фиксированном размере — 16350,33 рубля. По беременности женам военных срочной службы: 25892,45 рубля. При усыновлении ребенка-инвалида, ребенка от 7 лет или одновременно нескольких детей, являющихся сестрами или братьями (на каждого из детей): 124929,83 рубля. При рождении или усыновлении ребенка, установлении опеки и передаче в приемную семью: 16350,33 рублей. Материнский (семейный) капитал в 2017 году составляет 453026 рублей.

Ежемесячные

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года. Минимальное пособие — фиксированное. Применяется, если заработка нет или заработок < МРОТ. формула: МРОТ x 40 процентов. По уходу за вторым и последующими детьми до 1,5 лет — 6131,37 рубля. На ребенка военнослужащего по призыву — 11096,77 рубля. По потере кормильца на ребенка военнослужащего — 2231,84 рубля. На ребенка в чернобыльской зоне — 3000 руб. — до 1,5 года, 6000 руб. — c 1,5 года до 3 лет. Ежемесячная выплата пособия малоимущей семье — 181 рубль в месяц — базовый размер пособия на каждого ребенка; 355 рублей в месяц — пособие на ребенка одинокой матери; 262 рубля в месяц — на ребенка, родитель которого уклоняется от уплаты алиментов, и на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. Ежегодная выплата многодетным (предоставляется поквартально). Каждая семья региона, имеющая статус многодетной, может оформить специальную ежегодную выплату. Она предоставляется поквартально равными частями (установлена как годовая сумма, но делится на 4 квартала). Этот вид помощи является уникальным для РФ. 3693 руб. (сумма за год). Региональный материнский капитал. В регионе действует местная программа семейного капитала. Родители, родившие или усыновившие третьего (либо последующего) ребенка после 01.01.2011 г., могут рассчитывать на единовременную денежную помощь от местных властей — 110775 руб. Эти деньги не даются наличными, а перечисляются на определенные нужды по безналичному расчету. Их можно потратить на такие цели: улучшение жилищных условий на территории региона; оплата детского образования; газификация жилого помещения. Социальная выплата на полноценное питание беременным женщинам, кормящим матерям, а также детям в возрасте до трех лет: 150 рублей в месяц. Ежемесячная компенсационная выплата, предназначенная для того, чтобы помочь женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет: 50 рублей. Предоставление бесплатной земли многодетным в Краснодарском крае: граждане (один из родителей), имеющие трех и более детей, имеющих гражданство Российской Федерации (далее также — заявитель), однократно без торгов и предварительного согласования мест размещения объектов имеют право на предоставление им в аренду земельного участка, включенного в перечень земельных участков, предназначенных для предоставления в аренду заявителям (далее — перечень), общей площадью от 600 до 5000 квадратных метров для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта (приусадебный земельный участок) в Краснодарском крае в размере, установленном представительным органом местного самоуправления муниципального района (городского округа) при утверждении перечня, с учетом правил землепользования и застройки, землеустроительной, градостроительной и проектной документации, при соблюдении следующих условий на момент подачи заявления: ни одному из таких родителей на территории муниципального района (городского округа, в том числе вошедшего в состав муниципального района в процессе преобразования), в границах которого испрашивается земельный участок, ранее не предоставлялись в собственность бесплатно, в постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое владение земельные участки, предназначенные для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта (приусадебные земельные участки), садоводства, огородничества (данную информацию органы местного самоуправления получают из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, из государственного кадастра недвижимости, из похозяйственных книг и иных правоустанавливающих документов); возраст одного из детей заявителя не должен превышать: 18 лет; 19 лет — проходящих военную службу по призыву в Вооруженных силах Российской Федерации; 23 лет — обучающихся в общеобразовательных организациях и государственных образовательных организациях по очной форме обучения; заявитель в течение последних пяти лет должен проживать (факт проживания по месту жительства подтверждается регистрацией или судебным решением) на территории муниципального района (городского округа, в том числе вошедшего в состав муниципального района в процессе преобразования), в границах которого испрашивается земельный участок. Перечень утверждается представительным органом местного самоуправления муниципального района (городского округа) до 1 сентября 2011 года. В перечень на заседаниях представительного органа местного самоуправления вносятся изменения по включению в него земельных участков и по исключению из него земельных участков, по которым заключены с заявителями договоры аренды или в течение 180 дней не поданы заявления. В перечень включаются земельные участки, поставленные на кадастровый учет в результате проведенных межевых работ, а также стоящие на кадастровом учете как ранее учтенные с указанием кадастрового номера, местоположения, вида разрешенного использования земельного участка и его площади. Заявитель, заинтересованный в предоставлении земельного участка, предварительно ознакомившись с местоположением свободных земельных участков, указанных в перечне, подает по месту проживания в орган местного самоуправления (муниципальный район или городской округ) письменное заявление, в котором должны быть указаны кадастровый номер, местоположение, площадь, вид разрешенного использования и срок аренды земельного участка. К письменному заявлению должны быть приложены: копия паспорта заявителя либо судебного решения о месте жительства; копии документов, подтверждающих наличие у заявителя трех и более детей на момент подачи заявления; справка с места прохождения военной службы по призыву в Вооруженных силах Российской Федерации (в случае прохождения детьми военной службы по призыву в Вооруженных силах Российской Федерации); справка с места обучения (в случае обучения детей в общеобразовательных организациях и государственных образовательных организациях по очной форме обучения). В случае отсутствия свободных земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена в границах городских (сельских) поселений, в целях предоставления их заявителю орган местного самоуправления (муниципального района или городского округа) инициирует вопрос о безвозмездной передаче для этих целей в муниципальную собственность земельных участков, находящихся в федеральной собственности, в государственной собственности Краснодарского края или муниципальной собственности другого муниципального образования, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим законом, и включает указанные земельные участки в перечень свободных земельных участков.

— Если женщина хочет ребенка, но единственный способ — ЭКО, как быть, куда обращаться?

— Право на предоставление бесплатной медицинской помощи с применением экстракорпорального оплодотворения в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования имеют граждане, имеющие полис обязательного медицинского страхования и медицинские показания к применению вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО). Естественно, еще одним условием является отсутствие противопоказаний и ограничений для получения данного вида медицинской помощи.

Наличие показаний для проведения ЭКО или противопоказаний определяется врачом — акушером-гинекологом после дополнительного обследования (приказ Минздрава РФ №107 от 01.08.2012). На практике это выглядит так. Обследование и подготовка пациентов для оказания медицинской помощи с использованием ЭКО проводятся врачами — акушерами-гинекологами женских консультаций. После проведенного обследования выписка из медицинской документации с результатами обследований предоставляется в Комиссию Министерства здравоохранения Краснодарского края по отбору пациентов для проведения лечения с использованием методов вспомогательных репродуктивных технологий. Комиссия рассматривает выписку из медицинской документации пациентов и принимает решение о направлении пациента для проведения лечения с использование методов ВРТ в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования.

Сегодня в Краснодарском крае медицинскую помощь с применением ЭКО за счет средств ОМС оказывают 3 медицинские организации: ГБУЗ «Краевой центр охраны здоровья семьи и репродукции» Министерства здравоохранения Краснодарского края, МБУЗ «Детская городская клиническая больница №1» (г. Краснодар), Базовая акушерско-гинекологическая клиника ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России. При направлении пациентов на процедуру ЭКО комиссией предоставляется перечень медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, и информация о периоде ожидания лечения.

В соответствие с выбором пациентов выдается направление на проведение процедуры ЭКО. Чтобы исключить осложнения, связанные с применением процедуры ЭКО, не допускается проведение более двух процедур ЭКО в год, сопровождающихся стимуляцией суперовуляции. Согласно информационно-методическому письму Министерства здравоохранения Российской Федерации «О направлении граждан Российской Федерации для проведения процедуры ЭКО» от 29 марта 2016 г. №15-4/10/2-1895, оплата донорского материала для использования в программах вспомогательных репродуктивных технологий производится за счет личных средств пациентов.

Возрастные критерии отбора пациентов при направлении на ЭКО отсутствуют. Однако существуют медицинские ограничения, такие как: снижение овариального резерва и состояния, при которых лечение с использованием базовой программы ЭКО неэффективно и показано использование донорских и (или) криоконсервированных половых клеток и эмбрионов, а также суррогатного материнства.

При наличии медицинских показаний процедура ИКСИ предоставляется в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования и не оплачивается дополнительно.

Беседовала Ольга ЛЫЖНИК