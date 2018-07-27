Медицинская помощь должна быть доступной

Обеспечение доступности медицинской помощи на Кубани стало темой заседания социальной внутрипартийной платформы.

Кубанские единороссы обсудили вопросы формирования сети медицинских организаций, эффективного использования ресурсов здравоохранения, обеспечения квалифицированными кадрами учреждений здравоохранения, внедрения современных технологий медпомощи.

В региональном исполнительном комитете «Единой России» прошло заседание социальной внутрипартийной платформы под председательством руководителя платформы, члена фракции партии в Законодательном Собрании Краснодарского края Александра Шустенкова. В дискуссии приняли участие депутаты-единороссы ЗСК и городской Думы Краснодара, члены регионального и местных общественных советов партийного проекта «Здоровое будущее», а также медицинские работники и эксперты.

Участники отметили, что необходимо разработать механизмы и инструменты обеспечения доступной и качественной медицинской помощи в Краснодарском крае.

— Важно проработать механизмы обеспечения шаговой доступности первичного звена здравоохранения в малых населенных пунктах, обеспечить малочисленные населенные пункты (до ста человек) мобильными передвижными медицинскими комплексами с целью оказания первичной помощи жителям,— сказал Александр Шустенков.

О доступности медицинской помощи для отдельных категорий граждан, в частности людей старшего поколения, рассказал региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее», главный специалист по гериатрии Министерства здравоохранения Краснодарского края, начальник Клинического госпиталя для ветеранов войн Сергей Исаенко.

В Краснодарском крае особое внимание уделяется развитию первичного звена здравоохранения: открыто 248 офисов врачей общей практики, край вошел в число пилотных территорий по внедрению проекта «Бережливая поликлиника» (в 2017 году в нем участвовали две медицинские организации, с февраля 2018 года — 76 медицинских организаций Краснодарского края).

На Кубани активно развивается гериатрическая служба.

— Прошли обучение 64 врача из медицинских организаций муниципальных образований края. Открыто десять гериатрических кабинетов. На базе Краевого клинического госпиталя для ветеранов войн в 2018 году на функциональной основе начал работу гериатрический центр. Специалисты госпиталя осуществляют координацию работы по созданию гериатрической службы в крае,— рассказал Сергей Исаенко.

Также, благодаря реализации партийного проекта «Старшее поколение», удалось ликвидировать очереди в дома-интернаты для престарелых и инвалидов. Перестройка и новое строительство интернатов для пожилых людей и инвалидов идут по всей стране, в том числе и в Краснодарском крае.

В своем выступлении председатель регионального общественного совета партийного проекта «Здоровое будущее», ректор Кубанского государственного медицинского университета Сергей Алексеенко коснулся решения проблемы кадрового дефицита, в том числе качества и финансирования медобразования.

— Речь идет о целевом наборе, в котором будет закреплена ответственность молодого специалиста в случае специальной бюджетной подготовки. Это позволит повысить обеспеченность кадрами в сельской местности и малых городах,— подчеркнул Сергей Алексеенко.

Единороссы выработали инициативы на тему обеспечения доступности медицинской помощи в Краснодарском крае, которые будут направлены на рассмотрение фракции партии «Единая Россия» в Законодательном Собрании Краснодарского края. Туда вошли предложения по укреплению материально-технической базы для детских поликлиник и отделений, по реализации пилотного проекта «Бережливая поликлиника», рекомендовано проводить постоянный мониторинг качества и доступности медицинской помощи.

— Необходимо, чтобы граждане, независимо от того, где они живут — на селе или в городе, имели гарантированный доступ ко всем видам медицинской помощи. Особое внимание следует уделить первичной помощи, находящейся в шаговой доступности. Здоровая нация, здоровое будущее — наша общая задача,— подвел итог Александр Шустенков.