В Краснодаре хирурги заменили аорту 24-летнему пациенту

В Краснодаре в краевой клинической больнице №1 хирурги провели операцию по замене аорты 24-летнему пациенту.

У юноши была диагностирована аневризма. Из-за того, что кровь не поступала во внутренние органы, парень мог умереть буквально в любую секунду. Несмотря на то, что раньше краснодарским медикам не приходилось раньше делать подобные операции, они не испугались и начали готовить пациента к операции.

На помощь они пригласили коллег из Российского научного центра хирургии. Специально для молодого человека бал сделан протез аорты. Операция продлилась целых десять часов и завершилась успешно.

- Диаметр основного сосуда, который проходит от сердца до таза, в норме составляет порядка двух сантиметров. В состоянии аневризмы, которая была у этого пациента, — это расширение сосуда — его диаметр составлял порядка 20 сантиметров, — рассказал о предоперационном диагнозе заведующий отделением сосудистой хирургии Краевой клинической больницы №1 Роман Виноградов.

По словам медиков, самым сложным было не только заменить сосуд, но и пересадить отходящие от него ветви. Именно они снабжают кровью все внутренние органы. На данный момент пациент уже пришел в себя. Он проходит реабилитацию и чувствует себя хорошо.