Вопросам здравоохранения — особое внимание

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова провела заседание координационного совета по вопросам обеспечения и защиты прав граждан в сфере ОМС.

Открывая мероприятие, вице-губернатор напомнила, что перед Краснодарским краем стоит непростая задача: к 2030 году средняя продолжительность жизни в регионе должна вырасти до восьмидесяти лет.

— Сегодня нам удалось достичь определенных результатов. 73,4 года — средняя продолжительность жизни в крае, это один из лучших показателей в России. Но нам будет нелегко выполнить поставленную задачу с учетом серьезных системных ошибок в здравоохранении. Для достижения цели должны быть использованы все ресурсы. Наша общая задача — объяснить врачам, что возраст не приговор и к пожилым пациентам нужно относиться так же внимательно, как и ко всем остальным,— акцентировала Анна Минькова.

Она отметила, что в регионе необходимо четко наладить схему оповещения жителей о диспансеризации, чтобы каждый человек был своевременно уведомлен о предстоящем профосмотре, понимал его важность. Анна Минькова поручила Министерству здравоохранения Кубани организовать системную просветительскую работу практикующих врачей в СМИ: еженедельно в теле- и радиоэфирах освещать различные актуальные вопросы.

Особое внимание на совете было уделено качеству и срокам оказания медпомощи по линии ОМС.

— По документам мы обследуем и лечим каждого, а по факту оказывается, что это не так. Почти в 70 процентах отчетов нет динамики состояния здоровья больного, направлений на дальнейшее обследование. А по каждому третьему случаю медорганизации вообще не смогли предоставить подтверждение выполнения объемов, выставленных на оплату,— подчеркнула Анна Минькова.

Как сообщила директор ТФОМС края Надежда Губриева, территориальным фондом и страховыми медорганизациями в первом полугодии было проведено 268 тысяч медико-экономических экспертиз. В 32 тысячах случаев были выявлены нарушения, за которые с медорганизаций было удержано 34 миллиона рублей. В 64 процентах выявленных случаев отсутствовали записи врачей, в том числе о постановке пациентов на диспансерный учет и их диспансерном наблюдении. Также фонд провел 200 тысяч экспертиз качества оказания медпомощи и выявил 42 тысячи случаев с нарушениями. За некачественную медпомощь с больниц удержали 76 миллионов рублей.

Надежда Губриева проинформировала, что с учетом поставленных задач по снижению смертности фонд в течение двух недель проведет анализ по муниципалитетам, где показатели смертности выросли и превышают среднекраевой.

В свою очередь руководитель территориального органа Росздравнадзора по Краснодарскому краю Галина Прибежищая сообщила, что в первом полугодии ведомство организовало 189 проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе сто двадцать — внеплановых. По их итогам было составлено 180 протоколов об административном правонарушении. Она акцентировала, что между Росздравнадзором и ТФОМС заключено соглашение по обмену информацией. Ведомство использует данные фонда при назначении проверок.

Среди выявляемых ведомством нарушений в больницах — ошибки в маршрутизации, на недопустимость которых Анна Минькова указывала неоднократно. На совете обсуждали возможность проведения внеплановой аттестации врачей для исключения таких случаев в будущем.

Начальник отдела организации ОМС и защиты прав застрахованных ТФОМС Ирина Дубовикова озвучила показатели деятельности страховых представителей по итогам полугодия. При этом она отметила, что нагрузка на одного представителя в крае выше в полтора раза, чем в среднем по РФ. Перед страховыми организациями поставлена задача решить эту и другие проблемы.

По итогам первого полугодия на Кубани показатель общей смертности составил 12,5 на одну тысячу населения. В прошлом году за этот же период он составлял тринадцать умерших. Число умерших сократилось на 1403 человека. Краснодарский край занимает первое место среди регионов России по числу сохраненных жизней.