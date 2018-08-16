Не болей, позвоночник

Боли в спине, постоянно напряженные мышцы и даже позвоночная грыжа — причина всех этих симптомов одна: остеохондроз. Вместе со специалистами ГБУЗ «Центр медицинской профилактики» Министерства здравоохранения Краснодарского края «Кубань сегодня» напоминает своим читателям, когда бить тревогу и как предупредить это заболевание позвоночника.

О чем речь

Остеохондроз — заболевание позвоночника, характерной особенностью которого является дегенеративно-дистрофическое поражение межпозвонковых дисков, а затем и самих тканей позвонков, что приводит к снижению стабильности позвоночника, защемлению нервных окончаний, развитию такой патологии, как позвоночная грыжа, а в дальнейшем — к деградации суставов позвоночного столба и межпозвонковых связок с формированием костных отростков — остеофитов. По статистике, остеохондроз встречается у 40—90 процентов жителей Земли, преимущественно в возрасте 30—35 лет.

Есть ли нюансы

Различают три формы остеохондроза: шейный, грудной и поясничный. Шейный остеохондроз выражается болями в области шеи, руках, для него характерны приступы головной боли и онемения пальцев. Признаки остеохондроза грудного выражаются в острой или ноющей боли в спине, затрудненном дыхании, болевых ощущениях в районе сердца. Поясничный остеохондроз начинается с болей в области поясницы и нижних конечностей, постепенно усиливающихся при движении. У больных часто наблюдаются расстройства мочеполовой системы, может появиться ослабление потенции у мужчин и дисфункция яичников у женщин. Встречается и разновидность смешанного остеохондроза, относящегося к наиболее тяжелой форме заболевания.

Кто в зоне риска

Во-первых, люди, в силу характера работы или личных предпочтений проводящие много времени за компьютером. В результате продолжительного нахождения в неестественной для позвоночника позе формируются нарушения осанки, деградация спинных мышц, приводящие к различным патологиям позвоночника.

Во-вторых, в медицине действует правило, согласно которому остеохондроз представляет собой совокупность нескольких факторов и начинает проявляться в следующих случаях: проблемы с обменом веществ, наследственная предрасположенность к остеохондрозу, проблемы с осанкой, различные степени плоскостопия и прочие нарушения скелета, токсическое отравление организма и некоторые инфекции, травмы и ушибы опорно-двигательного аппарата, возрастная регрессия, лишний вес, вредные привычки.

Как диагностировать

Первичный диагноз «остеохондроз межпозвонковых дисков» устанавливают, принимая во внимание симптомы остеохондроза спины, указанные больным при обращении в клинику. Осмотр на спинной остеохондроз состоит из проверки позвоночника больного в различных положениях, при условии покоя и движения. После завершения процедур осмотра больной подвергается аппаратной диагностике, при помощи которой происходит подтверждение первоначального диагноза, его уточнение либо опровержение. От правильной диагностики во многом зависит успешность определения формы и стадии остеохондроза. Следует помнить, что диагностирование и рекомендации, как избавиться от остеохондроза, находятся в области компетенции невропатолога — все процедуры должны проходить только под его наблюдением.

Как предотвратить

Наиболее действенный способ борьбы с остеохондрозом — соблюдение режима правильного питания и умеренной физической активности. Не только при лечении остеохондроза, но и в качестве его профилактики эффективней всего: массаж поясничной зоны, области спины и конечностей, прыжки на месте, упражнения на турнике, плавание на спине.

При склонности к остеохондрозу необходимо придерживаться строго сбалансированного режима питания, преимущественно основанного на белковой пище: из повседневного рациона исключаются грибы, ограничивается употребление соленой, жирной пищи, сахара, мучного и кондитерских изделий, кофе. Суточный объем выпиваемой жидкости не должен превышать одного литра, а количество приемов пищи необходимо удерживать в значении пять — семь за день.

Как лечить

Лечение остеохондроза подразумевает использование комплекса мероприятий, которые необходимо выполнять от одного — трех месяцев до года. Ни в коем случае не стоит заниматься самолечением. Лечение остеохондроза проводится двумя основными методами: консервативным и хирургическим. Консервативное лечение остеохондроза направлено на купирование болевого синдрома, нормализацию работы позвоночника и его составляющих, а также предупреждение дальнейших дистрофических изменений в «оси» человека. Оно включает в себя: медикаментозную терапию, физиотерапию, лечебную физкультуру (ЛФК), массаж, гидромассаж, мануальную терапию, вытяжение позвоночника. Оперативное лечение остеохондроза применяется при неэффективности консервативного способа и назначается лечащим врачом или консилиумом врачей.

Подготовила Анастасия КУРОПАТЧЕНКО