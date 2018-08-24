Акция — вакцинация

В сентябре на Кубани стартует прививочная кампания против гриппа. Всемирная организация здравоохранения уже объявила, какие штаммы вирусов будут наиболее активны в этом году.

Бесплатную вакцину получат в поликлинике дети от шести месяцев, школьники и студенты, лица старше шестидесяти лет, медики, работники сферы образования, обслуживания и ЖКХ, общественного транспорта, люди с хроническими заболеваниями и призывники.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения края, вакцинация снижает частоту заболеваемости гриппом в среднем в два раза. Даже если ставится диагноз грипп у привитых пациентов, то заболевание протекает легче, без серьезных осложнений.

Бесплатные профилактические прививки проходят в государственных, муниципальных или частных организациях здравоохранения, в том числе в медицинских кабинетах детских садов, средних и высших учебных заведений, здравпунктах при наличии лицензий на медицинскую деятельность.

В 2017 году на Кубани вакцинировали больше 2,5 млн человек. Эпидемический порог не был превышен.