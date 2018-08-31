Черноморское побережье накроет «Волна здоровья». Всероссийская оздоровительная акция пройдет по маршруту следования круизного лайнера «Князь Владимир» Сочи – Новороссийск –– Ялта – Севастополь – Сочи. В этих городах будет организованно бесплатное обследование детей. Тяжелобольные ребятишки и их родители попадут на прием признанным врачам. Консультации будут вести специалисты федеральных медицинских центов имени Бакулева, микрохирургии глаза, стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова, научно-клинического центра оториноларингологии, эндокринологии, травматологии и ортопедии, детского медицинского центра, центра экстренной психологической помощи МЧС России. Основной целью акции является оказание адресной помощи детям, страдающим врожденными пороками сердца, нарушениями зрения, слуха и другими заболеваниями, а также популяризация и внедрение инновационных технологий оздоровления населения. В каждом городе в заранее подготовленных списках значатся сотни детей, которых местные минздравы заранее отбирают для консультаций со столичными специалистами. Это дети в возрасте от грудничкового до подросткового с патологиями различных органов. После осмотра медиками у детей появляется шанс получить верный диагноз, а также возможность пройти лечение в Москве. Старт акции даст «Волна Здоровья» даст академик Лео Бокерия в Сочи 2 сентября в детской больнице № 9.

Ирина СИЗОВА