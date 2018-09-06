Секреты здоровья Лео Бокерии

Если спросить, кто же такой добрый доктор Айболит, то многие, не задумываясь, ответят: Лео Бокерия. Имя этого замечательного врача, делающего самые сложные операции на сердце, известно всем. Многим он даже спас жизнь. Вот и сейчас, когда ему уже под восемьдесят, продолжает оперировать. По четыре-пять операций в день. А потом, устало выйдя из операционной и сняв маску, он превращается в того самого доброго доктора, которому улыбаются спасенные малыши и измученные ожиданием родители. Таким он приехал и в Сочи. На курорте Лео Бокерия дал старт Всероссийской акции «Волна здоровья».

— Лео Антонович, расскажите, пожалуйста, что такое «Волна здоровья» и кого она накроет в этом году.

— Всероссийская акция «Волна здоровья» стартовала в 2006 году. Ее цель была проста. Дать возможность ребятишкам с проблемами здоровья и их родителям попасть на прием к специалистам из столицы. Для этого доктора федеральных центров проезжали на теплоходе несколько населенных пунктов и принимали маленьких пациентов. Тех, у кого была необходимость, приглашали на операции или лечение в Москву. Начиналась эта акция с детской кардиологии. По статистике, тридцать процентов детей имеют так называемый врожденный критический порок сердца. Это означает, что если в первый месяц жизни им не сделать операцию, то более 70 процентов из них умрет. И если в 1996 году на всю страну оперировалось только триста новорожденных детей с пороками сердца, то сейчас только в Институте имени Бакулева делается более 1800 операций ежегодно. За годы существования акции «Волна здоровья» мы прошли по Каме, Дону, Волге, Оби, Иртышу, Лене, Ладожскому и Онежскому озерам. Если начиналось всё с детской кардиологии, то сегодня в акции участвуют специалисты по семи направлениям, включая микрохирургию глаза, оториноларингологию, эндокринологию, травматологию и ортопедию, гинекологию, общую педиатрию. Всего обследование прошло более десяти тысяч детей, порядка тысячи из них получили необходимое лечение в федеральных центрах.

— Лена, Иртыш, Обь — регионы, где медицинская помощь иногда оказывается труднодоступной. Почему в этом году выбор пал на черноморское побережье и что вы ожидаете от этой акции?

— Мы хотим, чтобы у нас следующие поколения были здоровыми почти на сто процентов. И начинается это с детства, с вовремя оказанной помощи. Даже среди наших пациентов 97 процентов случаев — дети, перенесшие операцию на сердце, проживают такую же по продолжительности и качеству жизнь, как и их здоровые сверстники. При этом запущенные пациенты встречаются везде, даже в Москве. Почему мы решили приехать на черноморское побережье, в Краснодарский край, который считается благополучным в медицинской отрасли? Мы хотим наш опыт внедрить повсеместно. Чтобы в следующий раз краевой центр со своими специалистами — окулистами, стоматологами, гинекологами мог бы повторить подобную акцию. Учитывая, что в ней принимают участие врачи разных специальностей, у ребенка есть возможность сразу пройти комплексное обследование. Кроме того, родители всегда хотят получить «второе мнение» подтвердить диагноз местных специалистов, а врачи могут выработать единую тактику лечения. Как известно, нет пределу совершенству, тем более в медицине, тем более в специализированной помощи.

— Вы сами совершенствуетесь ежедневно, продолжаете оперировать. Какая операция была самая сложная? Помните?

— И первую свою операцию помню, и самую сложную. Это было еще в 1980 году. Я делал операцию по устранению жизнеугрожающей аритмии. Это состояние, которое заканчивается внезапной смертью: очень частый ритм сердца. Тогда в мире было только две клиники, которые делали такие операции. Мне повезло: меня командировали в обе — я поехал, посмотрел, понял, что мы можем это делать и в нашей стране. В чем состояла сложность? При аритмии сердце в размерах обычное, не увеличенное. Невероятно маленькие размеры, доступ очень сложный, метод остановки сердца был разработан очень плохо. И мне надо было отделить левое предсердие от левого желудочка. Операционную дали маленькую, солнце грело, операция длилась полтора часа. Сегодня подобная операция занимает минут сорок. Я очень волновался, условия в операционной были никакие — сейчас у нас микроклимат, температура 17 градусов. Закончилось всё хорошо, пациент по фамилии Дронов выжил, поправился, здоров по сей день.

— За свою жизнь вы помогли не одному десятку больных. Скажите, общаетесь со своими пациентами?

— Конечно, приходят, пишут. Но их тысячи. Хотелось бы их увидеть, услышать, но день у меня просто сумасшедший. Я прихожу на работу в 07:30 — в восемь утра уже в операционной. Обычно делаю четыре-пять, иногда шесть операций. В моей жизни было три случая, когда делал по семь операций в день. Все три раза это была пересадка сердца, потому что сообщили о наличии донора. Я в кабинете поспал в своем кресле и на следующий день пошел в операционную — сделал пять операций. Последний раз это было десять дней назад.

Хочу рассказать про случай, когда наши пациенты помогли спасти не один десяток жизней. В конце девяностых многие матери, у кого родился ребенок с пороком сердца, отказывались от детей, отдавали их в детские дома. Тогда мы начали проводить акцию «Прикоснись к сердцу ребенка». Нам помогли в мэрии Москвы, поддержал певец Олег Газманов. У него была футбольная команда «Хит-FM». Мы собрали своих бывших пациентов, организовали команду из них и во дворце «Олимпийский» устроили матч. Все средства передали на детские операции. Мы стали проводить такие акции в разных регионах страны. Самая запоминающаяся была в Грозном. В республике в очереди на операцию стояли 186 детей, а квот было только пятьдесят. В ходе акции было собрано 36 миллионов рублей — этих средств хватило на операции всех ребятишек. Вот такой пример нашей дружбы с бывшими пациентами.

— Иногда вы с пациентами даже гуляете…

— Это вы про «Прогулку с врачом»? Это очень хорошее начинание. Как известно, пешие прогулки очень полезны для здоровья. Человек, который каждый день проходит по десять тысяч шагов, в среднем живет на шесть лет дольше. Мы предложили всем желающим проходить десять тысяч шагов в компании с врачами. Во время такой прогулки можно было в непринужденной беседе задать вопросы специалисту, понять, как действовать, есть ли необходимость обращаться в поликлинику. Несколько раз я тоже выходил на прогулку. Потом перестал. За мной очередь целая из желающих пообщаться выстраивалась. Так что решил с пациентами общаться на работе, а то не успевал со всеми переговорить.

— Лео Антонович, в заключение нашей беседы откройте секрет здоровья. Получить совет от такого замечательного врача хотят многие…

— Прежде всего — соблюдать режим дня. Это предполагает исключение всех излишеств: не переедать, не перепивать. Важен сон, который должен быть здоровым и достаточным. Даже если человек работает в третью смену, он должен стремиться ложиться в одно и то же время. В моем представлении для того, чтобы быть здоровым, надо в жизни сделать что-то хорошее, ну, или, по крайней мере, стремиться к этому. Утром, когда встаешь, даже если нет настроения, нужно подумать о чем-то хорошем: песенку спеть или анекдот вспомнить. Поделиться своим хорошим настроением со своими близкими — они расскажут что-то приятное тебе в ответ. Приходишь на работу — заражаешь таким настроением других. И оказывается, что жить-то хочется, а вокруг тебя интересные и приятные люди. Как видите, быть здоровым достаточно просто.

Ирина СИЗОВА