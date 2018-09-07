Автопоезд здоровья

Команда медиков ведущего медучреждения края — Краевой клинической больницы №1 имени профессора С. В. Очаповского продолжает проводить выездную диспансеризацию населения.

Так, за последний месяц лета шестнадцать врачей посетили Кореновский, Абинский, Тихорецкий и Приморско-Ахтарский районы, где осмотрели и проконсультировали 420 пациентов.

Главная задача врачей — выявление сердечно-сосудистых заболеваний и других патологий внутренних органов на ранних стадиях. В мобильном медицинском комплексе жители муниципальных образований края сдавали анализы крови, проходили флюорографию и маммографию, УЗИ, ЭКГ и антропометрию. Также специалисты измеряли артериальное и внутриглазное давление.

— Мобильный автопоезд позволяет на должном уровне обеспечить доступность первого этапа диспансеризации для жителей небольших сел и поселков. В ином случае гражданам пришлось бы самостоятельно приезжать в районный центр для прохождения обследования,— сообщили в Министерстве здравоохранения Краснодарского края.