Уникальная операция

В Краевой клинической больнице №1 имени проф. С. В. Очаповского Министерства здравоохранения Краснодарского края успешно прооперировали 53-летнего краснодарца с трудно излечимой онкологией.

Рак поразил крестец — место соединения костей таза с позвоночником. Из-за болезни мужчина с трудом ходил: передвигался в основном с помощью ходунков. Последние полгода состояние стало резко ухудшаться. Химио- и лучевая терапия для такого типа новообразования были малоэффективны. Только хирургия — хирургия мирового уровня — могла спасти больного.

Опухоль оперировали в два этапа: с помощью переднего (через живот) и заднего (со стороны спины) доступа. Врачи полностью удалили пораженный раком крестец и соединили позвоночник с тазом сложной многовинтовой конструкцией. На всё это ушло 14 часов. В уникальной операции участвовали разнопрофильные врачи: вертебрологи, сосудистые хирурги, колопроктологи, рентген-хирурги и другие. В составе медицинской бригады были два онколога из Российского онкологического научного центра им. Н. Н. Блохина (Москва), специализирующихся на патологиях таза. Они высоко оценили уровень организации клиники и результаты лечения больного.

— Рак крестца, тотальное поражение его верхних отделов — очень редкое заболевание, его в нашей стране практически не оперируют,— делится заведующий отделением вертебральной хирургии РОНЦ им. Блохина, профессор Эльмар Мусаев. — Если подобные вмешательства и возможны, то только в крупных многопрофильных центрах, где современное оборудование и высококлассная подготовка кадров. Мне было очень комфортно работать в НИИ — ККБ №1: здесь изумительный коллектив и великолепные операционные.

Сегодня пациент продолжает лечение в больнице. Его навещает жена, двое сыновей, близкие друзья. Их забота и поддержка помогают мужчине быстрее восстановиться.