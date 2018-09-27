Евгений Филиппов: «Для каждого из нас диспансеризация должна войти в привычку»

Министерство здравоохранения Краснодарского края ежедневно занимается насущными вопросами пациента. О том, как выстроена работа «за кадром», какие перемены ждут нас, обычных пациентов, в медицине и как сохранить здоровье надолго, нам рассказал министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

— Евгений Федорович, какие направления в работе Министерства здравоохранения края по оказанию медицинской помощи вы считаете приоритетными?

— Основными для нас сейчас являются сразу несколько направлений. Первое — профилактика заболеваний. К сожалению, врачи по-прежнему часто сталкиваются с тем, что пациенты достаточно поздно обращаются за медпомощью, не придавая значения симптомам или не замечая их вовсе. Мы также понимаем важность развития первичной медпомощи и делаем всё возможное для приближения качественной медицинской помощи жителям нашего региона. И на особом контроле здоровье детей, старшего поколения и снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

— Что на практике представляет собой профилактика заболеваний и как ее проводить?

— Важно не заниматься самолечением и выработать у себя привычку раз в год или даже два раза в год посещать врача с профилактическим визитом. Когда ничего не беспокоит, но основные показатели здоровья нужно проверить. Кроме того, нужно обязательно проходить диспансеризацию. Диспансеризация — это хорошая возможность проверить состояние своего организма и вовремя начать лечение. В год медики края в рамках диспансеризации обследуют около миллиона кубанцев.

С 2013 года диспансеризация снова стала всеобщей. В соответствии с приказом Минздрава России взрослые проходят углубленное обследование раз в три года, а в промежутках — профилактические осмотры. Все-таки основная цель диспансеризации — раннее выявление заболеваний, которые могут привести к инвалидности и преждевременной смертности. Поскольку диспансеризация проводится с целью раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний и в первую очередь это болезни системы кровообращения, онкологические заболевания и сахарный диабет, перечень исследований в 2018-м действительно немного скорректирован для более точного определения отклонений в состоянии здоровья у разных возрастных групп.

Какие-то анализы были перенесены в другую возрастную категорию, иные перенесены с первого этапа на второй, некоторые были и вовсе исключены (общий анализ крови, УЗИ брюшной полости, гастроскопия). А вот анализ на выявление рака репродуктивной системы мужчин (в 45 лет и в 51 год), наоборот, добавлен.

— Как понять, когда каждому из нас пора проходить диспансеризацию, куда обращаться?

— Если в этом году ваш возраст делится на три, то вы можете обратиться в свою поликлинику и пройти диспансеризацию. Проводится она один раз в три года, начиная с возраста 21 год. Это набор универсальных методов обследований для раннего выявления наиболее вероятных для данного возраста и пола хронических неинфекционных заболеваний.

Чтобы пройти скрининг, достаточно обратиться к участковому терапевту поликлиники или в регистратуру. Узнать подробности всегда можно по телефону горячей линии Министерства здравоохранения края 8 (800) 200-03-66.

— А как бороться с сезонными заболеваниями? Например, с гриппом. Что вы можете посоветовать для защиты перед новым сезоном простуд?

— На сегодняшний день вакцинопрофилактика — самый надежный метод защиты от гриппа. Ничего более современного и действенного еще не придумали. Поэтому нельзя упускать такую возможность защитить свой организм от тяжелой болезни. Обязательно нужно делать прививки себе и, конечно же, своим детям. Только так можно быть уверенным, что вирус обойдет вас стороной. Вакцинация снижает частоту заболеваемости гриппом в среднем в два раза. Даже если мы ставим диагноз «грипп» у привитых пациентов, то заболевание протекает легче, без серьезных осложнений.

Штаммовый состав противогриппозных вакцин ежегодно определяет Всемирная организация здравоохранения. То есть каждый год мы получаем вакцину именно от того вида гриппа, который наверняка может распространиться в стране.

В первую очередь привиться необходимо тем, кто находится в группе риска: это дети от шести месяцев до восемнадцати лет, учащиеся высших и средних профессиональных образовательных организаций, беременные, медработники, учителя, взрослые старше шестидесяти лет, лица с хроническими заболеваниями, призывники, работники общественного транспорта, коммунальной сферы. Для этих групп лиц прививки от гриппа бесплатны.

— Давайте поговорим о здоровье детей. Что бы вы посоветовали родителям?

— Прежде всего — внимательно следить за своими детьми. Очень тяжело констатировать бытовые травмы, когда малыши выпадают из окон, опираясь на москитные сетки. И практически всегда родители разводят руками: на секунду отвернулась. А сколько случаев травм из-за оставления ребенка одного дома или в запертой машине? Основной причиной детского травматизма или даже смертности становится отсутствие должного родительского контроля. С ребенком нужно проводить беседы, и немаловажно учить вести безопасный образ жизни. А также еще наиболее частыми причинами детского травматизма являются ожоги, в том числе от зацепинга на крышах электротранспорта. Родители должны всегда быть начеку, чтобы четко понимать, где находится их ребенок, не занимается ли он опаснейшим зацепингом, не ныряет ли в опасных местах водоемов, не играет ли с огнем, не катается ли на скутере или велосипеде на оживленных трассах. Для того чтобы узнать об увлечениях ребенка, иногда достаточно заглянуть на его страницы в соцсетях или осмотреть одежду ребенка, вернувшегося с прогулки. Даже вовремя замеченный железнодорожный запах или мазут на джинсах может предотвратить трагедию. Важно предупреждать ребенка об опасностях, которые могут его подстерегать при экстремальном досуге. Важно также следить за психологическим состоянием ребенка, наблюдать, не расстроен ли он чем-то, что может вызвать у него желание выйти на улицу и заняться агрессивным видом отдыха. Для замены нелегальных «адреналиновых» занятий можно устроить ребенка в туристические кружки или спортивные школы.

И, конечно же, главный совет — начинать готовиться к появлению детей заранее и проходить все необходимые диагностические процедуры еще на этапе планирования беременности. В нашей стране распространен миф, что здоровье детей зависит только от матери. Это не так. Здоровье отца играет очень важную роль. Поэтому, прежде чем зачать ребенка, обследование должны пройти оба супруга. Я говорю как врач-педиатр. А беременным нужно вовремя становиться на учет и регулярно наблюдаться в женской консультации, чтобы врачи имели возможность как можно раньше выявить патологию и начать лечение. Современные технологии позволяют проводить скрининг уже на первых триместрах, внутриутробные операции.

— Вы упомянули, что профилактика онкозаболеваний на особом контроле сегодня. Расскажете подробнее.

— Вы знаете, что 2018 год объявлен президентом России В. Путиным годом борьбы с онкологическими заболеваниями. Для Кубани приоритет, обозначенный президентом, уже довольно длительное время является важнейшим. В южном регионе, с повышенной инсоляцией, процент распространенности онкологических заболеваний всегда выше, чем на севере. Поэтому на протяжении последних лет профилактика рака — это наша ежедневная работа. С 2011 года в ходе профилактических акций, проводимых во всех районах края, онкологами было осмотрено более 370 тысяч человек и выявлено около 14 тысяч различных заболеваний, среди которых две тысячи злокачественных новообразований.

Благодаря этим акциям на Кубани высокий процент выявляемости новообразований. Это значит, что, если болезнь выявлена на ранней стадии, своевременным лечением будет спасена жизнь пациента. Сегодня, благодаря пониманию проблем и личному вниманию к здравоохранению края губернатора В. И. Кондратьева, онкологическая служба Кубани обеспечена необходимым дорогостоящим оборудованием. В нашем крае внедрены роботизированные хирургические системы, диагностическое оборудование. Для врачей важно, чтобы люди сознательно относились к своему здоровью и вовремя проходили обследования.

— Евгений Федорович, вернусь к посланию Федеральному Собранию и процитирую президента: «Наш нравственный долг — всемерно поддержать старшее поколение, которое внесло огромный вклад в развитие страны. У пожилых людей должны быть достойные условия для активного, здорового долголетия». Как эта задача решается на Кубани?

— Это еще одно важное направление работы Министерства здравоохранения. Сегодня каждый пятый житель Кубани — пожилой человек. При этом более 76 тысяч наших земляков старше 85 лет, то есть долгожители. Безусловно, здоровье пожилых людей нуждается в отдельном внимании. Здесь есть несколько причин, и основная физиологическая. Судите сами: люди пожилого возраста страдают хроническими заболеваниями. Каждому третьему из них требуется ежегодное стационарное лечение, каждый пятый нуждается в периодическом долговременном лечении. В 2017 году стационарную медицинскую помощь в крае получило более 300 тысяч человек старше шестидесяти лет, а это 35 процентов от общего числа пролеченных больных в стационаре.

С начала года в крае стартовал новый профилактический проект «Кубань — край долгожителей». Пожилым людям трудно приехать на обследование в краевую столицу, поэтому ежемесячно бригады краевого госпиталя ветеранов войн выезжают в самые отдаленные населенные пункты Кубани. Мобильные бригады в составе узких специалистов (кардиолога, невролога, офтальмолога, пульмонолога, гастроэнтеролога) оснащены передвижными аппаратами УЗИ, ЭКГ и так далее. Краевые медики оказывают практическую помощь врачам районов в проведении обследования лиц пожилого и старческого возраста, выявляют маломобильных пожилых пациентов, нуждающихся в проведении обследования и лечения на дому, отбирают пациентов, нуждающихся в лечении в краевых медорганизациях.

Кроме того, на Кубани открываются гериатрические кабинеты, отделения и койки. К 2025 году у нас должно функционировать пятьсот гериатрических коек. На базе Краевого клинического госпиталя для ветеранов войн имени профессора В. К. Красовитова с марта этого года уже работает гериатрический центр. Ведется работа по их открытию на территории всего края.

— Приоритетным направлением в здравоохранении края является и развитие первичной медицинской помощи, в том числе за счет строительства офисов ВОП. Сколько их уже построено в крае и сколько еще будет?

— За последние три года их количество увеличилось почти на 40 процентов — со 179 до 250. Ежегодно число посещений к врачу общей практики составляет более одного миллиона.

Если говорить о первичном звене, то проводится работа и в поликлиниках. Ведь большинство пациентов лечится именно врачами первичного звена. Мы это понимаем и стараемся совершенствовать технологические процессы именно в поликлиниках. На Кубани в числе первых внедрена электронная регистратура, в том числе сервис «Запись на прием к врачу» через Интернет. Им в 2017 году уже воспользовалось более 8,5 млн человек.

Во всех муниципалитетах края продолжают открываться «Вежливые регистратуры», где работа максимально переведена на электронный документооборот, что упрощает деятельность персонала и сокращает время пребывания в поликлинике пациентов, проводится ремонт и реконструкция регистратур поликлиник. На сегодняшний день 57 из них практически обновлены. Это мероприятие направлено на повышение эффективности работы регистратур, сокращение очередей, повышение удовлетворенности пациентов.

— Насколько мне известно, в крае не закрываются фельдшерские пункты на селе, что также было отмечено президентом в числе основных приоритетов.

— Да, это действительно так. Губернатор перед нами поставил задачу максимально развивать медицину в сельской местности, делать ее доступной каждому жителю региона. С учетом трехуровневой системы здравоохранения мы планомерно открываем новые фельдшерско-акушерские пункты и офисы врача общей практики в районах края.

Большим подспорьем для решения кадрового вопроса становится запуск программы по стимулированию фельдшеров к работе на селе. С этого года в рамках программы «Земский доктор» в соответствии с потребностями районов на работу в службу скорой медицинской помощи и ФАПах приглашаются и фельдшеры. Им также предусмотрена выплата. Она определена в размере полумиллиона. На сегодняшний день по программе «Земский доктор» в 2018 году заключено 32 договора: четырнадцать — с врачами и восемнадцать — с фельдшерами. Прием заявок продолжается.

Мы сегодня работаем в условиях общероссийской кадровой проблемы в медицине. В крае реализуется несколько программ по привлечению медицинских работников в медучреждения. За последний год по программе «Земский доктор» заключено 516 договоров с врачами, пожелавшими работать на селе. А всего за пять лет в малые села Кубани приехало работать по этой программе 2700 человек. Еще около 150 студентов присоединится к сельскому здравоохранению. Сейчас они обучаются за счет средств краевого бюджета в рамках про граммы «Врачебные кадры для сельского здравоохранения». Выпускниками этой программы уже стали 648 врачей. Еще 227 человек зачислено на первый курс Кубанского государственного медицинского университета по целевому приему.

Эти меры уже позволили увеличить укомплектованность участковыми терапевтами, педиатрами, врачами общей практики, а показатель обеспеченности врачами на селе вырос с 15,6 на 10 тыс. населения в 2012 году до 17,2 в 2017 году. Но никто не говорит, что это достаточно. Конечно, этот вопрос остается приоритетным и мы работаем с ним постоянно.

Для привлечения медицинских кадров в село в крае активно реализуются:

— программа «Врачебные кадры для сельского здравоохранения» — за счет краевого бюджета сейчас обучается около 150 студентов, уже проучено и допущено к медицинской деятельности 648 врачей;

— целевой прием за счет федеральных средств — в Кубанском медицинском университете краю выделяется порядка 80 процентов всех целевых мест, в том числе в 2018 году выделено 227 мест на 1-й курс;

— программа «Земский доктор», в рамках которой с 2012 года заключено 2705 договоров, из них в 2017 году 516 при плане 360. В 2018 году в рамках этой программы планируется привлечь 236 врачей и 123 фельдшера.

Ольга ЛЫЖНИК