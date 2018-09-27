Основная задача — обеспечить эпизоотическое благополучие региона

Об эпизоотической ситуации в Краснодарском крае, работе по выявлению и предупреждению распространения особо опасных и карантинных заболеваний, о популяризации ветеринарной науки и многом другом рассказал в интервью нашей газете руководитель Департамента ветеринарии Краснодарского края Роман Кривонос.

— Роман Анатольевич, какой комплекс профилактических мероприятий проводится для обеспечения эпизоотического благополучия региона? Чему уделяется особое внимание?

— Сотрудниками государственной ветеринарной службы Краснодарского края с целью обеспечения эпизоотического благополучия региона проводится весь комплекс необходимых профилактических мероприятий в соответствии с планом диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий в хозяйствах всех форм собственности.

В работе по данному направлению мы особое внимание уделяем проведению мероприятий по предотвращению возникновения на территории нашего края особо опасных и карантинных заболеваний сельскохозяйственных животных и птиц. Например, туберкулез, бруцеллез, лептоспироз, бешенство, оспа овец и коз, заразный узелковый (нодулярный) дерматит, ящур, сибирская язва, орнитоз, грипп птиц могут нанести серьезный экономический ущерб региону в целом, а что самое главное — вред здоровью человека. Могу заверить, что сотрудники госветслужбы края добросовестно и с высокой степенью ответственности выполняют всю необходимую работу по обеспечению эпизоотического благополучия Краснодарского края.

— Какова ситуация в крае по сравнению с прошлым годом?

— В 2017 году на территории Краснодарского края ветеринарными специалистами нашей службы зарегистрирован 41 населенный пункт, на территории которых была установлена карантинная и особо опасная болезнь животных. Нами проведена кропотливая работа по оздоровлению этих пунктов, и на сентябрь 2018 года в крае числится на одиннадцать неблагополучных пунктов меньше в сравнении с прошлым годом.

— Какие болезни животных наиболее часто встречаются в крае?

— Анализируя данные с начала 2018 года и по настоящее время, можно сделать некий промежуточный вывод по наиболее часто встречающимся заболеваниям животных. Сотрудники государственной ветеринарной службы Краснодарского края среди сельскохозяйственных животных чаще выявляли незаразные заболевания органов пищеварения и дыхания, нарушения обмена веществ, различные травмы… Заразных заболеваний всего один процент. А если мы говорим о домашних животных, то бешенство является наиболее часто встречающимся заразным и особо опасным заболеванием.

— Расскажите о работе по выявлению и предупреждению распространения особо опасных и карантинных заболеваний.

— Отмечу, что в системе противоэпизоотических мероприятий важная роль отводится своевременному выявлению инфекционных заболеваний у сельскохозяйственных и домашних животных. Ветеринарные специалисты в соответствии с утвержденными планами проводят вакцинопрофилактику. К примеру, если мы посмотрим статистику по вакцинации крупного рогатого скота, то увидим, что за восемь месяцев текущего года проведено 544,4 тыс. головообработок против сибирской язвы, против ящура вакцинировано 756,2 тыс. голов и против заразного узелкового дерматита — 821,5 тыс.

Сотрудниками государственной ветеринарной службы Краснодарского края также на постоянной основе проводится разъяснительная работа с населением. Сходы граждан, выступления по радио и телевидению, интервью для печатных и электронных новостных изданий, распространение листовок с информацией об опасности возникновения инфекционных заболеваний и ответственности за нарушение ветеринарного законодательства — всё это составляющие эффективной широкомасштабной разъяснительной работы, проводимой сотрудниками нашей службы.

Особое внимание хочу уделить совместной работе госветинспекторов и сотрудников правоохранительных органов в составе мобильных групп. По поручению заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края Андрея Коробки я распорядился усилить работу 72 мобильных групп, контролирующих перевозку животных, сырья и продукцию животного происхождения. В случае необходимости — ввести круглосуточный график дежурств. С начала 2018 года мобильными группами досмотрено более 95 тыс. единиц автотранспорта, не допущено к перемещению порядка 14 тыс. голов сельскохозяйственных животных и птиц. Работа в данном направлении будет продолжена в усиленном режиме.

В целях обеспечения эпизоотического благополучия региона государственной ветеринарной службой Краснодарского края на постоянной основе проводятся контрольно-надзорные мероприятия по пресечению незаконной торговли подконтрольными госветслужбе товарами. Мы организуем проведение проверок на ярмарках, ярмарках выходного дня, рынках и прилегающих к ним территориях.

С начала 2018 года госветинспекторами осуществлено 1553 выезда, пресечено 564 факта незаконной реализации подконтрольной госветнадзору продукции. В отношении лиц, осуществлявших несанкционированную торговлю, возбуждено 559 административных дел, наложено штрафов на сумму 257 тыс. рублей, из оборота изъято 1,74 тонны некачественной и опасной продукции.

Отмечу, что в целях повышения эффективности мероприятий по противодействию незаконному обороту продукции животного происхождения и перемещению сельскохозяйственных животных Департаментом ветеринарии Краснодарского края заключено соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности с Кубанским казачьим войском.

Наше взаимодействие осуществляется в форме проведения совместных мероприятий, направленных на предупреждение, пресечение и выявление правонарушений, связанных с незаконным оборотом продукции животного происхождения, обмена опытом работы по предупреждению, пресечению и выявлению правонарушений, в том числе путем проведения совещаний, семинаров, рабочих встреч.

Сотрудниками государственной ветеринарной службы в соответствии с требованиями Закона Краснодарского края №120-КЗ «О региональном государственном ветеринарном надзоре в Краснодарском крае» посредством обходов один раз в квартал проводится ветеринарно-санитарный мониторинг личных подсобных и иных хозяйств граждан, предназначенных для выращивания и содержания сельскохозяйственных животных и птицы.

По результатам мониторинга более шестисот личных подсобных хозяйств сотрудниками госветслужбы установлена почти тысяча различных нарушений ветеринарного законодательства.

Конечная цель данной работы — не взыскать административный штраф, а повысить культуру ведения животноводства среди граждан с целью обеспечения эпизоотического благополучия региона.

— Увеличился ли объем вакцинации крупного рогатого скота?

— Объем вакцинации крупного рогатого скота увеличивается ежегодно.

— Каковы основные проблемы, которые влияют на воспроизводство и сохранность поголовья продуктивных сельскохозяйственных животных? Как они решаются?

— На самом деле факторов, влияющих на воспроизводство и сохранность поголовья сельхозживотных, множество. Я назову лишь основные.

Воспроизводство — достаточно сложный и длительных процесс, включающий в себя проведение организационных и зооветеринарных мероприятий. Неправильное выращивание молодняка, отсутствие оптимальных условий кормления, содержания и эксплуатации сельхозживотных, несвоевременный ремонт стада и многое другое пагубно сказываются на репродуктивной функции маточного поголовья. Немаловажную роль в данном вопросе играет отсутствие квалифицированных кадров на некоторых сельхозпредприятиях, способных обеспечивать нормальную жизнедеятельность животных. Ветеринарные специалисты государственных бюджетных учреждений ветеринарии края, решая проблему воспроизводства, проводят контроль качества кормов для маточного стада и молодняка, профилактику минеральной и витаминной недостаточности, контроль за искусственным осеменением, клинико-гинекологические исследования длительно бесплодных животных с целью постановки диагноза и назначения лечебных мероприятий и многое другое.

Рассуждая о вопросе сохранности поголовья, важно отметить, что антисанитарное состояние помещений, нарушения показателей микроклимата, а также неполноценное, некачественное кормление способствуют снижению защитных функций организма и создают благоприятные условия для возникновения различных заболеваний у молодняка и взрослых сельскохозяйственных животных. Наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний принято считать применение вакцин, сывороток, глобулинов, анатоксинов и других биологических препаратов в молодом возрасте животных.

— Расскажите о техническом оснащении подведомственных учреждений.

— На территории края базируется 54 государственных учреждения ветеринарии, в которых трудится почти три тысячи человек, насчитывается более пятисот единиц автотранспортной техники, в том числе 76 автомобилей ДУК и 64 аэрозольных генератора. Также у нас в наличии имеется 29 автономных источников электричества, обеспечивающих электроэнергией нормативного качества при исчезновении напряжения в основном источнике.

— Расскажите о применении современных исследований и эффективности лечения животных.

— В регионе работает семнадцать учреждений, подведомственных Департаменту ветеринарии Краснодарского края, осуществляющих лабораторно-диагностическую деятельность.

При диагностике заболеваний животных наши лаборатории применяют современные признанные на международном уровне методы исследований. Например, методы полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа, позволяющие получать максимально точные результаты испытаний.

Отмечу, что в государственных ветеринарных лабораториях края достаточно высокая техническая оснащенность. Ветеринарные специалисты проводят исследования с использованием таких современных приборов, как амплификатор Rotor-Gene — прибор для проведения ПЦР в режиме реального времени, биохимические и автоматические гематологические анализаторы, ИФА-анализаторы ведущих фирм отечественных и импортных производителей лабораторного оборудования.

— Расскажите о предоставлении ветеринарных услуг населению.

— Диагностическую и лечебную деятельность осуществляют 54 государственных бюджетных учреждения ветеринарии края, в состав которых входит более 270 государственных ветеринарных объектов.

Ветеринарные специалисты оказывают спектр ветеринарных услуг населению в рамках действующего законодательства. Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели вправе обратиться за предоставлением услуг в любое подведомственное Департаменту ветеринарии Краснодарского края учреждение. Гражданам будет оказана вся необходимая помощь.

На бесплатной основе наши ветеринарные специалисты проводят вакцинацию и диагностические исследования по карантинным и особо опасным болезням животных в соответствии с государственным заданием. Речь идет о вакцинации против бешенства, ящура, гриппа птиц, сибирской язвы, оспы, лептоспироза и о диагностических исследованиях на туберкулез, бруцеллез, лептоспироз, блютанг.

— Расскажите о переходе на электронную ветеринарную сертификацию.

— Напомню, что с 1 июля 2018 года оформление ветеринарных сопроводительных документов осуществляется в электронном виде с использованием компонента Федеральной государственной информационной системы «Меркурий».

ГИС «Меркурий» — программа, созданная для обеспечения прослеживаемости перемещения продукции животного происхождения от производителя до конечного потребителя. Для функционирования программы необходимо, чтобы все предприятия, которые производят, перерабатывают, хранят и реализуют животноводческую продукцию, были внесены в единую базу информационной системы. Отмечу, что ГИС «Меркурий» позволяет оформить электронный ВСД только на ту продукцию, которая уже ранее была внесена в журнал продукции зарегистрированных в системе предприятий. Внесение этих данных — достаточно трудоемкая работа, но сотрудники государственной ветеринарной службы успешно справляются с возложенными на них обязанностями.

Государственной ветеринарной службой Краснодарского края начиная с 2012 года планомерно велась работа по внедрению ГИС «Меркурий». Мы объясняли представителям хозяйствующих субъектов важность и необходимость регистрации в системе, проводили для них обучающие семинары. Во многом благодаря проделанной работе сотрудников государственной ветеринарной службы Краснодарского края на территории нашего региона переход на оформление ВСД в электронном виде прошел в штатном режиме.

По данным Россельхознадзора (Москва), Краснодарский край входит в тройку лидеров по количеству оформленных ВСД в электронном виде в месяц.

С начала 2018 года по Краснодарскому краю оформлено 27,5 млн шт. ВСД в электронном виде, в том числе специалистами госветслужбы Краснодарского края — 5,6 млн шт., уполномоченными специалистами предприятия — 21,9 млн шт.

Подготовила Марина ГЛЕБОВА