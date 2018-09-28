Антинарко: предостеречь и уберечь

Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края Николай Долуда провел расширенное заседание краевой антинаркотической комиссии в режиме видеоконференции. В ней приняли участие руководители региональных министерств и ведомств, главы муниципальных образований, представители учреждений образования, культуры, атаманы районных казачьих обществ и сотрудники правоохранительных органов.

За цифрами — люди

Заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края Николай Долуда рассказал о деятельности муниципальных антинаркотических комиссий за восемь месяцев этого года.

— Количество наркопотребителей в регионе, по данным на первое сентября этого года, составляет 9119 человек. Из них на профилактическом учете в краевом наркологическом диспансере состоит 5290 человек, на диспансерном — 3829. Общее количество наркопотребителей с начала года снизилось более чем на полторы тысячи человек,— привел цифры Николай Долуда. — Снято с учета по причине выздоровления от наркозависимости 545 человек, в связи с выездом за пределы региона или по причине несения наказания — 997 человек. — К сожалению, немало жителей края попадает в места заключения именно из-за распространения наркотиков. От передозировки наркотиков в этом году на территории края погиб 81 человек, из них 52 — жители Кубани.

А кто работать будет?

В этом году количество подростков, впервые поставленных на профилактический учет за употребление наркотиков, составило 23 человека, в прошлом году их было тридцать два. По одному подростку было выявлено в Горячем Ключе, Апшеронском и Мостовском районах, а в Армавире, Новороссийске и Ейском районе — по два, в Анапе — три, в Краснодаре — пять, и шесть — в Сочи.

Преступлений, совершенных подростками в состоянии наркотического опьянения, в этом году не допущено. Правоохранительные органы выявили 5381 преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков, из незаконного оборота изъято 760 килограммов наркотических средств, за наркопреступления осуждено 2364 человека.

Анализ употребления алкоголя в крае показал, что не меняется в лучшую сторону ситуация в Темрюкском районе, поэтому работу муниципальной антинаркотической комиссии можно считать неэффективной. Распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края работа антинаркотических комиссий Армавира, Мостовского, Кущевского и Темрюкского районов была признана неэффективной. Но улучшилась она только в Армавире. Что касается Мостовского, Кущевского и Темрюкского районов, то здесь ситуация с точностью наоборот.

В Темрюкском районе количество наркозависимых снизилось, подростки — потребители наркотиков не зарегистрированы. В то же время в муниципалитете много больных алкоголизмом: 611 на 100 тысяч населения. Это один из самых высоких показателей в Краснодарском крае.

В Новокубанском районе на заседаниях муниципальной антинаркотической комиссии принимаются многочисленные решения, контроля за исполнением которых нет. Вследствие этого они не выполняются. В начале этого года было 79 больных наркоманией, по данным на первое сентября — 78. Как видно, изменений никаких.

Посещение школы №1 и школы №3 показало, что в антинаркотической работе с подростками и их родителями используются устаревшие материалы пятилетней давности. И это несмотря на то, что в течение 2017—2018 годов Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края направило в муниципальные образования достаточно много новых материалов для образовательных учреждений.

Бездумная профилактическая работа привела к тому, что беседа о вреде наркотиков в стенах учебного заведения оказалась для одного из учеников рекламной. Попробовав дурмана, пятнадцатилетний ученик школы с отравлением угодил в районную больницу.

В Горячем Ключе в течение года фиксируется бездействие муниципальной антинаркотической комиссии. Решения о выполнении задач принимаются без указания конкретных сроков исполнения, и за этим нет никакого контроля.

Помнить о главном

Николай Долуда подчеркнул, что профилактическая работа с несовершеннолетними и молодежью — основное направление в деятельности всех ведомств. По данным Министерства здравоохранения Краснодарского края, в настоящее время на наркологическом учете состоит 294 несовершеннолетних, в прошлом году было зарегистрировано 252 человека. На профилактическом учете за употребление алкогольных напитков — 129 несовершеннолетних, пятьдесят четыре — за употребление наркотиков и двадцать — за употребление токсических веществ.

На расширенном заседании краевой антинаркотической комиссии было озвучено, что за восемь месяцев этого года увеличилось количество учащихся и студентов, которые совершили преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиком. Участниками преступлений в Новороссийске стали три человека, в Краснодаре — тринадцать, в Ейском и Кущевском — по два. Зафиксированы такие случаи и в ряде других муниципальных образований Краснодарского края. В частности, в Кущевском, Ейском, Успенском, Тимашевском, Северском, Лабинском, Тихорецком и других районах.

Поэтому Николай Долуда призвал усилить профилактическую работу во всех учебных заведениях, и ее должны проводить участковые уполномоченные полиции, наркологи и педагоги, причем не формально.

Пером и словом

— В образовательных учреждениях на родительских собраниях очень важна профилактическая работа с родителями, призванная уберечь подростков от употребления наркотиков,— сказал председатель краевой антинаркотической комиссии Николай Долуда. — Формирование антинаркотического мировоззрения у населения края зависит в том числе и от активной позиции печатных и электронных средств массовой информации.

В течение этого года в краевых и муниципальных СМИ вышло более 37 тысяч материалов антинаркотического содержания, из них более 19 тысяч сюжетов на телевидении, около пяти тысяч статей и около восьми тысяч информаций, размещенных в сети Интернет. Значительно увеличилось количество материалов о привлечении к ответственности лиц за незаконный оборот наркотиков. Если в прошлом году их было 658, то в 2018-м — около трех тысяч. Наибольшее количество материалов вышло в Кореновском, Лабинском, Тимашевском и Туапсинском районах, а также в Анапе и Новороссийске.

Интернету скажем нет

К сказанному председателем краевой антинаркотической комиссии добавлю, что, несмотря на прилагаемые усилия, проблема вовлечения молодежи, особенно студентов, к употреблению наркотиков остается достаточно острой. Только за восемь месяцев этого года 452 жителя края попали в районные больницы из-за употребления синтетических наркотиков, которые были приобретены через Интернет.

Созданное по поручению главы края студенческое антинаркотическое волонтерское движение дает свои результаты. Более полуторы тысяч молодых людей ведут большую информационную работу в Интернете, выявляя источники сбыта наркотиков. За этот год обнаружено 3400 ссылок на интернет-ресурсах, из которых 1971 заблокирована Роскомнадзором.

Антинаркотическое волонтерское движение требует поддержки со стороны районных комиссий, и сегодня необходимо продумать систему поощрений для наиболее активных его участников, которая значительно повысила бы интерес к этой социально полезной деятельности.

Фармацевт, где рецепт?

На заседании краевой антинаркотической комиссии шла речь и о распространении психоактивных веществ через аптечную сеть, мерах контроля за отпуском аптечными организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, лекарственных препаратов для медицинского применения, обладающих психоактивными свойствами и отпускаемых по рецепту. По словам временно исполняющего обязанности заместителя начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД РФ по Краснодарскому краю Виталия Элибекова, в круг «аптечных» наркоманов, как правило, попадает молодежь в возрасте до 25 лет.

— Беда движется именно со стороны аптечной сети, где без рецептов продают лекарства наркозависимым, и на это необходимо обратить особое внимание. Аптеки должны выполнять требования законодательства по реализации лекарственных препаратов, которые должны отпускаться только по рецептам. И здесь необходимо поставить серьезный заслон, чтобы не было никаких нарушений,— акцентировал заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края Николай Долуда.

Системно — значит верно

Обсудили на заседании краевой антинаркотической комиссии и организацию профилактической работы с работающей молодежью, призывниками и военнослужащими. Кроме этого, поделились опытом привлечения к этой работе общественных организаций и волонтеров.

Завершая заседание, Николай Долуда призвал глав муниципальный образований активнее решать все проблемы, влияющие на наркообстановку в городах и районах края. Взять на личный контроль все недочеты в профилактической работе и их исправить.

— Если не выстраивать работу по профилактике наркомании системно, то положительных результатов не добиться. И в ней должны принимать участие все организации и ведомства,— резюмировал Николай Долуда.

Михаил МУСАЕВ